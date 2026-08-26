Marathon Education: Tiên phong kiến tạo hệ sinh thái giáo dục số toàn diện cho thế hệ học sinh Việt

Khởi nguồn từ khát vọng bình đẳng hóa chất lượng giáo dục

Trước đây, khoảng cách địa lý luôn là rào cản lớn khiến học sinh tại các tỉnh thành ngoài khu vực trung tâm khó tiếp cận được với những giáo viên giỏi và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Nhận thấy những bất cập của mô hình học online truyền thống – vốn chủ yếu dựa vào các video bài giảng thu sẵn thiếu tính gắn kết, đầu năm 2021, Marathon Education chính thức được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và công nghệ khởi nghiệp.

Ngay từ ngày đầu ra mắt, Marathon Education đã công bố tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng:

Tầm nhìn doanh nghiệp: Trở thành nền tảng giáo dục công nghệ hàng đầu Việt Nam, cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện ngoài trường học cho tất cả học sinh trên cả nước với chất lượng tốt nhất.

Sứ mệnh giáo dục: Với Marathon Education, sứ mệnh của giáo dục không chỉ giới hạn bởi điểm số trong các kỳ thi, mà còn là mang đến một chất lượng giáo dục tốt nhất ở mọi mặt, mọi lĩnh vực cho tất cả học sinh.

Giá trị cốt lõi: Lấy sự tiến bộ thực chất của học sinh làm trung tâm, minh bạch hóa tiến trình học tập và ứng dụng công nghệ để thu hẹp triệt để mọi khoảng cách tiếp cận tri thức.

Giải pháp giáo dục toàn diện cho phân khúc học sinh K-12

Thị trường trọng tâm mà Marathon Education phục vụ là toàn bộ học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 (K-12) trên phạm vi toàn quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu bổ trợ kiến thức toàn diện ngoài nhà trường, nền tảng đã thiết kế hệ thống chương trình đào tạo đa tầng:

Chương trình bổ trợ chuẩn quốc gia: Bám sát khung kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các môn học nòng cốt gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Chương trình ôn luyện chuyên sâu: Tập trung các khóa luyện thi chuyển cấp vào lớp 10 (bao gồm lớp 10 chuyên) và chiến lược bứt phá điểm số kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia.

Bồi dưỡng năng lực mở rộng: Xây dựng nền tảng ngoại ngữ và rèn luyện phương pháp tư duy phản biện, giúp học sinh chủ động làm chủ kiến thức thay vì học vẹt.

Mỗi học sinh khi bước vào hệ thống đều được làm bài kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí để sắp xếp lộ trình cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và mục tiêu điểm số của từng em.

Ba trụ cột công nghệ và phương pháp sư phạm khác biệt

Điều làm nên tính nổi bật của Marathon Education so với các giải pháp trên thị trường nằm ở mô hình vận hành 3 trụ cột vững chắc:

Mô hình lớp học Livestream tương tác 100% (Interactive Live Class): Nền tảng nói không với hình thức phát lại video bài giảng quay sẵn. Tất cả các lớp học đều được truyền phát trực tiếp với đường truyền tốc độ cao, độ trễ cực thấp. Học sinh có thể trực tiếp phát biểu, đặt câu hỏi và được giải đáp ngay trong buổi học, duy trì không khí lớp học sôi nổi và hào hứng.

Đội ngũ giảng viên tinh hoa Top 1% Việt Nam: Marathon Education duy trì bộ tiêu chuẩn tuyển chọn gắt gao. Giảng viên tại đây đều là những thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm tại các trường chuyên, trường điểm danh tiếng, từng đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và giữ tỷ lệ học sinh đỗ đại học lên đến 90%.

Đội ngũ Cố vấn học tập (Teaching Assistants) đồng hành sát sao: Sau mỗi buổi học, đội ngũ cố vấn chuyên môn sẽ trực tiếp hỗ trợ chấm chữa bài tập về nhà, giải đáp khúc mắc 1:1 và kèm cặp thêm cho những học viên chưa vững kiến thức. Hàng tháng, hệ thống tự động xuất báo cáo phân tích điểm mạnh, điểm yếu và mức độ tiến bộ gửi trực tiếp đến phụ huynh.

Thành quả bứt phá và tiềm năng phát triển

Nhờ mô hình đào tạo vượt trội và nền tảng công nghệ tối ưu, Marathon Education đã thu hút hơn 100.000 học sinh theo học và đạt tỷ lệ hài lòng vượt bậc từ phụ huynh trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Đơn vị cũng vinh dự nhận được sự bảo trợ tài chính từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới như Y Combinator (Hoa Kỳ) và Vulcan Capital, khẳng định tiềm năng tăng trưởng bền vững của một startup EdTech tầm cỡ khu vực.

Với cam kết đầu tư lâu dài vào chất lượng và công nghệ, Marathon Education đang từng bước khẳng định vị thế một định chế giáo dục số uy tín, đồng hành vững chắc cùng học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục tương lai.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần công nghệ Marathon Education

Văn phòng đại diện: Tòa nhà Marathon Education, 29 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 02873003033

Email: learnwithus@marathon.edu.vn

Website: https://marathon.edu.vn/

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