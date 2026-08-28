Vốn chủ sở hữu tăng hơn 1.816 tỷ đồng, TDG Group kỳ vọng ghi nhận 1.800 tỷ từ Alaric

‏Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).‏

‏Theo báo cáo tài chính giữa niên độ, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 7.156 tỷ đồng, tăng gần 799 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng khoảng 12,6%.‏

‏Trong đó, tài sản dài hạn đạt hơn 6.187 tỷ đồng, chiếm khoảng 86% tổng tài sản. Tài sản ngắn hạn ở mức hơn 969 tỷ đồng.‏

‏Đáng chú ý, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt hơn 5.030 tỷ đồng, tăng khoảng 646,6 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương gần 14,7%. Riêng khoản mục này chiếm khoảng 70% tổng tài sản tại cuối kỳ, cho thấy phần lớn nguồn lực hiện tập trung tại các hoạt động đầu tư, phát triển dài hạn.‏

‏Vốn chủ sở hữu tăng gần 25% trong 6 tháng‏

‏Cùng với việc mở rộng quy mô tài sản, nền vốn của doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện đáng kể.‏

‏Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.816 tỷ đồng, tăng khoảng 362 tỷ đồng so với mức hơn 1.454 tỷ đồng vào đầu năm, tương đương mức tăng gần 24,9%.‏

‏Riêng vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.478,5 tỷ đồng lên 1.848,4 tỷ đồng, tức được bổ sung thêm 369,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm.‏

‏Nếu so với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, khi vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 805 tỷ đồng, quy mô vốn hiện tại đã tăng hơn gấp đôi. Việc tăng vốn chủ sở hữu cũng kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nguồn vốn. Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 6,04 lần xuống còn 2,94 lần so với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm trước.‏

‏Đối với trái phiếu doanh nghiệp, dư nợ tại thời điểm báo cáo là 2.270 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ so sánh. Tuy nhiên, nhờ quy mô vốn chủ sở hữu được nâng lên, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 lần xuống còn 1,25 lần.‏

‏Theo thông tin công bố, các chỉ tiêu về an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành của doanh nghiệp đều ở trạng thái đáp ứng.‏

‏Gần 814 tỷ đồng dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính‏

‏Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt gần 814 tỷ đồng, nổi bật với 369,9 tỷ đồng tiền thu từ góp vốn của chủ sở hữu. Nguồn vốn dồi dào huy động được từ hoạt động tài chính đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp chủ động giải ngân hơn 646,8 tỷ đồng vào hoạt động đầu tư, tập trung chủ yếu cho công tác mua sắm, xây dựng tài sản cố định cùng các tài sản dài hạn nhằm mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh.‏

‏Kỳ vọng ghi nhận khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu từ Alaric‏

‏Trong nửa cuối năm, trọng tâm được kỳ vọng chuyển dần từ quá trình đầu tư sang bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu.‏

‏Theo kế hoạch của doanh nghiệp, trong 6 tháng cuối năm 2026, Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương dự kiến ghi nhận khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bàn giao căn hộ Alaric.‏

‏Tháp Alaric - The Maris Vũng Tàu bắt đầu bàn giao từ 17/7/2026. Nguồn ảnh: TDG Group‏

‏Alaric thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu do TDG Group phát triển. Việc sản phẩm bước vào giai đoạn bàn giao được kỳ vọng tạo điều kiện để một phần nguồn lực đã tích lũy tại các khoản mục đầu tư dở dang từng bước chuyển hóa thành doanh thu.‏

‏Trong bối cảnh hơn 5.000 tỷ đồng đang được ghi nhận tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, tiến độ bàn giao và ghi nhận doanh thu trong nửa cuối năm sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý đối với bức tranh tài chính cả năm của doanh nghiệp.‏

‏Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện soát xét.‏

‏Theo kết luận của đơn vị kiểm toán, AASCS không nhận thấy vấn đề nào khiến đơn vị cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn 6 tháng đầu năm.‏

‏Với quy mô vốn chủ sở hữu tăng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm và kế hoạch bàn giao sản phẩm trong nửa cuối năm, diễn biến tiếp theo của doanh thu và các khoản mục tài sản dở dang sẽ là những chỉ số đáng chú ý trong báo cáo tài chính cả năm 2026 của doanh nghiệp.‏