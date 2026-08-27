Mega livestream “Đón sóng Vân Đồn, săn tìm báu vật”: Bùng nổ tương tác

Đặc biệt, diễn viên Việt Anh – nổi tiếng với vai diễn con trai "Người phán xử" - đã xuống cọc ngay trong live tặng bạn gái, diễn viên Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" 1 căn hộ nghỉ dưỡng vì "quá mê dự án vừa đẹp vừa sinh lời kép: để ở, để nghỉ dưỡng, để cho thuê sinh dòng tiền bền vững".

Sức nóng của phiên lives "săn tìm kho báu" tại đặc khu thế hệ mới Vân Đồn

Phiên Mega livestream đặc biệt với chủ đề "Đón sóng Vân Đồn, săn tìm báu vật" được phát trực tiếp trên kênh Tiktok hơn 181,500 follow của diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên nổi tiếng được nhiều khán giả hâm mộ livestream bán căn hộ nghỉ dưỡng trên nền tảng Tiktok. Đồng hành cùng anh là gương mặt quen thuộc – diễn viên Quỳnh Nga. Hai người vừa công khai hẹn hò nên phiên live thu hút một lượng khán giả là Fan hâm mộ của cặp đôi. Họ để lại nhiều bình luận tích cực chúc mừng hai diễn viên cũng như quan tâm tới dự án mà hai người đưa lên giới thiệu trên sóng livestream.

Ghi nhận từ nền tảng công nghệ theo dõi phiên lives cho thấy, phiên lives thu hút đông đảo người tham gia, số lượng mắt xem cùng một thời điểm lên tới 20.000 người. Người xem tương tác trực tiếp, nhận ưu đãi và chốt đơn ngay trên sóng livestream. Lượng khách hàng để lại comment xin thông tin dự án và nhận tư vấn khá lớn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của phân khúc bất động sản dòng tiền giá trị khai thác kép: vừa để ở, nghỉ dưỡng vừa cho thuê sinh dòng tiền ổn định, bền vững.

Đặc biệt, phiên lives bùng nổ khi chủ đầu tư "vừa bán vừa tặng" khách hàng 300 voucher nghỉ dưỡng tại chính Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với giá giảm tới 50% so với giá niêm yết. Đây là "món hời" chưa từng có với khách hàng, khi Vân Đồn đang là điểm đến mới về du lịch đầy tiềm năng, tỷ lệ booking tại các khách sạn Vân Đồn luôn cao trong suốt mùa hè vừa qua.

Khách hàng chốt cọc căn hộ trên sóng livestream (chỉ với 10 triệu đồng), được áp dụng ngay chính sách chiết khấu thêm 2%, đưa tổng mức chiết khấu lên tới hơn 20%, linh hoạt áp dụng đòn bẩy tài chính 0% lãi suất trong 36 tháng (hỗ trợ vay 65%), cùng quà tặng trao tay đẳng cấp: gói nội thất hoàn thiện 250 triệu đồng hoặc xe VinFast VF3 thời thượng. Chính sách này quá hấp dẫn, tới mức ngay trong phiên lives Việt Anh đã xuống cọc tặng bạn gái, diễn viên Quỳnh Nga một căn hộ tại Tòa tháp C vì "quá mê dự án vừa đẹp vừa sinh lời kép: để ở, để nghỉ dưỡng, để cho thuê sinh dòng tiền bền vững".

Tín hiệu vui cho thị trường bất động sản dòng tiền- căn hộ nghỉ dưỡng giá trị kép

Thành công của phiên livestream "Đón sóng Vân Đồn, săn tìm báu vật" là tín hiệu vui, tươi sáng cho thị trường bất động sản dòng tiền – căn hộ nghỉ dưỡng giá trị thực, đa lợi ích trong một sản phẩm cao cấp. Sự quan tâm của khách hàng thực mở ra một hướng đi mới, bước chuyển đổi thực thụ trong hành trình ứng dụng số hóa trong kinh doanh bất động sản, nơi mỗi khách hàng, dù ở bất kỳ đâu, cũng có thể tiếp cận thông tin chuẩn xác, tương tác trực tiếp với người bán, và chốt giao dịch ngay trong thời gian thực cùng những ưu đãi chỉ dành cho khách hàng tại các phiên lives trực tiếp.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức các phiên Mega Live, đem đến cơ hội an cư, nghỉ dưỡng - đầu tư - tích sản cho khách hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là một hướng đi mới để mở rộng thị trường, kết nối khách hàng trong chu kỳ tăng trưởng mới, nơi sản phẩm thực, giá trị thực lên ngôi cùng phương pháp tiếp cận khách hàng minh bạch, chuyên nghiệp và thuận tiện bằng công nghệ hiện đại.

Sở hữu tọa độ "kim cương" vô cùng đắc địa, giao điểm giữa trung tâm Cái Rồng và Bến cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn ôm trọn vịnh Bái Tử Long – kỳ quan thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á năm 2026 do Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn, Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được ví như "thiên đường nghỉ dưỡng" thượng lưu, tâm điểm hấp dẫn của kênh đầu tư bất động sản dòng tiền trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.

Dự án cung cấp ra thị trường hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao, khu thương mại dịch vụ, trung tâm Hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi cùng các dịch vụ, tiện ích lưu trú đẳng cấp quốc tế, thỏa mãn mọi thị hiếu của cư dân và du khách. Ngoài ra dự án còn kết nối trực tiếp du khách với trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, đặc sắc trên vịnh Bái Tử Long.

Các phòng khách sạn và căn hộ du lịch tại đây có không gian thoáng đạt, tận dụng tối đa các góc nhìn hướng biển, được thiết kế "may đo" bởi những kiến trúc sư hàng đầu, được đầu tư "tới tầm" theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với hệ thống nội thất nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, tạo cho cư dân và du khách cảm giác riêng tư tiện nghi như tại chính ngôi nhà của mình.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang góp phần định vị chuẩn mực nghỉ dưỡng mới tại Vân Đồn, nơi cư dân và du khách tìm thấy sự an yên giữa lòng di sản thiên nhiên, chạm đến những mạch nguồn của dòng chảy lịch sử, văn hóa, nhưng vẫn cảm nhận rõ nhịp sống sôi động và sự trỗi dậy mạnh mẽ của một "đô thị cảng tương lai" đang trên đà phát triển.

Hiện dự án đã đi vào hoạt động, đang trong giai đoạn bàn giao căn hộ thực tế, khai thác, vận hành cho thuê được ngay sau khi ký hợp đồng sở hữu. Phân khu khách sạn được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - Tập đoàn chuyên vận hành khách sạn hàng đầu thế giới đến từ Thái Lan với kinh nghiệm gần 50 năm, hiện đang sở hữu và vận hành hơn 70 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Châu Á, đem đến sự an tâm tuyệt đối, bảo chứng vàng cho tiềm năng khai thác dòng tiền khi khách hàng đưa căn hộ vào cho thuê được cả bốn mùa.