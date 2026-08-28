TechX cùng BIDV hoàn thành cột mốc chuyển đổi ứng dụng lên Cloud trên AWS

Trong bối cảnh điện toán đám mây đang trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi của ngành tài chính - ngân hàng, BIDV đã lựa chọn đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi theo định hướng Hybrid Multi-Cloud nhằm nâng cao năng lực vận hành, tăng tính linh hoạt và thúc đẩy đổi mới dịch vụ. Là đối tác AWS Premier Tier Services đầu tiên tại Việt Nam, TechX và AWS thực hiện thiết kế, triển khai giải pháp đồng thời tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, giúp BIDV xây dựng nền tảng Cloud an toàn, tối ưu và có khả năng mở rộng lâu dài.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phan Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc BIDV, Trưởng Khối Công nghệ thông tin; ông Ngô Mạnh Hà – Tổng Giám đốc Điều hành TechX; cùng đại diện Ban Quản lý dự án, các đơn vị thuộc Khối Công nghệ thông tin, Khối Dữ liệu & Đổi mới sáng tạo, các đơn vị nghiệp vụ của BIDV, TechX và AWS.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa BIDV, TechX và AWS, các hạng mục nền tảng trọng tâm được triển khai song song theo phương thức gối sóng và hoàn thành trong 8 tháng, góp phần giúp dự án vượt tiến độ đề ra. Các hạng mục bao gồm: thiết kế và triển khai Landing Zone; xây dựng kiến trúc tích hợp theo mô hình Hybrid Multi-Cloud; thiết lập các quy trình, tiêu chuẩn phục vụ chuyển đổi và phát triển ứng dụng trên Cloud; đồng thời xây dựng, bàn giao hai bộ tài liệu quan trọng về an ninh bảo mật và quản trị vận hành Hybrid Multi-Cloud.

Trong khuôn khổ dự án, 04 ứng dụng được lựa chọn triển khai trong giai đoạn đầu đã được đưa vào vận hành ổn định trên nền tảng Cloud, và đều hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 1–2 tháng. Trong quá trình thực hiện, phạm vi dự án cũng được mở rộng để tích hợp thêm các dịch vụ như Amazon S3 và Amazon CloudFront (CDN), đáp ứng kịp thời các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ngân hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ và kỹ sư công nghệ của BIDV đã từng bước nâng cao năng lực triển khai, quản trị và vận hành hệ thống Cloud theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần củng cố năng lực nội bộ, sẵn sàng đáp ứng lộ trình chuyển đổi Cloud. Đây là nền tảng quan trọng giúp BIDV từng bước làm chủ công nghệ, chủ động vận hành và mở rộng hạ tầng theo định hướng Hybrid Multi-Cloud trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả này không chỉ đáp ứng mục tiêu đưa các ứng dụng vào vận hành ổn định trên Cloud, mà còn tạo nền tảng cho lộ trình hiện đại hóa kiến trúc công nghệ và thực hiện chiến lược chuyển đổi số dài hạn của BIDV. Việc từng bước xây dựng và làm chủ nền tảng Hybrid Multi-Cloud sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực vận hành, tăng tính linh hoạt, đẩy nhanh phát triển sản phẩm, dịch vụ và tạo điều kiện khai thác hiệu quả dữ liệu, trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ mới. Nhờ đó, BIDV mang đến cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng số liền mạch, ổn định, an toàn và được cá nhân hóa, đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu ngày càng đa dạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Mạnh Hà , Tổng Giám đốc Điều hành TechX, chia sẻ: "Việc hoàn thành dự án không chỉ khẳng định năng lực triển khai của TechX mà còn là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa BIDV, TechX và AWS trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Chúng tôi tự hào đã cùng BIDV xây dựng một nền tảng Cloud đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong giai đoạn vận hành cũng như các chương trình chuyển đổi tiếp theo."

Ông Ngô Mạnh Hà - Tổng Giám đốc TechX phát biểu tại sự kiện

Về phía BIDV, ông Phan Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Khối Công nghệ Thông tin, nhấn mạnh việc kết quả của dự án là nền tảng và tiền đề quan trọng để Ngân hàng tiếp tục triển khai ứng dụng lên Cloud một cách an toàn, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực vận hành và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số của BIDV.

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, cho biết: "Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng Việt Nam, điện toán đám mây không còn đơn thuần là hạ tầng công nghệ, mà đã trở thành nền tảng then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc BIDV sớm hoàn tất kế hoạch chuyển đổi năm thứ nhất lên đám mây là một cột mốc quan trọng, mở đường để ngân hàng đẩy mạnh dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu cũng như nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng. AWS cam kết tiếp tục đồng hành cùng BIDV và các đối tác của chúng tôi như TechX trên hành trình định hình tương lai ngành ngân hàng Việt Nam."

Ông Phan Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc BIDV phát biểu tại sự kiện

Trên cơ sở kết quả đạt được, TechX sẽ tiếp tục đồng hành cùng BIDV trong 24 tháng vận hành và hỗ trợ kỹ thuật sau dự án, đồng thời sẵn sàng triển khai các chương trình hiện đại hóa của AWS như AWS Modernization Assurance (AMA), Experience-Based Acceleration (EBA) và giải pháp giám sát vận hành thông minh AIOps Xora, phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ của ngân hàng.

Việc hoàn thành dự án không chỉ khẳng định năng lực triển khai các chương trình chuyển đổi quy mô lớn của TechX mà còn là minh chứng cho sự hợp tác giữa BIDV, TechX và AWS trong việc kết hợp kinh nghiệm triển khai thực tiễn với các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của TechX trong tư vấn và triển khai các giải pháp Cloud, Data và AI cho ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam. Kết quả này là tiền đề quan trọng để BIDV tiếp tục tăng tốc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực khai thác Cloud. Với tầm nhìn chiến lược, năng lực làm chủ công nghệ và khả năng tổ chức triển khai các chương trình chuyển đổi quy mô lớn theo chuẩn quốc tế, BIDV tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong trong kỷ nguyên số.