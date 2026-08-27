Tân CTO Techvify Hồ Trọng Đức và chiến lược chinh phục thị trường toàn cầu

Mảnh ghép chiến lược cho mục tiêu vươn tầm toàn cầu

Việc bổ nhiệm ông Hồ Trọng Đức giữ chức Giám đốc Công nghệ là bước đi đã được quyết định kỹ lưỡng trong định hướng phát triển dài hạn của Techvify. Trải qua 12 năm tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vị trí kỹ thuật cốt lõi và 4 năm đồng hành cùng Techvify, ông Đức sở hữu nền tảng vững chắc cả về mặt kiến trúc hệ thống lẫn quản trị tổ chức.

Ông Hồ Trọng Đức chính thức trở thành tân CTO tại Techvify

Ở vị trí tân CTO, vai trò của ông Đức tập trung vào việc gắn kết trực tiếp năng lực công nghệ với các mục tiêu kinh doanh trọng yếu. Công nghệ không vận hành độc lập mà đóng vai trò đòn bẩy kích hoạt doanh thu, tối ưu hóa chi phí và mở rộng quy mô phục vụ khách hàng. Việc bổ nhiệm này giúp Techvify kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe từ những tập đoàn đa quốc gia.

Ông Hồ Trọng Đức chia sẻ: "Mỗi năm công nghệ đều chuyển động và bản thân tôi cũng tích lũy thêm nhiều trải nghiệm thực chiến. Trên cương vị mới, ưu tiên của tôi là biến năng lực kỹ thuật thành lợi thế kinh doanh trực tiếp, giúp Techvify khẳng định giá trị đối với các đối tác B2B quốc tế."

Nâng tầm năng lực để chinh phục các đối tác tại thị trường quốc tế

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tân CTO là trực tiếp chỉ đạo thiết kế và triển khai các kiến trúc giải pháp quy mô lớn cho thị trường Bắc Mỹ, Nhật Bản và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việc chinh phục các thị trường khắt khe này đòi hỏi doanh nghiệp phải làm chủ các hệ thống phức tạp, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng cao.

Thông qua quá trình trực tiếp điều hành các dự án toàn cầu, ông Đức bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng và năng lực của đội ngũ kỹ sư tại Techvify. Nhân sự trong nước sở hữu khả năng tư duy logic tốt và khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ mới. Để đáp ứng chuẩn mực B2B toàn cầu, Techvify tập trung chuẩn hóa quy trình làm việc, giúp đội ngũ kỹ sư không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng giao tiếp và xử lý bài toán kinh doanh trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Lộ trình 12 tháng tới: Đầu tư trọng điểm và tập trung giải bài toán thực tế

Trong 12 tháng tới, Techvify tập trung nguồn lực vào lộ trình công nghệ mũi nhọn bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu và Tự động hóa. Các công nghệ này được tích hợp sâu vào hạ tầng dịch vụ B2B nhằm giải quyết triệt để các bài toán thực tế của doanh nghiệp như tối ưu hóa vận hành, phân tích dữ liệu lớn và tự động hóa quy trình sản xuất phần mềm.

Ông Hồ Trọng Đức trình bày định hướng công nghệ tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm.

Định hướng phát triển của Techvify dựa trên nguyên tắc "Business-driven Tech" (Công nghệ phục vụ phát triển kinh doanh). Mọi khoản đầu tư R&D và nâng cấp hạ tầng đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường và mang lại giá trị đo lường được cho khách hàng.

"Chúng tôi không đầu tư công nghệ theo trào lưu mà tập trung vào tính hiệu quả. Công nghệ phải giải quyết được nỗi đau của doanh nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh," tân CTO nhấn mạnh.

Cam kết cho hành trình phát triển bền vững

Techvify đặt mục tiêu xây dựng nguồn lực công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Mở ra chặng đường mới, Techvify đặt mục tiêu xây dựng nguồn lực công nghệ đạt chuẩn quốc tế thông qua việc duy trì hai nguyên tắc cốt lõi: Kỷ luật và Sự chuyên nghiệp. Đây là nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác.

Tân CTO Hồ Trọng Đức khẳng định, việc tuân thủ quy trình nghiêm ngặt cùng tinh thần chủ động học hỏi sẽ giúp tập thể Techvify làm chủ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, từ đó không ngừng nâng cao giá trị cung ứng và đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong tương lai.

Về Techvify

Techvify là công ty dịch vụ công nghệ Việt Nam, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Năm 2026 được xác định là năm bứt phá của Techvify, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa của công ty. Với mạng lưới vận hành quy mô toàn cầu, ba văn phòng tại Việt Nam, hai tại Nhật Bản cùng hai văn phòng mới tại Singapore và Hàn Quốc, Techvify cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm tích hợp AI cho hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, với cam kết vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật doanh nghiệp.

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