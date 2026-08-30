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CU Denver MBA Marketing Lab: Đối thoại về chiến lược marketing trong kỷ nguyên AI

| | Doanh nghiệp giới thiệu

CU Denver MBA Marketing Lab: Đối thoại về chiến lược marketing trong kỷ nguyên AI

Ngày 5/9, CU Denver MBA Marketing Lab sẽ diễn ra trực tuyến với chủ đề “Modern Marketing Management: Navigating Change and Growth”, do TS. Andrey Mikhailitchenko, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh CU Denver, Đại học Colorado Denver (Hoa Kỳ), trực tiếp giảng dạy.

‏Phiên học tập trung vào cách tiếp cận marketing ở góc độ quản trị, từ phân tích thị trường, khách hàng đến ra quyết định trong bối cảnh AI và dữ liệu ngày càng tác động đến hoạt động kinh doanh. Người tham dự được tài trợ 100% chi phí tham gia và có cơ hội nhận học bổng lên đến 140,4 triệu đồng học phí chương trình CU Denver MBA.‏

‏Theo khảo sát CMO của Deloitte, áp lực tăng trưởng đang khiến nhà quản lý khi xây dựng chiến lược marketing ngày càng phải chứng minh được tác động của các chiến lược marketing đối với kết quả kinh doanh. Một quyết định về khách hàng, thị trường, định vị hay phân bổ nguồn lực không còn chỉ được nhìn qua hiệu quả tiếp thị, mà cần được cân nhắc trong tương quan với mục tiêu kinh doanh. ‏

‏Trong quá trình đó, AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu và cung cấp thêm cơ sở để đánh giá thị trường, khách hàng hay các phương án. Tuy nhiên, lựa chọn hướng đi, xác định ưu tiên và cân nhắc những đánh đổi vẫn đòi hỏi năng lực phân tích và ra quyết định của nhà quản lý.‏

‏Từ những yêu cầu đó, CU Denver MBA Marketing Lab đưa những bài toán marketing vào lớp học thông qua tình huống và mô phỏng kinh doanh. Người tham dự được tiếp cận kiến thức và góc nhìn từ giảng viên, trao đổi về các vấn đề marketing, sau đó vận dụng những nội dung đã học để giải quyết các bài toán mô phỏng như lựa chọn nhóm khách hàng cần ưu tiên, xác định hướng định vị trước cạnh tranh hay cân nhắc cách sử dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ quyết định.‏

‏Cách tổ chức này giúp người học kết nối kiến thức marketing với những lựa chọn cụ thể trong kinh doanh, thay vì chỉ tiếp nhận khái niệm một cách độc lập.‏

‏Lớp học được dẫn dắt bởi TS. Andrey Mikhailitchenko, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh CU Denver, Đại học Colorado Denver. Ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế tại Mỹ, Trung Quốc và Nga, đồng thời giảng dạy các học phần về quản trị marketing, marketing chiến lược, marketing quốc tế, quản trị thương hiệu và nghiên cứu marketing.‏

‏Với nền tảng chuyên môn này, TS. Andrey sẽ trực tiếp chia sẻ kiến thức, trao đổi với người tham dự và hướng dẫn quá trình vận dụng nội dung bài học vào các tình huống mô phỏng trong Marketing Lab.

‏CU Denver MBA Marketing Lab: Đối thoại về chiến lược marketing trong kỷ nguyên AI‏- Ảnh 1.

Một buổi học trải nghiệm thuộc chương trình CU Denver MBA tại Hà Nội

‏CU Denver MBA Marketing Lab là lớp học trải nghiệm thuộc chương trình CU Denver MBA, do Đại học Colorado Denver phối hợp cùng Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) triển khai tại Việt Nam. Chương trình chú trọng phát triển năng lực phân tích và ra quyết định quản trị, trong đó người học được khuyến khích nhìn vấn đề từ nhiều chiều và cân nhắc tác động của các lựa chọn trước khi hành động. ‏

‏Các chương trình đào tạo kinh doanh của Trường Kinh doanh CU Denver đã duy trì kiểm định AACSB trong hơn 30 năm. Kiểm định này đánh giá nhiều khía cạnh của hoạt động đào tạo, từ chất lượng chương trình, đội ngũ giảng viên, nguồn lực đến quá trình cải tiến.‏

‏CU Denver MBA Marketing Lab diễn ra từ 8h đến 9h30 ngày 5/9/2026 theo hình thức trực tuyến, với số lượng người tham dự giới hạn.‏

‏Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại ‏ ‏CU Denver MBA in Vietnam‏ ‏.‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
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