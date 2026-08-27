Từ Nha Trang đến Singapore: Hành trình phát triển mô hình nhà hàng yến sào của Tiệm Yến

Dấu mốc mới của Tiệm Yến tại Singapore

Tháng 8/2026 đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình phát triển của Chuỗi nhà hàng Tiệm Yến Nha Trang khi đại diện doanh nghiệp có mặt tại Singapore trong khuôn khổ ASEAN Economic Forum 2026 và ASEAN Award 2026.

Trong chuyến công tác, Đại diện Tiệm Yến cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã có chuyến thăm, gặp gỡ và trao đổi tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore.

Buổi gặp gỡ là dịp để các doanh nghiệp trao đổi về hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển cũng như tăng cường kết nối trong bối cảnh thị trường khu vực ngày càng mở rộng. Với Tiệm Yến, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện xây dựng thương hiệu bắt đầu từ Nha Trang, vùng đất nổi tiếng với sản vật yến sào.

Đoàn Việt Nam gặp gỡ và chia sẻ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Ngày 22/8/2026, trong khuôn khổ ASEAN Economic Forum 2026, Công ty TNHH Tiệm Yến Nha Trang được vinh danh Top 10 ASEAN Renowned Brand 2026.

Sự ghi nhận tại Singapore đến trong thời điểm Tiệm Yến đang từng bước mở rộng quy mô sau hành trình phát triển từ Nha Trang đến Hà Nội , TP.HCM và Đà Nẵng.

Nếu danh hiệu là một dấu mốc để nhìn lại hành trình đã qua, câu chuyện đáng chú ý hơn của Tiệm Yến lại nằm ở hướng đi mà thương hiệu lựa chọn ngay từ đầu: không chỉ kinh doanh yến sào như một sản phẩm tẩm bổ, mà xây dựng một mô hình ẩm thực chuyên sâu xoay quanh sản vật này.

Khi yến sào không chỉ dừng lại ở một thực phẩm tẩm bổ

Trong nhiều năm, nhắc đến yến sào, người tiêu dùng thường nghĩ đến tổ yến nguyên chất, những hũ yến chưng hay các hộp quà dành tặng cha mẹ, người thân trong những dịp đặc biệt.

Tiệm Yến lại lựa chọn một hướng đi khác.

Từ một sản vật quý giá của Nha Trang, yến sào tại Tiệm Yến không chỉ được chưng và phục vụ theo cách quen thuộc, mà trở thành trung tâm của một trải nghiệm ẩm thực dưỡng sinh được đầu tư bài bản.

Tiệm Yến là nhà hàng yến sào menu 50 món

Điểm cốt lõi tạo nên khác biệt của nhà hàng yến sào Tiệm Yến nằm ở một triết lý tưởng chừng đơn giản: món ăn bổ dưỡng trước hết phải là một món ăn ngon.

Từ nền tảng đó, Tiệm Yến chú trọng lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon, cao cấp và dành nhiều tâm huyết cho quá trình nghiên cứu, sáng tạo công thức, cách phối hợp nguyên liệu cũng như phương pháp chế biến. Yến sào không đơn thuần được "thêm vào" món ăn để gia tăng giá trị, mà được đặt ở vị trí trung tâm để đầu bếp phát triển nên những món ăn có hương vị, kết cấu và cách thưởng thức riêng.

Từ súp bào ngư yến sào hải sản, cháo yến, cơm yế n sào đến các món tráng miệng và yến chưng tươi, mỗi món đều có hương vị đặc biệt riêng.

Điều Tiệm Yến hướng đến không phải là tạo thêm thật nhiều món "có yến", mà là nâng yến sào từ một thực phẩm vốn chủ yếu được biết đến với giá trị tẩm bổ trở thành một trải nghiệm ẩm thực độc đáo: vừa kế thừa tinh thần dưỡng sinh, vừa chinh phục thực khách bằng hương vị, sự sáng tạo và chất lượng của từng món ăn.

Đó cũng là định vị Tiệm Yến theo đuổi từ những ngày đầu: một nhà hàng chuyên sâu về ẩm thực yến sào, nơi giá trị của yến không dừng lại ở chữ "bổ", mà được nâng tầm thành những món ăn ngon, tinh tế và đáng để thưởng thức như một trải nghiệm ẩm thực thực thụ.

Thông tin chuỗi nhà hàng Tiệm Yến:

Website: https://tiemyen.vn/

Facebook Fanpage: Tiệm Yến Nha Trang (https://www.facebook.com/tiemyennt)

Nhà hàng chính: 51C Cao Bá Quát, Nha Trang