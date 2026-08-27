Gặp gỡ Nghị Sĩ Quốc Hội Anh tại nhà riêng ngài Đại Sứ Anh tại Việt Nam

‏ Sự kiện có sự hiện diện của Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Nghị sĩ Matt Western MP cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác đang đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác song phương giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.‏

‏Fusion Bright chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Iain Frew - Đại sứ Anh‏ ‏ ‏ Đối với Fusion Bright, việc được hiện diện tại một không gian đối thoại thân mật và cấp cao như vậy không chỉ là một niềm vinh dự. Đây còn là một sự ghi nhận có ý nghĩa đối với hành trình mà Công ty đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua: đưa các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Vương quốc Anh, tiếp cận thị trường Việt Nam bằng cách làm bài bản, chính ngạch và có chiều sâu thị trường. ‏ ‏CEO Fusion Bright đang trao đổi định hướng cùng ngài Iain Frew - Đại sứ Anh‏ ‏ ‏Trong những năm gần đây, Fusion Bright không chỉ đóng vai trò là một đơn vị nhập khẩu và phân phối. Công ty từng bước xây dựng năng lực quản trị thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối đa kênh, tổ chức các hoạt động marketing, thương mại điện tử, livestream, KOL/KOC, affiliate và các chương trình kết nối thị trường nhằm giúp thương hiệu quốc tế thực sự tạo được sức mua, độ phủ và niềm tin tại Việt Nam.‏

‏Những kết quả đạt được với các thương hiệu UK như Baylis & Harding, cùng các hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại doanh nghiệp và phát triển thị trường trong thời gian qua, đã góp phần khẳng định vai trò của Fusion Bright như một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực kết nối thương hiệu Anh Quốc với người tiêu dùng Việt Nam.‏

‏Việc được gặp gỡ trực tiếp Nghị sĩ Quốc hội Anh Matt Western MP và Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc gặp xã giao. Đó là một điểm chạm quan trọng, cho thấy những nỗ lực trong quá khứ của Fusion Bright và tập thể Công ty đang dần được nhìn nhận trong một bối cảnh rộng hơn: bối cảnh hợp tác thương mại song phương giữa hai quốc gia.‏ ‏Fusion Bright tin rằng xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ hay những cuộc gặp chính thức. Xúc tiến thương mại bắt đầu từ việc doanh nghiệp làm thật với thị trường, xây dựng được kết quả thật, giữ được uy tín với đối tác quốc tế và từng bước tạo ra những cây cầu kinh doanh bền vững giữa hai nền kinh tế.‏

‏Ngài Matt Western, Nghị sĩ Quốc hội Anh (trái), chụp ảnh lưu niệm cùng bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh (phải).‏ ‏ ‏ Sự kiện lần này là một dấu mốc đáng trân trọng đối với Fusion Bright, đồng thời cũng là động lực để Công ty tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển dài hạn: trở thành doanh nghiệp quản trị và phát triển thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, có năng lực nhập khẩu chính ngạch, xây dựng thị trường và mở rộng hệ sinh thái phân phối đa kênh.‏