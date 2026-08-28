Những điểm “chạm” làm nên văn hóa doanh nghiệp VPBank

‏Mở email quen thuộc, mỗi người nhận được một tấm thiệp cảm ơn, nơi những năm tháng gắn bó với tổ chức được kể lại bằng những con số và kỷ niệm riêng. Đó là những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ, nhưng lại trở thành điểm chạm cảm xúc đối với toàn thể nhân viên trong dịp kỷ niệm thành lập 33 năm của VPBank.‏

‏Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ sự thấu hiểu‏

‏Ở một hệ sinh thái tài chính quy mô gần 30.000 cán bộ nhân viên như VPBank, ‏mỗi người có một cá tính, sở thích và cách kết nối khác nhau. Có người hào hứng với các hoạt động tập thể, nhưng cũng có những người dành phần lớn thời gian cho công việc. Vì thế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là tổ chức thật nhiều chương trình, mà quan trọng hơn là tạo ra những trải nghiệm để mỗi người có thể tìm thấy sự kết nối theo cách của mình.‏

‏Những thông điệp cảm ơn có ở khắp mọi điểm chạm tại sinh nhật VPBank 33 năm‏

‏Trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 33 năm mới diễn ra, một bức tường đặc biệt đã xuất hiện tại sảnh Hội sở chính VPBank. Ở đó có tên của hàng nghìn cán bộ nhân viên được sắp xếp theo các cột mốc thâm niên có những người đã đồng hành hơn 10 năm, 20 năm, thậm chí hơn 30 năm - từ những ngày đầu thành lập ngân hàng.‏ ‏ Những cái tên ấy không chỉ là danh sách nhân sự. Đó là dấu ấn của những hành trình đã cùng nhau đi qua, là sự hiện diện của những con người đã dành một phần tuổi trẻ để đồng hành và góp sức cho tổ chức.‏

‏Không cần những thông điệp lớn lao, VPBank lựa chọn bắt đầu tuổi mới bằng một điều chân thành: nói lời cảm ơn tới những người đã và đang đồng hành trên hành trình ấy. Những điểm chạm cảm xúc ấy đã đưa câu chuyện văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với mỗi người. Một lời tri ân đúng lúc, một cái tên được nhắc đến hay cảm giác những năm tháng mình đã dành cho tổ chức được ghi nhận.‏

‎ ‏Những điểm chạm cảm xúc ấy đã đưa câu chuyện văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với mỗi người‏





‏Một "đặc sản" văn hóa được tạo nên từ trải nghiệm‏

‏Khi nói về trải nghiệm văn hóa tại VPBank và để gọi tên một chương trình được coi là "đặc sản" văn hóa doanh nghiệp, thì chắc chắn cái tên đó là VPBank Commandos. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình đã trở thành một trải nghiệm văn hóa đặc trưng, nơi người tham gia không chỉ thử thách giới hạn thể chất mà còn được đặt vào những tình huống đòi hỏi sự phối hợp, tin tưởng và tinh thần đồng đội. ‏

‏Năm nay, 150 cán bộ nhân viên được tuyển chọn từ toàn hệ thống đã tham gia VPBank Commandos Ultra 2026 tại địa điểm Rào Nan – Quảng Trị. Trong hai ngày hai đêm, các chiến binh chèo thuyền ngược dòng Rào Nan, bơi qua những hang động thuộc hệ thống hang Tú Làn và chinh phục dòng sông Nan giữa vùng di sản Phong Nha – Kẻ Bàng.

‏Tất cả đã cùng nhau hoàn thành tổng quãng đường gần 50 km giữa điều kiện địa hình hiểm trở của núi đá, dòng chảy xiết của sông Nan và những thử thách đề cao tính đồng đội. Đó chính là nơi tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự giới hạn của bản thân được thử thách. Để từ đó, những giá trị cốt lõi – "ADN" của mỗi nhân viên VPBank được tôi luyện và tỏa sáng. Chúng được thể hiện bằng cách một người hỗ trợ đồng đội khi họ đuối sức, cách cả nhóm cùng tìm giải pháp trước một thử thách hay cách mỗi cá nhân tiếp tục bước đi khi đã "chạm" tới giới hạn.‏





‏Sau VPBank Commandos Ultra 2026, trên những dòng chia sẻ của các chiến binh, không khó để bắt gặp những cảm xúc rất tự nhiên: "yêu VPBank", "tự hào về tổ chức", "tự hào khi được là một phần của hành trình". Không phải những thông điệp được chuẩn bị trước, cũng không phải những khẩu hiệu được nhắc lại trong chương trình. Đó là cảm xúc tự nhiên sau một hành trình mà mỗi người đã thực sự sống cùng đồng đội, cùng trải qua những thời điểm mệt mỏi, những thử thách khắc nghiệt và những khoảnh khắc không thể nào quên. Có lẽ, đó mới là một trong những thước đo rõ nhất của văn hóa doanh nghiệp.‏

‏Từ điểm chạm cá nhân đến sức mạnh tập thể‏

‏Câu chuyện của VPBank Commandos hay những hoạt động mừng ngày thành lập doanh nghiệp cho thấy một cách tiếp cận đúng về văn hóa doanh nghiệp tại VPBank: tạo ra những không gian trải nghiệm đa dạng để mỗi người có thể tìm thấy cách kết nối của riêng mình. Khi có những trải nghiệm chung, khoảng cách giữa mỗi người dù khác nhau cũng được thu hẹp. Văn hóa không chỉ nằm trong những giá trị được tuyên bố mà trở thành điều được hiện hữu trong đời sống hằng ngày. ‏

‎ ‏Văn hóa không chỉ nằm trong những giá trị được tuyên bố mà trở thành điều được hiện hữu trong đời sống hằng ngày‏





‏Giữa bộn bề công việc và cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, khi những căng thẳng dễ khiến con người thu mình vào những mối bận tâm riêng, việc mọi người có thể nói ra một cách tự nhiên rằng Tôi yêu nơi mình làm việc‏ ‏ ‏ ‏là một điều không hề dễ dàng. Và sau những điểm "chạm" ấy của VPBank, hàng trăm, hàng nghìn những chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội của nhân viên với những mỹ từ "biết ơn", "mãi yêu", "tuyệt vời"… chính là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa tổ chức.‏

‏Một món quà có thể được mở ra chỉ trong vài phút, một chương trình có thể kết thúc sau vài giờ, một hành trình có thể khép lại sau vài ngày. Nhưng cảm xúc thì có thể lưu giữ lâu hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do những điểm chạm cảm xúc luôn hiện diện trong văn hóa doanh nghiệp VPBank. Bởi điều quan trọng không chỉ là tổ chức đã làm gì, mà là con người đã cảm thấy thế nào sau những trải nghiệm.‏

‏Sau hơn 33 năm phát triển, văn hóa doanh nghiệp tại VPBank – chất keo gắn kết đặc biệt giữa nhân viên với tổ chức tiếp tục được vun đắp bằng sự thấu hiểu, trân trọng và biết ơn dành cho những con người đang mỗi ngày đóng góp vào hành trình phát triển của tổ chức cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trên hành trình kiến tạo "Vì một Việt Nam Thịnh vượng".‏