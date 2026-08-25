Founder Cenvi Trần Văn Phan: Vì sao rời ngân hàng để đồng hành cùng hộ kinh doanh Việt?

Khởi nguồn từ một câu hỏi chưa có lời đáp

Điều gì khiến anh - đang có sự nghiệp ổn định ngành ngân hàng - quyết định rẽ hướng để đồng hành cùng SME và hộ kinh doanh?

" Mình tốt nghiệp Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích tại NEU, có 5 năm làm tại một ngân hàng top đầu, qua nhiều vị trí từ Kiểm toán đến Quản lý. Năm 25 tuổi lên Quản lý, nhưng mình cảm thấy chưa phải điều thực sự muốn, vì tổ chức lớn mọi thứ đã định hình sẵn, khó tạo khác biệt. Nên mình quyết định dừng lại.

Sau đó mình có gần 2 năm làm ở một startup giáo dục, học được nhiều về vận hành, quản trị doanh nghiệp. Nhìn lại, thế mạnh của mình là kiến thức kế toán, kiểm toán, muốn dùng nó giúp ích cho nhiều người hơn. Ý tưởng về Cenvi bắt đầu từ đó."

Đâu là khoảnh khắc khiến anh nhận ra đây là con đường mình nên đi?

" Bước ngoặt là cuộc gặp với lãnh đạo một tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có tiếng: Việt Nam có hàng triệu hộ kinh doanh nhưng số lên được doanh nghiệp lại rất ít vì vướng kỹ năng, kiến thức, trong khi Chính phủ đặt mục tiêu 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động - một thị trường tiềm năng, đúng mong muốn tạo giá trị của mình.

Cuối 2023 đầu 2024, mình tiếp xúc hơn 1.000 khách hàng, đủ để nhận ra khoảng 95% gần như không có khái niệm gì về kế toán, thuế. Có chủ doanh nghiệp doanh thu 100 tỷ chỉ vì quên treo biển hiệu ở một công ty bị bỏ quên mà bị khóa mã số thuế, phạt hàng chục triệu; có khách hàng thương mại điện tử doanh thu 50 tỷ/3 năm không biết phải nộp thuế, tiền thuế và phạt sau đó hơn 1 tỷ.

Vấn đề không nằm ở năng lực của họ, mà ở chỗ chưa từng có ai đồng hành đúng lúc. Đó là lý do Cenvi tư vấn ngay từ khi khách mới có ý định mở công ty, hộ kinh doanh, thay vì đợi "chuyện đã rồi"."

Triết lý "làm đúng ngay từ đầu" của Cenvi thể hiện rõ nhất qua điều gì? Với khách hàng đã lỡ làm sai từ trước, anh chọn đồng hành ra sao?

" Với khách hàng từng làm sai 5-10 năm trước do thiếu hiểu biết, giờ muốn làm lại cho đúng, mình luôn sẵn lòng nhận, dù biết rà soát sổ sách sẽ rất vất vả.

Triết lý "làm đúng từ đầu" cũng thể hiện qua cách Cenvi thiết kế sản phẩm: luôn là combo đầy đủ để khách hàng an tâm vận hành, dù thiệt thòi hơn về giá ban đầu, nhưng giúp hạn chế chi phí phát sinh về sau."

Anh Trần Văn Phan - Founder Cenvi - người quyết định rẽ hướng để đồng hành cùng các SME và hộ kinh doanh Việt

Làm bài bản: không phải danh sách dịch vụ, mà một lời cam kết

Anh có thể chia sẻ về bức tranh "đồng hành xuyên suốt vòng đời doanh nghiệp" mà Cenvi theo đuổi?

" Doanh nghiệp thường sai ngay từ đầu, nên mình đồng hành từ ba chặng: khởi nghiệp là tư vấn loại hình, vốn, ngành nghề; vận hành là kê khai thuế đúng hạn, xuất hóa đơn đúng lúc, tư vấn sở hữu trí tuệ; khi kinh doanh khó khăn, mình vẫn tư vấn tạm ngưng hoặc giải thể để không phát sinh nợ thuế hay hoãn xuất cảnh."

Anh có thể chia sẻ chân thực về một giai đoạn khó khăn nhất của Cenvi?

" Ngành này con người là yếu tố cốt lõi, nên khó khăn lớn nhất là nhân sự. Cenvi đầu tư nhiều cho đào tạo, có năm chi 300-400 triệu, nhưng có giai đoạn nhân sự "cứng" xây xong lại rời đi nơi khác - áp lực lớn vì vẫn cần tăng trưởng mà thiếu người. Giờ mỗi khách hàng ở Cenvi có 3-4 người phụ trách, theo 2 vòng kiểm soát."

Từ hợp tác lớn đến tầm nhìn dài hạn

Vì sao một brand trẻ như Cenvi lại có thể hợp tác với nhiều đối tác lớn như hiện tại?

" Chắc chắn nhờ sự bài bản và tầm nhìn dài hạn: nhân sự Cenvi đều là trưởng phòng từ Big 4 hoặc có 10-15 năm kinh nghiệm, cùng hệ thống quy trình, công nghệ đủ phục vụ lượng lớn khách hàng ổn định.

Chiến dịch mình tự hào nhất là 20 ngày cùng Techcombank ra quân tại hơn 20 siêu chi nhánh Hà Nội - hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh , đào tạo kê khai thuế miễn phí, tư vấn online cho khách ở xa. Kết quả là gần 1.000 cá nhân chuyển đổi thành công lên hộ kinh doanh."

Đội ngũ Cenvi cùng Techcombank hỗ trợ hộ kinh doanh tại chi nhánh ở Hà Nội

Trước bối cảnh chính sách thuế liên tục thay đổi, trăn trở lớn nhất của anh hiện tại là gì?

" Trăn trở lớn nhất là làm sao đội ngũ cập nhật kịp kiến thức, khi chính sách thuế thay đổi liên tục, khác nhau theo ngành nghề, mốc doanh thu, mô hình kinh doanh. Mình đang đầu tư hệ thống kiểm soát, đội ngũ cố vấn để giảm sai sót, với tầm nhìn 10 năm tới đồng hành lũy kế 1 triệu doanh nghiệp."

Cenvi tự hào là đối tác chiến lược đồng hành cùng Techcombank, VNPT, Misa... trong các chiến dịch hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi số, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kế toán thuế. Kết nối với Cenvi: https://cenvi.vn/ .