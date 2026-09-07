Nhựa Nam Anh: Từ chủ động sản xuất đến hệ sinh thái giải pháp lấy sáng cho thị trường Việt

Từ định hướng chủ động sản xuất trong nước, Nhựa Nam Anh đã từng bước xây dựng hệ sinh thái giải pháp lấy sáng do doanh nghiệp Việt phát triển cho thị trường Việt Nam và quốc tế

Chủ động sản xuất để giải bài toán nguồn cung và chất lượng

Thị trường Polycarbonate tại Việt Nam hiện có nhiều nguồn cung với phân khúc và tiêu chuẩn chất lượng khác nhau. Đối với nhà thầu, đại lý và các đơn vị sử dụng vật liệu, thách thức không chỉ dừng lại ở mức giá mua ban đầu. Vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát nguồn gốc, sự ổn định chất lượng giữa các lô hàng, tiến độ giao hàng cũng như năng lực hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh yêu cầu đặc thù.

Thay vì tham gia thị trường thuần túy ở vai trò thương mại phân phối, Nhựa Nam Anh chọn hướng đi chủ động đầu tư sản xuất Polycarbonate tại Việt Nam. Doanh nghiệp khởi đầu hoạt động từ năm 2014 và xây dựng nhà máy tại Tây Ninh với quy mô 10.000 m². Hệ thống vận hành dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ châu Âu, đạt công suất khoảng 500 tấn/tháng.

Việc làm chủ hạ tầng sản xuất giúp doanh nghiệp chủ động đảm bảo tiến độ cung ứng, linh hoạt điều chỉnh quy cách và duy trì chất lượng đồng đều. Đây là yếu tố quan trọng đáp ứng các tiêu chuẩn từ khách hàng B2B và những dự án yêu cầu tính đồng bộ cao.

Đưa tiêu chuẩn và nguyên liệu quốc tế vào sản phẩm Việt

Để nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất trong nước, Nhựa Nam Anh triển khai quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu đầu vào đến thành phẩm. Doanh nghiệp lựa chọn nguồn hạt nhựa Polycarbonate nguyên sinh từ các thương hiệu quốc tế như Makrolon, Lotte Chemical và Sabic. Nguồn nguyên liệu đầu vào tiêu chuẩn kết hợp với dây chuyền công nghệ châu Âu tạo nền tảng cho sự đồng nhất về độ trong và đặc tính kỹ thuật của tấm.

Bên cạnh đó, quy trình quản lý và sản xuất được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Các dòng sản phẩm được thử nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn như TCVN 10103:2013 và ISO 11963:2012.

Kết quả kiểm định sản phẩm và quy trình sản xuất nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 10103:2013 và ISO 9001:2015

Cách tiếp cận này thể hiện định hướng ứng dụng nguyên liệu, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế vào quy trình sản xuất nội địa, giúp sản phẩm Polycarbonate do doanh nghiệp Việt cung cấp từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Từ tấm Polycarbonate đến hệ sinh thái giải pháp lấy sáng

Mỗi công trình lấy sáng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật riêng biệt tùy thuộc vào kết cấu, khẩu độ, điều kiện thời tiết và mục đích sử dụng. Việc sử dụng đơn lẻ một quy cách tấm thường khó tối ưu hóa hiệu quả công trình nếu thiếu hệ thống phụ kiện và giải pháp lắp đặt đồng bộ.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, Nhựa Nam Anh phát triển danh mục sản phẩm đa dạng gồm tấm Polycarbonate đặc, đặc sần, rỗng ruột, sóng, sóng sần cùng hệ phụ kiện và khung nhôm đồng bộ. Chuỗi giá trị được hoàn thiện qua các công đoạn: tư vấn kỹ thuật, sản xuất tùy chỉnh quy cách, cung cấp phụ kiện đồng bộ, hướng dẫn thi công và dịch vụ hậu mãi.

Hệ sinh thái tấm lợp lấy sáng polycarbonate dạng đặc, rỗng, sóng đồng bộ

Mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm Việt trên thị trường

Đối với ngành vật liệu xây dựng, khả năng cung ứng kịp thời và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đóng vai trò quan trọng không kém chất lượng sản phẩm. Nhựa Nam Anh phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 150 nhà phân phối và 1.500 đại lý hiện diện tại 34 tỉnh thành.

Hệ thống mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước của Nhựa Nam Anh

Sản phẩm của doanh nghiệp đã được ứng dụng tại hơn 100.000 dự án và công trình trên toàn quốc, từ công trình dân dụng đến các dự án công nghiệp. Mạng lưới phân phối giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất với đại lý, nhà thầu và người tiêu dùng.

Trong chặng đường tiếp theo, Nhựa Nam Anh tiếp tục đầu tư công nghệ, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và nâng cấp hệ sinh thái giải pháp lấy sáng, góp phần đưa sản phẩm do doanh nghiệp Việt chủ động sản xuất đến gần hơn với thị trường trong nước.

Nhựa Nam Anh - Sản xuất và cung cấp giải pháp lấy sáng toàn diện

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