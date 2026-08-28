DHG Pharma kỷ niệm 52 năm thành lập: Tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chăm sóc sức khỏe bằng những hành động thiết thực

Ông Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ trao thư cảm ơn đến Công ty CP Dược Hậu Giang, Daisy Media, Alobacsi

Tại xã Vĩnh Thạnh, chương trình khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân là hoạt động thiết thực đúng với giá trị cốt lõi "Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động". Người dân được kiểm tra sức khỏe, tư vấn và tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết ngay tại địa phương, qua đó nâng cao ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Hơn 700 người lớn và hơn 300 trẻ em được tiếp cận nhiều bước kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương. Hơn 50 y bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ từ TPHCM, thuộc nhiều chuyên khoa như Nhi khoa, Nội tiết, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Dinh dưỡng, Chẩn đoán hình ảnh... cùng các phương tiện điện tim, siêu âm, X-quang, kiểm tra đường huyết đã phục vụ xuyên suốt ngày khám. Riêng các chỉ định cận lâm sàng, 202 lượt đo điện tim, 223 lượt siêu âm và 102 lượt chụp X-quang đã được thực hiện, góp phần phát hiện những bất thường cần được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hơn 1000 người được kiểm tra sức khỏe, từ khám nội, đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, thử đường huyết, siêu âm, điện tim, X-quang

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ở người lớn chủ yếu là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh cơ xương khớp, bên cạnh viêm da cơ địa, bệnh lý dạ dày; ở trẻ em nổi bật là suy dinh dưỡng và các vấn đề răng miệng.

Điện tim, siêu âm và X-quang còn giúp phát hiện 3 trường hợp ngoại tâm thu, 2 trường hợp nghi lao phổi, 1 trường hợp suy thận mạn giai đoạn 5, 1 trường hợp hội chứng thận hư cùng một số ca sỏi thận. Các trường hợp cần điều trị tiếp được bác sĩ tư vấn, hỗ trợ thuốc và kết nối với trạm y tế địa phương để theo dõi sau chương trình.

Người dân xã Vĩnh Thạnh được các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí ngay tại địa phương.

Với Vĩnh Thạnh - địa phương cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 60 km, ông Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh đánh giá: "Qua thăm khám, bà con đã được chỉ định cũng như chẩn đoán kịp thời. Người dân rất phấn khởi khi bác sĩ đến tận địa phương để thăm khám và có những tư vấn sức khỏe rất thiết thực".

Thượng tá Lê Bá Răng - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an TP Cần Thơ nhìn nhận: "Những giá trị của chương trình không thể đo bằng những con số, bởi phía sau những phần quà là sự chia sẻ, phía sau mỗi cuộc thăm khám bệnh là tấm lòng". Theo ông, hoạt động cũng là một phần trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ, với sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương, DHG Pharma, Daisy Media, AloBacsi và các đơn vị đồng hành nhằm chăm lo thiết thực hơn cho người dân.

Cùng với hoạt động thăm khám và sàng lọc, DHG Pharma chuẩn bị gần 50 cơ số thuốc thiết yếu để cấp cho người dân theo chỉ định của bác sĩ, đáp ứng nhiều nhóm bệnh từ tim mạch, tăng huyết áp, kháng viêm - giảm đau, đái tháo đường, tiêu hóa, vitamin dành cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, DHG Pharma và các đơn vị đồng hành trao 10 suất quà đặc biệt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất và 1.000 phần quà an sinh đến người dân.

28 chương trình - hơn 15.000 người dân được tiếp cận chăm sóc sức khỏe

Chương trình tại xã Vĩnh Thạnh nằm trong kế hoạch 28 chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc và chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà DHG Pharma thực hiện trong năm 2026, tiếp cận hơn 15.000 người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Mỗi chương trình là một điểm chạm thiết thực giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Một lượt khám giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe; một phần thuốc góp phần giảm áp lực điều trị; một lời tư vấn đúng lúc có thể giúp hình thành thói quen chủ động phòng bệnh.

Đó là những giá trị DHG Pharma kiên trì theo đuổi bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh - phát triển doanh nghiệp song hành với trách nhiệm xã hội.

Kỷ niệm 52 năm - tiếp tục tạo dựng giá trị

Kỷ niệm 52 năm thành lập là dịp DHG Pharma nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời xác lập động lực cho chặng đường phía trước. Từ một doanh nghiệp dược Việt Nam, DHG Pharma từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế. Cùng với quá trình ấy, trách nhiệm đối với người tiêu dùng, người lao động và xã hội tiếp tục được đặt trong mối quan hệ gắn bó với mục tiêu phát triển dài hạn.

52 năm không chỉ là một dấu mốc. Đó là hành trình tạo dựng niềm tin, vun đắp giá trị và bền bỉ theo đuổi những điều có ý nghĩa cho cộng đồng. Từ Cần Thơ đến nhiều vùng đất trên cả nước, DHG Pharma sẽ tiếp tục nối dài các hoạt động chăm sóc sức khỏe với sứ mệnh "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn".