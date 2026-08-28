12 năm ESEC đưa công nghệ ETAP đến gần hơn với ngành năng lượng Việt Nam

‏ETAP Spark 2026 Vietnam: Định hình tương lai năng lượng Việt Nam trước làn sóng chuyển đổi kép‏

‏Ngày 26/8/2026 vừa qua, ETAP Spark lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Năng Lượng Môi Trường Biển Đông (ESEC) phối hợp cùng ETAP, trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước những thay đổi sâu rộng với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) đang khiến hệ thống điện ngày càng đa dạng, phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao khả năng quan sát, phân tích và chủ động trong vận hành.

ETAP Spark 2026 Vietnam hân hạnh đón tiếp các lãnh đạo cấp cao đến từ ETAP và Schneider Electric Vietnam

‏ETAP Spark 2026 Vietnam diễn ra thành công, quy tụ hơn 120 đại biểu từ các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, giới chuyên gia, kỹ sư và các trường đại học trong lĩnh vực điện – năng lượng và công nghiệp. ‏

‏Tại hội nghị, ETAP giới thiệu cách tiếp cận "Continuous Energy Intelligence – Trí tuệ Năng lượng Liên tục", kết hợp công nghệ tiên tiến của ETAP nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, dự báo các kịch bản vận hành và tối ưu hệ thống theo thời gian thực. ‏

‏ETAP Spark 2026 Vietnam thu hút sự tham dự của đông đảo khách hàng, đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực điện – năng lượng. ‏

‏Sức mạnh cộng hưởng từ công nghệ toàn cầu và năng lực triển khai nội địa‏

‏Tuy nhiên, giá trị của công nghệ chỉ được khẳng định khi giải pháp có thể đi vào thực tiễn và tạo ra hiệu quả trong vận hành. Tại phiên thảo luận chuyên sâu của hội nghị, ông Trần Thanh Khang – Chủ tịch Hội đồng Thành viên ESEC nhấn mạnh: ‏ ‏"Biết công nghệ mới chỉ là bước đầu, đưa giải pháp vào hệ thống thực tế mới là bài toán quyết định".‏ ‏ Theo ông, trong ngành công nghiệp nặng, để một dự án công nghệ năng lượng được triển khai thành công, cần hội tụ ba yếu tố: công nghệ đạt chuẩn, năng lực triển khai tại địa phương và sự kiên định.‏

‏Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chuyên sâu tại ETAP Spark 2026 Vietnam‏

‏Trước hết, một nền tảng công nghệ đạt chuẩn là cơ sở để đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp của hệ thống điện. Với ETAP, đó là năng lực về công nghệ bản sao số hệ thống điện (Electrical Digital Twin), trí tuệ nhân tạo và hệ thống điện thông minh (Intelligent Power Systems). Các công nghệ này giúp doanh nghiệp chuyển từ phân tích hệ thống đơn lẻ sang chủ động quan sát, dự báo và tối ưu vận hành theo thời gian thực.‏

‏Nhưng công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được triển khai đúng với thực tế doanh nghiệp. Năng lực triển khai tại địa phương không chỉ nằm ở khả năng hiểu công nghệ mà đồng thời còn phải am hiểu hệ thống, quy trình và đặc thù vận hành để chuyển một giải pháp tiêu chuẩn thành một hệ thống vận hành hiệu quả. Dự án ETAP Real-Time tại Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất là một minh chứng rõ nét. Khi Hòa Phát đầu tư siêu dự án Dung Quất 2 trị giá 85.000 tỷ đồng, bài toán đặt ra là xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, đảm bảo an toàn và tối ưu chi phí sản xuất liên tục. Sau quá trình triển khai dự án suốt 32 tháng của ESEC, hệ thống được đưa vào sử dụng, hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật quan sát toàn diện lưới điện theo thời gian thực, phân tích và dự báo chính xác các kịch bản vận hành.‏

‏Với những dự án lớn, sự kiên định là yếu tố giữ cho công nghệ đi trọn hành trình từ ý tưởng đến vận hành thực tế. 32 tháng đồng hành cùng Hòa Phát cũng là khoảng thời gian đội ngũ kỹ sư ESEC không ngừng giải các bài toán khó để theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây cũng chính là tinh thần được ESEC duy trì suốt 12 năm phát triển ETAP tại thị trường Việt Nam.‏

‏Ông Nguyễn Đình Tiến – Phó Phòng Thiết bị, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ về dự án ứng dụng ETAP Real-Time đã triển khai‏

‏Từ năm 2014, khi khái niệm vận hành theo thời gian thực (Real-Time) còn khá mới mẻ, ESEC đã từng bước xây dựng năng lực công nghệ và đội ngũ chuyên gia. Đến nay, công nghệ ETAP đã được ESEC triển khai hơn 200 bản quyền phần mềm cho hơn 100 khách hàng lớn thuộc các ngành mũi nhọn: điện, dầu khí, hóa dầu, khai khoáng đến hạ tầng, cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế và tổng thầu. Hành trình phát triển của ESEC 12 năm qua đã tạo nên một năng lực có thể kiểm chứng: Am hiểu công nghệ toàn cầu, làm chủ triển khai dự án thực tế và đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt vòng đời dự án.‏

‏Từ phát triển kinh doanh đến xây dựng thế hệ kỹ sư tương lai‏

‏Không chỉ dừng lại ở việc đồng hành cùng ETAP trong các dự án thương mại, ESEC còn hướng tới ươm mầm thế hệ kỹ sư tương lai. Thông qua chương trình hợp tác chiến lược, ESEC và ETAP đã triển khai thành công 9 phòng lab công nghệ (ETAP Power Lab) tại 9 trường đại học lớn trên cả nước. Việc đưa các công cụ mô phỏng, thiết kế và phân tích hệ thống điện chuẩn quốc tế vào giảng đường đã giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận trực tiếp với công nghệ tiên tiến ngay từ ghế nhà trường. Nếu các dự án thực tế hôm nay giải quyết những bài toán năng lượng hiện hữu, thì việc đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục chính là cách chúng tôi chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng dẫn dắt ngành điện - năng lượng Việt Nam trong tương lai.‏

‏Tiếp tục chương mới trong Kỷ nguyên Trí tuệ Năng lượng‏

‏Hội nghị ETAP Spark 2026 Vietnam không chỉ mở ra không gian kết nối, mà còn là cột mốc tự hào về hành trình 12 năm ESEC kiên định phát triển ETAP tại Việt Nam. Bước vào Kỷ nguyên Trí tuệ, trước một hệ thống năng lượng không ngừng chuyển đổi, ESEC cam kết giữ vững vai trò nhà tích hợp hệ thống – kết nối công nghệ toàn cầu của ETAP với năng lực triển khai vượt trội tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt vòng đời dự án, hướng tới một tương lai năng lượng thông minh, an toàn và bền vững.‏

‏Thông tin liên hệ:‏

‏Công ty TNHH Năng Lượng Môi Trường Biển Đông (ESEC)‏

‏Số 19 đường 64-TML, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh‏

‏Email: info@esec.vn‏

‏Website: https://esec.vn/‏