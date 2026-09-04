Terumo Việt Nam kiến tạo môi trường làm việc bền vững

Tại Terumo Việt Nam, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và linh hoạt trước những thay đổi đang trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tăng trưởng dài hạn.

Hướng tới tương lai xanh bằng năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam liên tục gia tăng, việc phụ thuộc lớn vào nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch đang đặt ra nhiều thách thức về môi trường và phát thải carbon. Với vai trò là đơn vị sản xuất các thiết bị y tế thiết yếu cho lĩnh vực Tim mạch và Mạch máu, Terumo Việt Nam xác định phát triển bền vững là một phần quan trọng trong chiến lược hoạt động dài hạn.

Một trong những dấu ấn nổi bật của doanh nghiệp là dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời quy mô lớn tại nhà máy. Hoàn thành trong năm tài chính 2022, hệ thống có tổng công suất khoảng 3,53 MW, trở thành nguồn năng lượng tái tạo quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất.

Sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, lượng điện được tạo ra từ hệ thống này đáp ứng khoảng 14% tổng nhu cầu tiêu thụ điện của nhà máy. Việc sử dụng nguồn năng lượng sạch không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào điện lưới mà còn góp phần cắt giảm khoảng 2.700 tấn khí thải CO₂ mỗi năm. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình giảm phát thải carbon, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ năng lượng và đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, liên tục.

Con người là nền tảng của một tổ chức bền vững

Bên cạnh các sáng kiến bảo vệ môi trường, Terumo Việt Nam tin rằng nền tảng của một doanh nghiệp phát triển bền vững nằm ở khả năng thích ứng và sự vững vàng của đội ngũ nhân sự. Vì vậy, công ty không ngừng đầu tư xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết và có khả năng ứng phó hiệu quả trước những biến động từ bên ngoài

Trong bối cảnh thế giới liên tục đối mặt với nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng y tế hay những bất ổn kinh tế, Terumo Việt Nam luôn duy trì cam kết bảo đảm việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Song song đó, công ty chú trọng thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động sản xuất, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự hỗ trợ, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động thêm an tâm trước các rủi ro khó lường mà còn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào thành công chung của tổ chức. Với phương châm đặt con người làm trung tâm, Terumo Việt Nam tin rằng một đội ngũ được bảo vệ, trao quyền và phát triển sẽ là động lực cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Terumo Việt Nam ghi dấu ấn tại HR Asia Awards 2026

Việc hài hòa giữa các sáng kiến bảo vệ môi trường và chiến lược phát triển nguồn nhân lực đã góp phần giúp Terumo Việt Nam khẳng định vị thế là một doanh nghiệp phát triển bền vững, không ngừng hướng tới tương lai và tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho người lao động.

Đặc biệt, vào tháng 7, tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026 , bên cạnh danh hiệu chính dành cho những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc tại châu Á, Terumo Việt Nam còn được vinh danh ở hạng mục "Sustainable Workplace" (Môi trường làm việc bền vững) , ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, giảm tác động đến môi trường và xây dựng môi trường làm việc có khả năng chống chịu cao trước các biến động. Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, trách nhiệm xã hội và sự phát triển của người lao động.