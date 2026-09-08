Nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo Nguyễn Lê Thanh Huyền: Hành trình từ truyền thông đến giáo dục

Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hơn 15 năm cô gắn bó với truyền thông và từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trong truyền thông giáo dục – lĩnh vực cô lựa chọn và dành nhiều tâm huyết.

‏Từ truyền hình đến giáo dục: Hành trình được dẫn lối bởi "cái duyên"‏

‏Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và sau này là Thạc sỹ tài chính nước ngoài, cô Nguyễn Lê Thanh Huyền từng nghĩ mình sẽ đi theo một con đường nghề nghiệp khác. Một cơ duyên với truyền hình đã đưa cô bước vào lĩnh vực truyền thông – nơi mỗi ngày được gặp những con người mới, lắng nghe những câu chuyện khác nhau và dùng ngôn ngữ để kết nối cảm xúc.‏

‏Gần 5 năm làm phóng viên, biên tập viên mảng tài chính đã rèn luyện cho cô sự chính xác, khả năng đào sâu và tư duy hệ thống. Nền tảng kinh tế – tài chính cũng giúp cô hình thành cách nhìn nhận vấn đề dựa trên dữ liệu, đồng thời hiểu rằng phía sau mỗi con số luôn là một câu chuyện về con người.‏

‏Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý truyền thông – marketing ở nhiều lĩnh vực trước khi gắn bó với giáo dục và Ocean Edu. ‏

‏Điều giữ cô ở lại với giáo dục không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là khoảnh khắc một ý tưởng được hiện thực hóa thành cơ hội để người học thử sức và bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Cùng đội ngũ Ocean Edu, cô Huyền đã tạo nên nhiều chương trình, sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh trên cả nước: Ocean English Achievers - cuộc thi học thuật thu hút gần 100.000 học sinh tham gia hay Little Tour Guide - nơi các em sử dụng tiếng Anh để kể về quê hương bằng góc nhìn và sự sáng tạo của riêng mình - nhận được hơn 1.200 bài dự thi… Với cô, phía sau những con số ấy là những trải nghiệm rất thật – khi một học sinh dám cầm micro, tự tin nói tiếng Anh hay mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình trước mọi người.‏

‏"Nếu mình giỏi kể chuyện, mình có thể dùng khả năng đó để giúp hàng ngàn người tìm thấy cánh cửa tri thức của riêng mình", cô Huyền chia sẻ.‏

Từ đó, truyền thông giáo dục với cô không đơn thuần là một công việc, mà trở thành một sứ mệnh.‏

‏Marketing giáo dục: Không chỉ bán một sản phẩm, mà kiến tạo niềm tin‏

‏Theo cô Huyền, marketing giáo dục có một đặc thù rất khác: giá trị của sản phẩm không thể được đánh giá chỉ bằng những gì nhìn thấy ngay trước mắt. Giá trị thực sự nằm ở sự thay đổi của người học theo thời gian. Bởi vậy, một chiến dịch truyền thông giáo dục cần bắt đầu từ sự thấu hiểu, tầm nhìn dài hạn và tính xác thực.‏

‏"Có những giá trị không thể nhìn thấy ngay sau một chiến dịch. Đó là ánh mắt tự tin hơn của một học sinh, hay sự hạnh phúc của cha mẹ khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày."‏

‏Thấu hiểu là nhìn sâu vào những trăn trở, kỳ vọng của học viên và phụ huynh. Tầm nhìn là đặt câu hỏi về những giá trị mà giáo dục có thể tạo ra cho tương lai. Còn sự xác thực là nền tảng để xây dựng niềm tin – tài sản quan trọng nhất của một thương hiệu giáo dục. Một thông điệp có thể tạo ra sự chú ý trong vài giây, nhưng chỉ giá trị thật mới có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài với người học và gia đình.‏

‏Vì thế, với cô, thành công của marketing giáo dục không chỉ được đo bằng tỷ lệ chuyển đổi hay số lượng học viên, mà còn được nhìn thấy qua những học sinh tự tin bước lên sân khấu, dám giao tiếp bằng ngoại ngữ và những gia đình tiếp tục đặt niềm tin vào hành trình giáo dục của con mình.‏

