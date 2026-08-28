Vietnam Land đối tác phân phối chính thức F1 dự án Alora Nha Trang

‏Ngày 24/8/2026, KDI Group chính thức ra mắt Alora Nha Trang tại Libera Nha Trang, định vị là Nightlife Landmark với mô hình căn hộ mặt biển tích hợp lưu trú, F&B và giải trí về đêm. Đồng hành cùng dự án, Vietnam Land chính thức trở thành đối tác phân phối F1, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực triển khai và góp phần đưa Alora Nha Trang đến gần hơn với khách hàng, nhà đầu tư trên toàn quốc.‏

‏Vietnam Land chính thức phân phối dự án Alora Nha Trang‏

‏Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và phân phối bất động sản, Vietnam Land từng bước xây dựng vị thế thông qua năng lực triển khai thị trường, đội ngũ chuyên viên am hiểu sản phẩm và quy trình tư vấn chuyên nghiệp.‏

‏Việc được công nhận là đối tác F1 của ‏ ‏Alora Nha Trang‏ ‏ không chỉ bổ sung thêm một dự án mới vào danh mục phân phối, mà còn cho thấy định hướng lựa chọn những sản phẩm có vị trí, quy hoạch và hệ sinh thái nổi bật.‏

‏Trong vai trò đối tác F1, Vietnam Land sẽ tham gia tư vấn, giới thiệu sản phẩm và kết nối dự án với khách hàng tại nhiều thị trường. Doanh nghiệp cũng hướng tới việc đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng từ giai đoạn tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm, phương án tài chính đến hỗ trợ sau giao dịch. Đây là nền tảng giúp Vietnam Land tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại phân khúc bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng và khai thác tài sản, đặc biệt tại những thị trường giàu tiềm năng như Nha Trang.‏

‏Alora Nha Trang – Nightlife Landmark mới của thành phố biển Nha Trang‏

‏Alora Nha Trang được phát triển trong tổng thể Libera Nha Trang rộng 44 ha, quần thể đô thị resort quốc tế đã hình thành hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí.‏

‏Dự án tích hợp căn hộ, lưu trú, F&B và nightlife, kéo dài trải nghiệm từ ban ngày đến sau hoàng hôn. Alora Nha Trang kết nối trực tiếp với hệ sinh thái hiện hữu gồm Nhà hát Đó, các show diễn nghệ thuật, tuyến phố thương mại, hệ thống F&B, Beach Club, bến du thuyền quốc tế, ba bãi tắm riêng và Công viên san hô Vạn San Đảo 28 ha.‏

‏Sự xuất hiện của Alora góp phần hoàn thiện chuỗi trải nghiệm 24/7 tại Libera Nha Trang, nối dài hoạt động nghỉ dưỡng bằng ẩm thực, vui chơi và giải trí về đêm. Điểm nhấn là Nightlife Entertainment Complex, tổ chức từ khối đế lên tầng mái với F&B, gaming, bowling, live band, DJ, pool party và Rooftop Sky Bar.‏

‏Phối cảnh tòa tháp Alora Nha Trang‏

‏Dự án có quy mô 33 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp hơn 1.200 sản phẩm từ studio, căn hộ 1–3 phòng ngủ đến penthouse và Bizhome, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác tài sản. Theo KDI Group, hơn 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn mở hoặc hướng biển. Thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và san hô, kết hợp những đường cong mềm mại tạo dấu ấn riêng. ‏

‏Alora Nha Trang còn hưởng lợi từ khoảng 2 km đường bờ biển cùng hệ thống tiện ích trong quần thể Libera Nha Trang, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách.‏

‏Vietnam Land mở rộng dấu ấn tại thị trường Nha Trang‏

‏Việc trở thành đối tác F1 Alora Nha Trang tiếp tục cho thấy định hướng phát triển có chọn lọc của Vietnam Land. Doanh nghiệp không chỉ mở rộng số lượng sản phẩm phân phối mà còn chú trọng đến khả năng khai thác, hệ sinh thái tiện ích và giá trị dài hạn của từng dự án.‏

‏Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, mạng lưới khách hàng rộng và kinh nghiệm triển khai thị trường, Vietnam Land được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Alora Nha Trang tiếp cận hiệu quả hơn tới khách hàng và nhà đầu tư trên toàn quốc.‏

‏Sự hợp tác lần này tạo thêm cơ hội để Vietnam Land củng cố năng lực tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị du lịch, nơi nhu cầu của khách hàng ngày càng hướng tới những sản phẩm có trải nghiệm, tiện ích và khả năng vận hành đồng bộ.‏

‏Đội ngũ thực chiến Vietnam Land am hiểu thị trường‏

‏Không chỉ là cầu nối giữa dự án và thị trường, Vietnam Land tiếp tục theo đuổi định hướng minh bạch, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trọng tâm. Với vai trò đối tác phân phối F1 Alora Nha Trang, Vietnam Land sẽ góp phần gia tăng độ nhận diện của dự án, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang quan tâm đến thị trường bất động sản Nha Trang.‏

‏Công ty Cổ phần Dịch vụ môi giới Vietnam Land‏

Trụ sở chính: 280A17 Lương Định Của, P. Bình Trưng, TP. HCM‏

VP Sài Gòn: 280A12 - 280A13 Lương Định Của, P. Bình Trưng, TP. HCM‏

VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, P. Nam Nha Trang, Khánh Hòa‏

Website: https://vietnamland.vn/‏