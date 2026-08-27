TDG Group tập trung dòng vốn phát triển The Maris Vũng Tàu

Với một tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô 23 ha, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng như The Maris Vũng Tàu, bài toán tài chính không chỉ nằm ở khả năng huy động vốn mà quan trọng hơn là cách nguồn lực được phân bổ và chuyển hóa thành tài sản thực tế. Trong những năm gần đây, TDG Group liên tục gia tăng nguồn vốn song song với quá trình đẩy mạnh thi công tại dự án.‏

‏Từ mức vốn điều lệ 860 tỷ đồng cuối năm 2019, TDG Group nâng vốn lên 1.478,5 tỷ đồng vào tháng 11/2025 và tiếp tục đạt 1.848,4 tỷ đồng theo cập nhật đăng ký doanh nghiệp ngày 6/3/2026. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 cũng đạt gần 1.454,3 tỷ đồng, tăng khoảng 80,9% so với kỳ trước, chủ yếu nhờ chủ sở hữu tiếp tục bổ sung vốn vào doanh nghiệp.‏

‏Quá trình gia tăng nguồn lực này diễn ra đồng thời với giai đoạn The Maris Vũng Tàu tăng tốc xây dựng. Trước đó, đến cuối năm 2025, chi phí đầu tư lũy kế tại dự án đã đạt 4.250 tỷ đồng. Riêng 07 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục chi khoảng 500 tỷ đồng cho xây dựng, hạ tầng và tiện ích nội khu.‏

‏Theo thông tin TDG Group công bố, các nguồn vốn huy động cùng vốn tự có được tập trung cho hoạt động xây dựng và phát triển The Maris Vũng Tàu. Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung thêm 369,9 tỷ đồng vốn tự có vào dự án. Khoản tiền khách hàng ứng trước hơn 1.615 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025 cũng đang từng bước được chuyển hóa thành doanh thu khi các sản phẩm hoàn thành và bàn giao.‏

‏Những con số này cho thấy dòng vốn được đặt trong một chu trình tương đối rõ ràng: bổ sung nguồn lực – đầu tư xây dựng – hình thành tài sản – bàn giao sản phẩm – ghi nhận doanh thu. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một dự án có chu kỳ đầu tư dài thay vì chỉ nhìn riêng vào quy mô huy động hoặc dư nợ tại một thời điểm.‏

‏Minh chứng rõ hơn cho quá trình chuyển hóa nguồn vốn là tiến độ thực tế tại The Maris Vũng Tàu.‏

‏Ngày 17/7/2026, tháp căn hộ Alaric đã bắt đầu bàn giao đến các chủ nhân. Ngay từ thời điểm bàn giao, nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích chung tại The Maris Vũng Tàu đã được đưa vào sử dụng. Nhờ đó, cư dân Alaric có thể đồng thời tiếp cận các không gian nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi và trải nghiệm ngay khi nhận nhà, thay vì phải chờ đợi hệ tiện ích hình thành sau đó.‏

‏Trong khi Alaric bước vào giai đoạn vận hành, Polaris đang chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao năm 2027, còn Atlantic cùng các hạng mục hạ tầng và tiện ích tiếp tục được triển khai. Nhịp độ này cho thấy nguồn lực của TDG Group được phân bổ song song giữa việc hoàn thiện sản phẩm, phát triển hạ tầng và bổ sung hệ sinh thái tiện ích, hướng đến hoàn thiện tổng thể khu compound nghỉ dưỡng thay vì tập trung riêng lẻ vào từng tòa tháp.‏

‏Hệ cảnh quan và tiện ích tại The Maris Vũng Tàu đang từng bước hoàn thiện, góp phần định hình không gian nghỉ dưỡng đồng bộ trong toàn khu. Ảnh: TDG Group ‏

‏Ở góc độ tài chính, TDG Group cũng cho biết đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế với Nhà nước và ngày 3/8/2026 đã hoàn tất các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội liên quan. Đây là những yếu tố cần được xem xét song song với tiến độ dự án khi đánh giá khả năng cân đối và quản trị nguồn lực của doanh nghiệp.‏

‏Từ nguồn vốn được bổ sung đến những hạng mục đã hoàn thành, dòng tiền đang từng bước được chuyển hóa thành giá trị thực tại công trường. Đây cũng là nền tảng để TDG Group tiếp tục triển khai các phân khu tiếp theo, hướng đến mục tiêu hoàn thiện The Maris Vũng Tàu theo lộ trình đã đặt ra.‏