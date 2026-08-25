Suntory PepsiCo lấy con người làm trọng tâm phát triển bền vững

Suntory PepsiCo Việt Nam đạt bốn giải thưởng ở các hạng mục đặc biệt: Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật, Chuyển đổi năng lực nhân sự, Môi trường làm việc bền vững và Dẫn đầu công nghệ.

Lễ trao giải năm nay mang chủ đề "People First, Always" (Tạm dịch: Luôn đặt con người làm trọng tâm), nhấn mạnh vai trò con người trong thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với Suntory PepsiCo Việt Nam, những ghi nhận này là minh chứng cho định hướng được công ty theo đuổi trong suốt hơn 30 năm tại Việt Nam: đặt con người vào trọng tâm của chiến lược, từ xây dựng môi trường làm việc, phát triển đội ngũ đến tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.

Đặt yếu tố con người làm trọng tâm cho mọi hoạt động, chiến lược phát triển

Nhiều năm qua, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn kiên định xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó, mỗi người được tôn trọng, được tạo điều kiện để phát triển và phát huy năng lực của mình. Từ đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), phát triển nhân tài đến học tập và ứng dụng công nghệ, các hoạt động dành cho nhân viên liên tục được triển khai với mục tiêu chung là xây dựng tập thể vững mạnh, gắn kết và sẵn sàng phát triển cùng doanh nghiệp.

Các nguyên tắc về đa dạng, công bằng và hòa nhập được đưa vào nhiều hoạt động, từ cách lãnh đạo, phát triển nhân tài đến trải nghiệm hằng ngày của nhân viên. Đơn cử như Ủy ban DEI là nơi đại diện nhân sự cùng thảo luận, chia sẻ và xây dựng kế hoạch hành động. Các nhóm hỗ trợ nhân viên (Employee Resource Group - ERG), chương trình hỗ trợ nhân viên (Employee Assistance Program - EAP) và cộng đồng Women@SPVB với phương châm "Unleash Her Lights, Flourish Our Lives" (Cùng nàng tỏa sáng - Sống đời xứng đáng) đã góp phần tạo thêm không gian để nhân viên kết nối và chia sẻ.

Cùng nàng tỏa sáng - Sống đời xứng đáng

Sự hòa nhập cũng bắt nguồn từ cách người lãnh đạo nhìn nhận và phát triển đội ngũ. Các chương trình như "6 đặc điểm của lãnh đạo dung hợp" (Inclusive Leadership) và "Đối thoại về DEI với chuyên gia" được triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo hòa nhập, giúp đội ngũ quản lý hiểu hơn về những khác biệt trong lực lượng lao động và cách nuôi dưỡng các tài năng đa dạng.

Không những vậy, Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục đưa DEI vào quá trình học tập và phát triển của nhân viên. Từ năm 2024, doanh nghiệp triển khai Lộ trình học tập DEI với các nội dung về thiên kiến vô thức (Unconscious Bias), trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc và công cụ thống trị bộ não (Herrmann Brain Dominance Instrument - HBDI). Tổng cộng 57 lớp học được tổ chức với hơn 1. 400 lượt tham gia, giúp nhân viên nhận diện thiên kiến, nâng cao khả năng giao tiếp, hợp tác và hiểu rõ hơn những phong cách tư duy khác nhau của đồng nghiệp.

Cách Suntory PepsiCo Việt Nam nhìn nhận sự đa dạng cũng được thể hiện trong hành trình thu hút và phát triển nhân tài. Các nguyên tắc DEI được đưa vào quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo cơ hội nghề nghiệp công bằng; đồng thời, Suntory PepsiCo Việt Nam hợp tác với các cộng đồng sinh viên nữ ngành kỹ thuật và triển khai các chương trình Tài năng Trẻ như Management Trainee, Giám sát tài năng để tạo cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế cho thế hệ nhân sự mới.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An, Phó Tổng Giám đốc C ấp cao phụ trách nhân sự tại Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi tin rằng khi quy tụ những con người với các góc nhìn, trải nghiệm và nền tảng khác nhau, doanh nghiệp sẽ thấu hiểu người tiêu dùng sâu sắc hơn, từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn".

Đội ngũ lãnh đạo Nhân sự tại SPVB hãnh diện nhận 5 giải HR Asia Awards

Việc phát triển con người không dừng lại ở DEI. Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục kết hợp học tập liên tục với ứng dụng công nghệ và các công cụ kỹ thuật số, giúp nhân viên nâng cao năng suất, khả năng cộng tác và chuẩn bị cho môi trường làm việc tương lai.

Ở khía cạnh rộng hơn, cách tiếp cận này cho thấy đầu tư vào con người tại Suntory PepsiCo Việt Nam không chỉ là tạo ra một môi trường làm việc tốt, mà còn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển và đóng góp theo cách riêng của mình. Đây là một phần trong định hướng "Phát triển vì những điều tốt đẹp" mà doanh nghiệp theo đuổi, nơi sự lớn mạnh của đội ngũ được đặt trong mối liên hệ với sự phát triển lâu dài của tổ chức.

Tại SPVB, mỗi ngày đi làm là một ngày sôi động đầy cảm hứng

Thúc đẩy nhân viên đóng góp cho cộng đồng, kinh tế địa phương nơi SPVB hiện diện

Từ môi trường làm việc, định hướng phát triển con người của Suntory PepsiCo Việt Nam được mở rộng đến cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện. Với triết lý "Phát triển vì những điều tốt đẹp" và giá trị cốt lõi "Đóng góp lại cho xã hội", doanh nghiệp hướng các hoạt động cộng đồng vào những nhu cầu thiết thực, từ giáo dục, nước sạch đến hỗ trợ sinh kế, hạ tầng và môi trường.

Một trong những chương trình tiêu biểu là "Mizuiku – Em yêu nước sạch", góp phần nâng cao nhận thức về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và mở rộng cơ hội tiếp cận nước sạch tại trường học. Tính đến quý I/2026, chương trình đã tiếp cận hơn 1,4 triệu học sinh, hơn 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành và xây mới, cải tạo hơn 200 công trình nước sạch.

Bên cạnh đó, Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu cụ thể của cộng đồng, từ hỗ trợ 16.000 chai Aquafina 5L cho khoảng 4.000 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tại Long An (nay là Tây Ninh) năm 2024, đến đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Tây Ninh năm 2026. Doanh nghiệp cũng đồng hành xây dựng cầu kênh liên xã Đức Hòa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, trồng 6.000 cây xanh đô thị và 20 hecta rừng đầu nguồn, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học.

Đóng góp vì Xã hội là một trong những trọng tâm hành động của SPVB.

Những hoạt động này thể hiện cách Suntory PepsiCo Việt Nam cụ thể hóa triết lý "Phát triển vì những điều tốt đẹp", hướng đến tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng và địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.