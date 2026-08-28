Ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit đạt chuẩn UL 797: Giải pháp an toàn PCCC và tối ưu chi phí công trình

‏Siết chặt tiêu chuẩn PCCC và bài toán vật tư công trình‏

‏Thực tế các sự cố hỏa hoạn tại đô thị thời gian qua cho thấy, phần lớn nguyên nhân bùng phát xuất phát từ sự cố hệ thống điện và tình trạng ngọn lửa lan nhanh qua tuyến cáp bảo vệ bằng nhựa dễ bắt lửa, phát tán nhiều khói độc. Khi xảy ra chập cháy, các công trình sử dụng vật tư trôi nổi, kém chất lượng nhanh chóng bị hư hại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.‏

‏Hiện nay, công tác thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2023/BXD được các cơ quan chức năng kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt. Việc chọn lựa vật tư cơ điện có nguồn gốc minh bạch và khả năng chống cháy vượt trội trở thành bài toán bắt buộc với các nhà thầu và chủ đầu tư để gỡ điểm nghẽn pháp lý khi nghiệm thu đưa công trình vào vận hành.‏

‏Giải pháp chống cháy lan chuẩn Mỹ từ Vietconduit‏

‏Giải bài toán an toàn và pháp lý cho công trình, nhà máy của Công ty Cổ phần Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (Vietnam Steel Conduit JSC – Vietconduit) cung ứng ra thị trường dòng ‏ ‏ống thép luồn dây điện EMT‏ ‏ (Electrical Metallic Tubing) đạt chứng nhận UL Listed theo tiêu chuẩn UL 797 và ANSI C80.3 của Hoa Kỳ.‏

‏Giấy chứng nhận UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit‏

‏Với mã số chứng nhận E555653 được niêm yết công khai trên hệ thống toàn cầu UL Product iQ®, các kỹ sư và nhà thầu có thể dễ dàng tra cứu, kiểm chứng tính minh bạch của sản phẩm. Được chế tạo từ thép carbon cao cấp và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo ISO 9001:2015, ống EMT Vietconduit mang lại nhiều lợi điểm kỹ thuật vượt trội:‏

‏Chống cháy lan hiệu quả:‏ ‏ Sản phẩm không bắt lửa, không phát tán khói độc khi gặp nhiệt độ cao, hỗ trợ khoanh vùng sự cố chập điện ngay bên trong tuyến ống.‏

‏Độ bền cơ học cao: ‏ ‏Bảo vệ tuyến cáp khỏi tác động va đập, chống ăn mòn và ngăn ngừa sự phá hoại của động vật gặm nhấm.‏

‏Tối ưu lắp đặt: ‏ ‏Thiết kế thành ống tối ưu giúp kỹ sư dễ dàng uốn cong linh hoạt tại hiện trường bằng dụng cụ cầm tay, đẩy nhanh tiến độ thi công.

‏Dây chuyền sản xuất ống thép luồn dây điện EMT chuẩn UL 797 - ANSI C80.3 tại nhà máy Vietconduit

‏Bên cạnh dòng ống thép EMT (UL 797), Vietconduit còn phát triển hệ sinh thái vật tư M&E đồng bộ như ống thép ren IMC (UL 1242), thanh chống đa năng Unistrut, máng cáp dạng lưới và hệ phụ kiện kết nối, tiếp tục khẳng định vị thế tại các dự án công nghiệp, hạ tầng và dân dụng trọng điểm trên cả nước.‏

‏Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit. Ảnh: Vietconduit

‏Khẳng định vị thế vật tư M&E "Made in Vietnam"‏

Không chỉ đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, việc tự chủ sản xuất hoàn toàn trong nước giúp Vietconduit loại bỏ chi phí thuế nhập khẩu và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, mang đến giải pháp chuẩn quốc tế với mức giá cạnh tranh cho các dự án.‏

‏Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

‏Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Giám đốc Công ty Vietconduit chia sẻ: ‏ ‏"Chúng tôi đặt mục tiêu chinh phục các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất từ tư vấn thiết kế, nhà thầu và chủ đầu tư. Vietconduit hướng tới việc thay đổi thói quen ưu chuộng hàng ngoại nhập của các doanh nghiệp lớn bằng các giải pháp vật tư M&E nội địa hóa đạt đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế."‏

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam‏

Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công nghiệp cơ khí ôtô TP.HCM, xã Phú Hoà Đông, TP HCM‏

Website: ‏ ‏www.vietconduit.com‏

Điện thoại: (028) 2224 3339‏

Email: kinhdoanh@vietconduit.com‏

