Chỉ hơn 10 triệu đồng/mét dài, Tủ bếp inox Vinakit xứng đáng là Tủ bếp inox Quốc dân

Định vị dòng sản phẩm ở mức giá từ hơn 10 triệu/ mét dài, Vinakit chính thức đưa tiêu chuẩn tủ bếp inox cao cấp trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, khẳng định vị thế "Tủ bếp inox quốc dân" khó thay thế trên thị trường.

Công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật tạo nên chất lượng "vượt kỳ vọng"

Tư duy tính toán vật liệu: Tối ưu chi phí, nâng tầm độ bền

Thay vì rập khuôn một độ dày vật liệu cho toàn bộ khung tủ như đa số các sản phẩm trên thị trường hiện nay được chuyển giao công nghệ sản xuất từ Trung Quốc, Vinakit đã tạo nên một sự kết hợp linh hoạt giữa inox 0,4 mm và 0,5 mm. Mỗi vị trí được nghiên cứu kỹ lưỡng để đặt đúng độ dày phù hợp với khả năng chịu lực và yêu cầu kỹ thuật. Cách phân bổ này giúp kiểm soát chi phí sản xuất, đồng thời duy trì độ cứng cáp và vững chắc của hệ tủ theo thời gian.

Nhờ đó, Tủ bếp inox Quốc dân Vinakit có mức giá từ hơn 10 triệu đồng/mét dài trong thời gian ra mắt, tạo điều kiện để nhiều gia đình tiếp cận sản phẩm mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và độ bền.



Nghệ thuật gia cường: Bí quyết tạo nên hệ tủ vững chắc từ bên trong

Không dừng lại ở vật liệu, hệ thống liên kết và gia cường cũng là một trong những điểm khác biệt của dòng Tủ bếp inox Quốc dân. Theo Vinakit, đây là kết quả nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia Vinakit trong nhiều năm phát triển sản phẩm.

Tại những "điểm yếu" chiến lược như vị trí bắt bản lề, khu vực lắp ray trượt và phụ kiện, Vinakit áp dụng công nghệ gia cường với mật độ inox gấp đôi. Sự xuất hiện của các dải gân tăng cứng ẩn mình tinh tế bên trong thân tủ tạo nên một "bộ khung xương" kiên cố, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ võng, xệ hay biến dạng – nỗi lo thường trực của gia chủ khi dùng tủ bếp thông thường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác biệt do chuyên gia hàng đầu ngành tủ bếp inox - kỹ sư cơ khí - Giám Đốc R&D Vinakit Phạm Văn Hân cùng đội ngũ nghiên cứu - phát triển.

Công nghệ hiện đại: Chính xác trong từng chi tiết

Bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn các công nghệ gia công tiên tiến, Vinakit biến từng khoang tủ thành một module cơ khí chỉn chu. Ở những góc nhìn mặt tiền yêu cầu sự hoàn hảo, bề mặt inox được chấn gấp khéo léo để tạo nên những đường nét mượt mà, liền mạch. Ngược lại, tại các điểm chốt chịu lực chính, Vinakit phối hợp sử dụng công nghệ hàn Laser hiện đại, tạo ra các liên kết siêu bền với vùng tác động nhiệt siêu nhỏ, giữ cho kết cấu luôn bền chắc, vững vàng mà không làm ảnh hưởng đến bề mặt thẩm mỹ.

Toàn bộ các chi tiết đều được sản xuất trên hệ thống máy cắt Fiber Laser CNC, máy chấn gấp CNC hiện đại, giúp kiểm soát độ chính xác của từng cấu kiện trước khi đưa vào lắp ráp. Song song với đó, sản phẩm được thiết kế theo quy cách module, giúp việc vận chuyển, lắp đặt, thay thế hoặc nâng cấp từng khoang tủ trở nên thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Hệ thống nhà máy với công nghệ, máy móc hiện đại hàng đầu Việt Nam

Hơn 20 năm tập trung theo đuổi "Trải Nghiệm Khách Hàng"

Giá trị của một thương hiệu không chỉ được đánh giá qua chất lượng sản phẩm mà còn ở trải nghiệm của khách hàng trong suốt hành trình mua sắm và sử dụng. Từ lần đầu tìm hiểu thông tin, tham quan showroom, nhận tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt cho đến quá trình sử dụng và bảo hành, mỗi điểm tiếp xúc đều góp phần tạo nên sự hài lòng và niềm tin đối với thương hiệu.

Với định hướng đó, Vinakit tập trung đầu tư vào trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm.

Vinakit bắt đầu từ chính con người. Mỗi nhân sự đều được đào tạo để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình và cùng có chung 1 tâm niệm: làm tủ bếp, nội thất cho khách hàng cũng chính là làm cho những người thân trong gia đình. Chính vì vậy, mọi công đoạn từ thiết kế, sản xuất đến thi công lắp đặt đều được thực hiện với sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tận tâm.



Vinakit tổ chức đào tạo kiến thức về sản phẩm Tủ bếp inox Quốc dân cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên

Song song với đó, Vinakit đầu tư hệ thống showroom theo hướng trải nghiệm thực tế với quy mô trên toàn quốc. Khách hàng có thể trực tiếp "thấy tận mắt, chạm tận tay" tự mình kiểm chứng chất lượng sản phẩm trước khi quyết định. Đồng thời, Vinakit cam kết đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt trong quá trình sử dụng. Doanh nghiệp duy trì chính sách bảo hành 24 giờ – tiếp nhận và phản hồi mọi yêu cầu kỹ thuật trong vòng 24 giờ làm việc.

Chính sách bảo hành 24h được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp

Với mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng/mét dài, Tủ bếp inox Quốc dân Vinakit không chỉ hướng đến lợi thế về chi phí mà còn tạo dấu ấn bằng việc đầu tư vào vật liệu, công nghệ sản xuất, kết cấu kỹ thuật và trải nghiệm chất lượng dịch vụ từ đơn vị uy tín hàng đầu trong ngành. Thay vì đánh đổi chất lượng để giảm giá thành, sản phẩm được phát triển theo định hướng tối ưu toàn diện nhằm mang đến một giải pháp tủ bếp inox bền chắc, thẩm mỹ và phù hợp với tài chính của đông đảo gia đình Việt. Đó chính là lời cam kết trọn vẹn từ Vinakit: trao đi một sản phẩm không chỉ "đáng tiền" ở hiện tại, mà còn là một khoản đầu tư an tâm trọn đời cho tổ ấm.

Thông tin liên hệ: Tập đoàn Nội Thất Vinakit

Hotline: 0978 566 535 - 0977 097 588.

Trụ sở: Tòa nhà Vinakit, số 10/1 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 275 Lý Thường Kiệt - TP. HCM.

Chi nhánh Hải Phòng: Số 375 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng.

Chi Nhánh Quảng Ninh: LK A12-10, KĐT Monbay, TP. Hạ Long.

Chi Nhánh Hải Dương: 387 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương

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Nhà máy: Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội.