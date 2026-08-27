Ademax kết nối nguồn lực công nghệ, đồng hành cùng Quảng Ngãi thúc đẩy chuyển đổi số

Sự kiện quy tụ gần 200 đại biểu là lãnh đạo khối Trung Ương, tỉnh uỷ, đại diện các sở, ban, ngành, UBND xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp và các hãng công nghệ hàng đầu, hướng tới đưa những giải pháp công nghệ thiết thực đến gần hơn với nhu cầu chuyển đổi số của Quảng Ngãi.

Kết nối nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số từ nhu cầu thực tiễn

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn đòi hỏi tính thực chất ngày càng cao. Với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, câu chuyện không còn dừng ở việc số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính mà mở rộng sang xây dựng hạ tầng công nghệ, quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực điều hành.

Để quá trình này tạo ra giá trị bền vững, địa phương cần một hệ sinh thái đồng hành đủ năng lực, trong đó cơ quan quản lý đóng vai trò định hướng, xác định bài toán thực tiễn, còn doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp, nền tảng và kinh nghiệm triển khai phù hợp.

Trong bối cảnh đó, sự kiện tại Quảng Ngãi được tổ chức như một diễn đàn kết nối giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp công nghệ. Thay vì tiếp cận công nghệ theo hướng đơn lẻ, chương trình tập trung vào các nhóm bài toán có tính ứng dụng cao đối với quá trình vận hành của cơ quan, tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều vị đại biểu cấp Trung Ương, Tỉnh Uỷ đại diện các cơ quan nhà nước

Các nội dung được giới thiệu và trao đổi xoay quanh nhiều lĩnh vực như: hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và an ninh mạng, hội nghị truyền hình và phòng họp thông minh, giám sát an ninh trật tự, quản lý đô thị và trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Ademax – 24 năm kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế của khách hàng

Với 24 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, Ademax Group từng bước xây dựng vai trò là đơn vị tích hợp, kết nối các giải pháp công nghệ với nhu cầu đa dạng của khách hàng và tổ chức.

Ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch HĐQT Ademax khẳng định sự đồng hành đối với hành trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch HĐQT Ademax, nhấn mạnh vai trò của việc kết nối nguồn lực trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số. Theo đó, kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều hãng công nghệ trong thời gian dài tạo nền tảng để Ademax tiếp cận các bài toán từ nhiều góc độ, từ hạ tầng, thiết bị đến dữ liệu, bảo mật và các giải pháp phục vụ vận hành.

Việc đồng hành cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi trong chương trình lần này cũng thể hiện định hướng của Ademax trong việc đưa hệ sinh thái công nghệ đến trực tiếp với địa phương, tạo thêm không gian để các cơ quan, tổ chức tiếp cận và tham khảo về những giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tiễn tại Quảng Ngãi.

Thương hiệu công nghệ hàng đầu đồng hành cùng Ademax tại sự kiện

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự hiện diện của nhiều thương hiệu công nghệ quốc tế trong hệ sinh thái giải pháp được Ademax kết nối và giới thiệu.

Samsung – Tiên phong công nghệ hiển thị trong không gian số

Tại sự kiện, Samsung mang đến hệ sinh thái công nghệ về hiển thị, góp phần nâng cao trải nghiệm tương tác và truyền tải thông tin trong các môi trường làm việc hiện đại.

Đối với cơ quan, tổ chức, công nghệ hiển thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phòng họp, không gian điều hành, khu vực tiếp đón và các mô hình tương tác số.

Dell Technologies – Nền tảng hạ tầng cho chuyển đổi số

Nếu dữ liệu là tài sản quan trọng của hệ thống số thì hạ tầng công nghệ chính là nền tảng để dữ liệu được lưu trữ, xử lý và vận hành.

Tại chương trình, Dell Technologies được giới thiệu với các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu, hướng tới đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và vận hành ổn định.

Veeam Software – Bảo vệ và phục hồi dữ liệu

Cùng với quá trình số hóa, yêu cầu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cũng trở thành một trong những vấn đề được các tổ chức đặc biệt quan tâm.

Veeam Software mang đến các giải pháp về sao lưu, bảo vệ và phục hồi dữ liệu, giúp tổ chức chủ động hơn trước những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Zyxel – Hạ tầng kết nối cho hệ thống số

Một hệ thống số chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được bảo đảm bởi nền tảng kết nối ổn định và an toàn.

Zyxel giới thiệu các giải pháp hạ tầng mạng, góp phần đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của các cơ quan, tổ chức. Từ mạng lưới thiết bị đầu cuối đến các hệ thống ứng dụng, khả năng kết nối đóng vai trò nền tảng trong việc bảo đảm các dịch vụ số hoạt động thông suốt.

Sự góp mặt của các thương hiệu công nghệ ở nhiều lớp khác nhau cho thấy cách tiếp cận của chương trình: chuyển đổi số cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái, trong đó hạ tầng, kết nối, dữ liệu, bảo mật và trải nghiệm người dùng có mối quan hệ chặt chẽ.

Trải nghiệm công nghệ tại sự kiện đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cơ quan địa phương

Bên cạnh các phiên giới thiệu giải pháp, 06 khu vực triển lãm và trình diễn công nghệ tạo cơ hội để khách mời trực tiếp quan sát, trải nghiệm các giải pháp

Thay vì chỉ nghe về một giải pháp, đại biểu có thể hình dung rõ hơn cách công nghệ được triển khai trong phòng họp, hệ thống hạ tầng, không gian điều hành hay các mô hình quản lý và giám sát.

Đây cũng là một trong những giá trị mà các hoạt động kết nối công nghệ mang lại cho địa phương: tạo cơ hội để các cơ quan quản lý trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, đặt câu hỏi về bài toán cụ thể và tìm kiếm hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết nối đúng nguồn lực để chuyển đổi số đi vào thực tiễn

Chuyển đổi số không phải là bài toán của riêng một doanh nghiệp công nghệ hay một cơ quan nhà nước. Để công nghệ tạo ra giá trị thực tế, cần có sự kết nối giữa nhu cầu của địa phương, năng lực của doanh nghiệp và nền tảng công nghệ từ các nhà cung cấp.

Từ vai trò đơn vị tích hợp và kết nối hệ sinh thái công nghệ, Ademax tiếp tục theo đuổi định hướng đưa các giải pháp phù hợp đến gần hơn với từng bài toán thực tế của khách hàng và địa phương. Với kinh nghiệm 24 năm cùng hệ sinh thái các thương hiệu công nghệ, Ademax hướng tới đồng hành từ khâu khảo sát nhu cầu, tư vấn đến tích hợp và triển khai giải pháp.

Sự kiện tại Quảng Ngãi vì vậy không chỉ là một hoạt động giới thiệu công nghệ mà còn mở ra thêm không gian kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và các nguồn lực công nghệ – nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thiết thực, phù hợp và bền vững.

Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu giải pháp hạ tầng CNTT, an toàn dữ liệu, phòng họp thông minh, trung tâm điều hành và hệ sinh thái chuyển đổi số có thể liên hệ Ademax để được tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Vui lòng liên hệ qua hotline: 0971.901.666.