‏Trao quyền để đội ngũ trưởng thành‏

‏Ở vai trò lãnh đạo, cô Thanh Huyền tin rằng một đội ngũ sáng tạo không nhất thiết phải được tạo nên từ những cá nhân xuất chúng, mà cần một môi trường đủ tin tưởng để mỗi người được thử sức, được sai và được trưởng thành.‏

‏Cô đặc biệt trân trọng những người đã dìu dắt mình trong hành trình nghề nghiệp – những người cô gọi bằng hai tiếng "Thầy Cô". Chính sự động viên và trao cơ hội để thử sức với những điều chưa từng làm đã giúp cô trưởng thành hơn trong tư duy lãnh đạo. Tinh thần ấy tiếp tục được cô truyền lại cho đội ngũ Marcom tại Ocean Edu.‏

‏Đội ngũ Ocean Edu luôn được khuyến khích chủ động sáng tạo, thử nghiệm những ý tưởng mới và cùng lan tỏa các giá trị giáo dục đến cộng đồng. ‏

‏Với cô, trao quyền không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà là tạo điều kiện để mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm, tự học hỏi và nhìn thấy sự trưởng thành của chính mình.‏

‏Đó cũng là cách cô nhìn về một đội ngũ truyền thông hiện đại: người quản lý không thể là người đưa ra mọi câu trả lời, mà cần tạo ra môi trường để mỗi thành viên có thể đặt câu hỏi, thử nghiệm, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và cùng nhau tạo nên những kết quả tốt hơn. ‏

‏AI có thể tăng tốc, nhưng con người vẫn giữ "trái tim" của giáo dục‏

‏Trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ ngành truyền thông, cô Thanh Huyền nhìn nhận công nghệ là công cụ giúp giải phóng sức lao động và mở rộng năng lực sáng tạo của con người.‏

‏AI có thể hỗ trợ viết nội dung, phát triển ý tưởng, tạo hình ảnh, video, phân tích dữ liệu hay tối ưu hoạt động truyền thông. Những công việc vốn tiêu tốn nhiều thời gian có thể được thực hiện nhanh hơn, cho phép đội ngũ dành nhiều nguồn lực hơn cho những phần việc đòi hỏi tư duy và sáng tạo.‏

‏Nhưng theo cô, chính khi công nghệ ngày càng làm được nhiều việc, vai trò của con người càng trở nên quan trọng. Công cụ có thể tạo ra nội dung, nhưng không thể thay con người trả lời những câu hỏi: Câu chuyện nào đáng được kể? Điều gì thực sự có ý nghĩa với một học sinh? Thông điệp nào có thể chạm đến một gia đình? Và đâu là giá trị mà thương hiệu muốn để lại sau mỗi chiến dịch?‏

‏"AI có thể tạo ra hàng triệu nội dung, nhưng không thể thay thế sự kết nối cảm xúc – và đó mới là linh hồn của giáo dục."‏

‏Với cô Huyền, AI vì thế không phải là câu chuyện về việc con người sẽ bị thay thế, mà là cơ hội để người làm truyền thông tập trung hơn vào phần việc mà công nghệ khó có thể làm thay: thấu hiểu con người, kể những câu chuyện có ý nghĩa và tạo ra những kết nối thực sự.‏

‏Hơn 15 năm qua, điều làm nên dấu ấn của cô Huyền có lẽ không nằm ở những chiến dịch đã được triển khai hay những con số đã đạt được, mà ở cách cô nhìn truyền thông như một phương thức để tạo ra kết nối và mở ra cơ hội. Đó là khi một ý tưởng trở thành sân chơi để học sinh tự tin thể hiện mình, khi một câu chuyện giáo dục được kể đủ chân thành để chạm tới phụ huynh, hay khi một thành viên trong đội ngũ được trao cơ hội để thử sức với một điều mới.‏

‏Danh hiệu "Nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo" vì thế không chỉ ghi nhận những gì cô đã làm, mà còn ghi dấu một hành trình bền bỉ với những ý tưởng mới, những cách làm mới và niềm tin rằng khi được trao cơ hội, mỗi người đều có thể tạo nên những điều khác biệt. ‏