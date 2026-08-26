Thang máy gia đình mùa mưa: Những rủi ro không nên chủ quan

Mùa mưa và những rủi ro cần lưu ý với thang máy gia đình

Mưa lớn kéo dài có thể khiến nước tràn vào tầng hầm hoặc thấm xuống các khu vực thấp của công trình. Với thang máy gia đình, hố PIT nằm ở vị trí thấp nhất của giếng thang, vì vậy đây là khu vực cần lưu ý.

Nếu hệ thống chống thấm hoặc thoát nước không phù hợp, nước tích tụ tại hố PIT có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện, cảm biến và các bộ phận liên quan. Độ ẩm kéo dài cũng có thể khiến thang máy phát sinh tiếng động lạ, rung khi di chuyển hoặc cửa đóng mở không ổn định.

Mưa giông có thể đi kèm mất điện hoặc nguồn điện không ổn định, khiến thang máy tạm dừng. Khi đó, hệ thống cứu hộ và các thiết bị an toàn cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng xử lý tình huống theo thiết kế.

Các vấn đề như chống thấm xuống cấp, đường thoát nước bị tắc hoặc nước đọng quanh hố thang có thể làm gia tăng nguy cơ sự cố. Vì vậy, gia chủ nên chú ý hố PIT, dấu hiệu thấm ẩm, khả năng thoát nước và tình trạng vận hành.

5 dấu hiệu cảnh báo thang máy gia đình cần được kiểm tra trong mùa mưa

Theo Thang máy Pacific – đơn vị hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy, dưới đây là 5 dấu hiệu gia chủ không nên bỏ qua:

Thang máy phát ra tiếng động lạ hoặc rung lắc bất thường

Nếu cabin xuất hiện tiếng kêu khác thường, rung nhiều hơn khi di chuyển, khựng nhẹ hoặc không còn vận hành êm ái như trước, đây có thể là dấu hiệu bất thường ở hệ thống dẫn hướng, truyền động, phanh hoặc các bộ phận cơ khí khác.

Gia chủ không nên tự phán đoán nguyên nhân mà nên liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra và xác định chính xác tình trạng thiết bị.

Cửa thang đóng mở chậm, phát ra tiếng động hoặc hoạt động không ổn định

Cửa cabin hoặc cửa tầng đóng mở chậm, phát ra tiếng động lạ, đóng mở nhiều lần hoặc không khép kín đúng vị trí, có thể xuất hiện bất thường ở cảm biến, cơ cấu truyền động hoặc hệ thống khóa cửa.

Đây là dấu hiệu cần được kiểm tra sớm để tránh ảnh hưởng đến việc vận hành và các chức năng an toàn của thang máy.

Hình ảnh thanh tra Thang máy Pacific kiểm tra chất lượng dịch vụ bảo trì

Xuất hiện nước, hơi ẩm hoặc dấu hiệu thấm tại hố PIT

Hố PIT nằm ở vị trí thấp nhất của giếng thang nên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước ngầm, nước thấm hoặc nước mưa xâm nhập, đặc biệt trong mùa mưa.

Nếu phát hiện nước đọng, nền hoặc tường hố PIT bị ẩm, có dấu hiệu thấm nước, gia chủ nên tạm dừng sử dụng thang máy và liên hệ đơn vị kỹ thuật để kiểm tra.

Nước và độ ẩm có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện, thiết bị an toàn và các bộ phận kim loại. Không nên tự ý xuống hố PIT để xử lý.

Thang máy vận hành bất thường sau mưa lớn hoặc mất điện

Sau mưa lớn, việc mất điện hoặc nguồn điện không ổn định có thể xảy ra. Nếu thang máy xuất hiện tình trạng khựng, giật, dừng bất thường, báo lỗi hoặc vận hành khác với trạng thái thông thường, gia chủ nên tạm dừng sử dụng.

Kỹ thuật viên cần kiểm tra hệ thống điện, tủ điều khiển và thiết bị liên quan trước khi đưa thang máy trở lại vận hành.

Hình ảnh nhân viên kỹ thuật Thang máy Pacific bảo trì thang máy

Hệ thống cứu hộ tự động hoặc các chức năng an toàn báo lỗi

Trong trường hợp mất điện, hệ thống cứu hộ tự động có vai trò hỗ trợ đưa cabin về vị trí phù hợp để hành khách có thể thoát ra an toàn.

Nếu hệ thống cứu hộ hoạt động không bình thường, phản hồi chậm, không thực hiện đúng chức năng hoặc thang máy xuất hiện cảnh báo lỗi, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra. Không nên tự ý can thiệp vào hệ thống cứu hộ và các thiết bị an toàn.

Mùa mưa, đừng chỉ bảo trì khi thang máy đã xảy ra sự cố

Bảo trì định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn, bất thường và nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Đặc biệt trong mùa mưa, gia chủ nên lưu ý kiểm tra hố PIT, hệ thống điện, cửa thang, thiết bị an toàn và khả năng vận hành sau khi mất điện.

Thang máy Pacific phát triển mạng lưới gồm 7 văn phòng khu vực và hơn 30 trạm bảo trì trên toàn quốc, hỗ trợ kiểm tra, bảo trì và xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, kịp thời.

Đây không chỉ là dịch vụ hậu mãi mà còn là cam kết đồng hành trong suốt vòng đời thang máy. Lắp đặt đúng kỹ thuật là nền tảng, nhưng khả năng bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cũng là phần không thể tách rời trong lựa chọn của gia chủ.

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