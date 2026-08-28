Fusion Bright hoàn thành UK Brand Trip 2026 với chuỗi làm việc cấp cao cùng các thương hiệu Anh

‏Diễn ra từ ngày‏ ‏ 3 đến 22/8/2026, UK Brand Trip 2026 được triển khai thành hai chặng, phù hợp với lịch làm việc và nhu cầu kết nối của từng doanh nghiệp. Trong hành trình, Fusion Bright đã làm việc với Baylis & Harding, DR.PAWPAW, Cyclax và WeightWorld, tập trung vào các nội dung từ trao đổi chiến lược thương hiệu, khảo sát hệ thống bán lẻ đến tìm hiểu hoạt động vận hành thực tế tại thị trường Anh.‏

‏Founder, CEO, Chủ tịch và C-level trực tiếp tham gia‏

‏Tại DR.PAWPAW, Founder, CEO cùng đội ngũ quản lý trực tiếp tham gia chương trình làm việc với Fusion Bright. Đối tác cũng tổ chức nghi thức đón tiếp riêng dành cho đoàn, với thảm đỏ, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng, hoạt động hoạt náo, phương tiện đưa đón riêng cùng các bữa tiếp đón được chuẩn bị theo chương trình.‏

‏Với Baylis & Harding,‏ ‏ đội ngũ C-level trực tiếp tham gia các buổi làm việc cùng Fusion Bright, tập trung vào thương hiệu, sản phẩm và định hướng phát triển. Founder của thương hiệu không thể có mặt trong thời gian đoàn tới thăm, nhưng sau đó đã gửi thư cảm ơn và lời xin lỗi riêng tới đoàn. Đáng chú ý, bức thư được chuẩn bị bằng tiếng Việt, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho đối tác và thị trường Việt Nam.‏

‏Tại Three Pears, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Cyclax, đoàn được Chủ tịch cùng đội ngũ quản lý trực tiếp tiếp đón. Bên cạnh các nội dung trao đổi về định hướng thương hiệu, phía đối tác chia sẻ câu chuyện lịch sử của Cyclax cũng như dấu mốc Royal Warrant từng được cấp cho thương hiệu.‏

‏Trong khi đó, tại WeightWorld, CEO trực tiếp tiếp đoàn và tham gia buổi làm việc. Fusion Bright đồng thời được đưa tới khu vực kho vận hành để tìm hiểu thực tế quy trình fulfilment phục vụ hoạt động thương mại điện tử – qua đó có thêm góc nhìn về cách doanh nghiệp tổ chức vận hành phía sau hoạt động kinh doanh.‏

‏Từ chuyến thăm doanh nghiệp đến quan hệ đối tác‏

‏Theo Công ty Cổ phần Fusion Bright, giá trị đáng chú ý của UK Brand Trip 2026 không nằm ở số lượng địa điểm được ghé thăm, mà ở‏ ‏ chất lượng và chiều sâu của các cuộc gặp gỡ.‏

‏Việc Founder, CEO, Chủ tịch và đội ngũ C-level trực tiếp dành thời gian làm việc với đoàn cho phép các cuộc trao đổi đi sâu hơn vào chiến lược thương hiệu, sản phẩm, thị trường và định hướng hợp tác. Bên cạnh đó, những hoạt động đón tiếp được chuẩn bị riêng – từ phương tiện đưa đón, không gian làm việc, nghi thức chào mừng đến các bữa tiếp đón – cũng cho thấy mức độ đầu tư của các đối tác dành cho chương trình.‏

‏Fusion Bright chụp ảnh lưu niệm cùng Three Pears Ltd‏

‏Fusion Bright cho biết các hoạt động trong chuyến đi được xây dựng theo hướng làm việc trực tiếp và thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở tham quan hoặc giới thiệu sản phẩm. Việc tiếp cận đội ngũ lãnh đạo, tìm hiểu khu vực vận hành và trao đổi trực tiếp về những vấn đề phía sau thương hiệu giúp các cuộc gặp vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động nhập khẩu thông thường. ‏

‏Dấu ấn Royal Warrant của Cyclax, ghi nhận thương hiệu từng là nhà sản xuất các sản phẩm làm đẹp theo sự bổ nhiệm của Nữ hoàng Elizabeth II. ‏

‏Quan trọng hơn, những trải nghiệm này tạo thêm cơ sở để hai bên hiểu rõ hơn về năng lực, định hướng và kỳ vọng của nhau – nền tảng cần thiết cho các mối quan hệ hợp tác dài hạn.‏

‏Tiếp nối kết nối thương mại Anh – Việt‏

‏UK Brand Trip 2026 khép lại nhưng các hoạt động hợp tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng sau chuyến đi. Fusion Bright dự kiến triển khai các chương trình ‏ ‏follow-up v‏ ‏ới từng đối tác tại Anh, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những cơ hội kết nối thương mại mới giữa doanh nghiệp Anh và thị trường Việt Nam.‏

‏Fusion Bright chụp ảnh lưu niệm cùng Dr.PAWPAW‏

Với cách tiếp cận đặt trọng tâm vào gặp gỡ trực tiếp, hiểu doanh nghiệp từ bên trong và xây dựng quan hệ dài hạn, UK Brand Trip 2026 không chỉ là một hành trình khảo sát thị trường, mà còn là bước kết nối giữa các thương hiệu Anh và hệ sinh thái kinh doanh tại Việt Nam.‏

‏Từ những cuộc gặp tại Anh, các mối quan hệ đối tác mới đang được tiếp tục xây dựng – hướng tới những cơ hội hợp tác sâu hơn giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

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