Căn hộ Times City sau hơn 10 năm: Giá trị ở khu đô thị vận hành ổn định

Khu đô thị Times City tại 458 Minh Khai được đưa vào vận hành từ năm 2013, là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội tích hợp mô hình bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại ngay trong nội khu. Sau hơn một thập kỷ, đây vẫn là một trong những khu phức hợp có mật độ giao dịch thứ cấp và cho thuê ổn định tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố.

Trải qua nhiều chu kỳ thị trường, giá căn hộ tại Times City ghi nhận xu hướng tăng theo thời gian, đặc biệt ở các tòa gần công viên nội khu hoặc gần cổng chính kết nối Minh Khai. Việc dự án đã đi vào vận hành ổn định giúp người mua đánh giá được thực tế chất lượng quản lý, vận hành thay vì chỉ dựa trên cam kết ban đầu.

Trải nghiệm sống trong khu phức hợp có bệnh viện, trường học nội khu

Hệ thống y tế, giáo dục vận hành lâu năm: Bệnh viện đa khoa quốc tế và hệ thống trường liên cấp trong nội khu Times City đã hoạt động liên tục nhiều năm, trở thành một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với các dự án căn hộ khác cùng khu vực, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Không gian xanh và tiện ích thể thao: Công viên nước và hệ thống cây xanh nội khu vẫn được duy trì bảo trì qua nhiều năm, góp phần giữ chất lượng sống ổn định cho cư dân, đồng thời là điểm cộng khi so sánh với các dự án mới chưa hoàn thiện đầy đủ tiện ích.

Theo tính năng lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn – dữ liệu tổng hợp từ danh sách tin rao trên nền tảng, giá bán căn hộ chung cư Times City đã tăng khoảng 17% trong một năm qua, hiện phổ biến trong khoảng 96,4 - 134,6 triệu đồng/m². Mức tăng này phần nào phản ánh vị trí trung tâm và hệ thống tiện ích tích hợp đã được kiểm chứng qua nhiều năm vận hành của dự án.

So với thời điểm mở bán, phần lớn giao dịch tại Times City hiện nay đến từ nhu cầu ở thực hoặc đầu tư dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn, do biên độ tăng giá đã ổn định qua nhiều chu kỳ thị trường. Đây cũng là đặc điểm chung của các khu phức hợp tích hợp bệnh viện, trường học ngay trong nội khu tại khu vực nội thành Hà Nội.

Căn hộ Times City được quan tâm nhờ vị trí trung tâm và tiện ích đồng bộ. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Hiệu quả cho thuê tại khu vực trung tâm quận Hai Bà Trưng

Nhờ vị trí trung tâm và tiện ích đồng bộ, căn hộ Times City tiếp tục là lựa chọn được nhóm khách thuê là chuyên gia nước ngoài, người đi làm khu vực nội thành quan tâm. Mức giá thuê hiện tại có sự phân hóa theo tòa và tầng, trong đó các căn view công viên hoặc hồ thường có mức giá thuê nhỉnh hơn mặt bằng chung.

Với các khu phức hợp tích hợp bệnh viện, trường học ngay trong nội khu như Times City, kinh nghiệm cho thấy giá trị bất động sản thường ít phụ thuộc vào chu kỳ tăng nóng ngắn hạn mà gắn chặt với chất lượng vận hành thực tế qua nhiều năm. Đây là lý do nhóm người mua ở thực có xu hướng chấp nhận mức giá cao hơn so với các dự án chưa có đầy đủ tiện ích tích hợp, đổi lại sự ổn định lâu dài về chất lượng sống.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, Times City cho thấy giá trị bền vững của một khu phức hợp có tiện ích tích hợp đầy đủ, thay vì chỉ dựa vào yếu tố vị trí đơn thuần. Với người mua ở thực, đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sống dài hạn. Với nhà đầu tư, biên độ tăng giá có thể không còn đột biến như giai đoạn đầu nhưng dòng tiền cho thuê tương đối ổn định.

Người có nhu cầu tìm hiểu thêm về biến động giá bán căn hộ chung cư Times City qua từng năm có thể tham khảo dữ liệu lịch sử giao dịch trên Batdongsan.com.vn để có căn cứ so sánh khách quan. Ngoài Times City, khu vực nội thành Hà Nội hiện còn một số dự án cùng phân khúc vận hành lâu năm như Royal City, Goldmark City cũng là phương án tham khảo thêm.