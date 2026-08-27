Xưởng Đồng Phục Gạo House công bố chiến lược mở rộng sản xuất

Giải pháp toàn diện từ mô hình sản xuất khép kín

Giữa bối cảnh thị trường dệt may chịu nhiều biến động về chuỗi cung ứng, bài toán tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tiến độ luôn là thách thức lớn đối với các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Khắc phục điểm yếu của các đơn vị trung gian, Đồng phục Gạo House khẳng định vị thế dựa trên nền tảng hạ tầng đầu tư bài bản với hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động (từ năm 2012).

Thương hiệu sở hữu hệ thống nhà xưởng quy mô hơn 5.000m² đặt tại Thái Bình, hoạt động đồng bộ cùng showroom trưng bày chính thức tại Hà Nội. Mô hình này cho phép khách hàng trực tiếp kiểm chứng quy mô vận hành, quy trình kỹ thuật cũng như chất lượng mẫu mã thực tế. Gạo House làm chủ hoàn toàn các công đoạn từ nhập khẩu nguyên liệu, thiết kế, cắt may đến hoàn thiện thành phẩm, giúp thương hiệu tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh và cung cấp mức giá gốc tận xưởng cạnh tranh hàng đầu thị trường.

Quy trình sản xuất khép kín giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tiến độ

Tập trung chiến lược vào hai mảng sản phẩm chủ lực

Nhằm mang lại giá trị chuyên sâu, Gạo House định hướng phát triển trọng điểm vào hai phân khúc cốt lõi:

Khối doanh nghiệp, công sở và dịch vụ: Cung cấp giải pháp nhận diện thương hiệu toàn diện cho các tập đoàn lớn, ngân hàng, khối văn phòng, chuỗi nhà hàng, F&B, quán cafe cho đến môi trường công trình, nhà xưởng. Danh mục sản phẩm đa dạng gồm áo thun polo, áo sơ mi công sở, chân váy, áo khoác đồng phục và trang phục bảo hộ lao động an toàn, bền bỉ.

Các mẫu đồng phục doanh nghiệp chuyên nghiệp và đa dạng

Khối học đường và hội nhóm: Phục vụ học sinh, sinh viên và các tập thể trong dịp họp lớp, du lịch, sự kiện gia đình. Các thiết kế linh hoạt từ áo thun cổ tròn năng động, áo polo chính khóa đến các bộ sưu tập độc quyền (Baseball, Jersey, Tanktop) luôn bắt kịp xu hướng thời trang Gen Z.

Bộ sưu tập đồng phục học đường và sự kiện năng động, bắt kịp xu hướng Gen Z

Tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và công nghệ hiện đại

Toàn bộ nguồn nguyên liệu vải đầu vào đều phải trải qua quy trình kiểm định an toàn nghiêm ngặt trước khi đưa vào chuyền may. Thương hiệu ưu tiên sử dụng các dòng vải công nghệ cao như vải sợi tre (Bamboo), Aircool, Katex, AirTech, LuxW, X-Dry, Coolmax..., đảm bảo các tiêu chí không bai xù, an toàn cho da, khả năng thấm hút mồ hôi tối ưu và bền màu vượt trội.

Bên cạnh đó, xưởng sản xuất được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc tự động hóa hiện đại: máy cắt laser độ chính xác 100%, máy thêu vi tính Tajima (Nhật Bản) đa đầu mang lại những đường thêu sắc sảo, cùng công nghệ in 3D tiên tiến. Kết hợp cùng kho hàng may sẵn số lượng lớn, Gạo House đáp ứng linh hoạt và làm chủ tiến độ cho những đơn hàng hỏa tốc quy mô lớn.

Chính sách tài chính linh hoạt và đặc quyền ưu đãi

Nhằm tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho đối tác, Gạo House áp dụng hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện: Chiết khấu hấp dẫn lên đến 35% cho các đơn hàng số lượng lớn. Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT đầy đủ theo yêu cầu pháp lý của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc quyền dịch vụ: Miễn phí 100% thiết kế, hỗ trợ gửi mẫu vải thực tế tận nhà để kiểm tra trước khi sản xuất hàng loạt. Bảo hành minh bạch: Chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày đối với mọi lỗi từ nhà sản xuất.

Với phương châm hoạt động "Lấy sự tin cậy làm nền tảng, lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo giá trị", xưởng may Đồng phục Gạo House không chỉ giải quyết triệt để bài toán đồng phục trong nước mà đang từng bước hoàn thiện năng lực quản trị, tiêu chuẩn vận hành để vươn tầm quốc tế, khẳng định uy tín của ngành dệt may Việt Nam.

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