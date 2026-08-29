Tuổi ngoài 50 và tấm bằng Thạc sĩ: Hành trình không ngừng học hỏi của CEO Nhã Mai

Ở tuổi ngoài 50, chị chọn một trải nghiệm mới: trở lại giảng đường và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

CEO Nhã Mai (giữa) cùng các cộng sự tại ngôi nhà Nha khoa Tân Định.

Tấm bằng hôm nay không chỉ đánh dấu một cột mốc học tập, mà còn là kết quả của những tháng ngày âm thầm cố gắng khi chị cùng lúc đảm đương nhiều vai trò: chăm lo gia đình, điều hành doanh nghiệp và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Giữa một cuộc sống vốn đã nhiều trách nhiệm, chị vẫn dành thời gian cho việc học và cho sự trưởng thành của chính mình.

Không đợi đến khi "rảnh rỗi"

Với một người trưởng thành, trở lại trường học có lẽ khó nhất không hẳn là bài vở, mà là tìm được thời gian giữa những bộn bề thường nhật.

Một ngày vẫn chỉ có 24 giờ. Công việc cần giải quyết, gia đình cần chăm lo, những trách nhiệm với cộng đồng vẫn tiếp nối. Xen giữa lịch trình ấy là những buổi đến lớp, những trang tài liệu cần đọc, bài nghiên cứu và luận văn cần hoàn thành.

Có những lúc công việc, gia đình và việc học khiến một ngày dường như ngắn lại. Nhưng chị hiểu rằng giữa những bộn bề, chỉ cần biết trân trọng và tận dụng từng khoảng thời gian, mình vẫn có thể kiên trì với điều đã chọn.

" Tôi học không phải để có thêm một danh vị. Tôi chỉ nghĩ rằng mình còn có thể học thì cứ học, còn có thể tiến bộ thì cứ tiếp tục. Càng học, tôi càng thấy thế giới rộng hơn và bản thân vẫn còn rất nhiều điều để khám phá, thay đổi và hoàn thiện," chị Nhã Mai chia sẻ.

Từng buổi học, từng trang tài liệu và những ngày miệt mài với luận văn cứ thế góp lại thành kết quả hôm nay. Không ồn ào, cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bằng sự chăm chỉ, kỷ luật và kiên trì, chị đã hoàn thành điều mình đặt ra.

Bài học từ chính cách sống

Trong gia đình chị Nhã Mai, tinh thần học hỏi được vun đắp một cách tự nhiên. Chồng chị là bác sĩ nha khoa, hiện vẫn tiếp tục theo học chương trình Chuyên khoa II; con gái lớn vừa hoàn thành chương trình bác sĩ nha khoa, còn con trai út chuẩn bị bước vào bậc trung học phổ thông.

Mỗi thành viên đang ở một chặng đường khác nhau nhưng đều trân trọng tri thức và mong muốn phát triển bản thân. Với chị, đó cũng là cách cha mẹ gieo vào các con tinh thần ham học hỏi bằng chính tấm gương của mình.

"Tôi muốn các con hiểu rằng ở tuổi nào chúng ta cũng có thể học. Khi đã lựa chọn một điều có ý nghĩa thì hãy cố gắng đi đến cùng. Tôi tin những gì các con nhìn thấy từ cha mẹ sẽ ở lại lâu hơn rất nhiều lời khuyên," chị chia sẻ.

CEO Nhã Mai nhận được sự chúc mừng và đồng hành đầy ý nghĩa từ gia đình, bạn bè trong dấu mốc đáng nhớ.

Điều chị mong các con nhớ vì thế không chỉ là khoảnh khắc mẹ khoác áo tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ, mà còn là những tháng ngày trước đó: giữa bộn bề công việc, mẹ vẫn dành thời gian cho sách vở và bền bỉ với điều mình đã chọn.

Có những bài học không cần nói nhiều, bởi cách cha mẹ sống mỗi ngày đã là lời nhắn gửi ý nghĩa nhất dành cho con.

Song song với hơn 23 năm điều hành Nha khoa Tân Định , chị Nhã Mai còn đồng hành trong quá trình phát triển Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Công Thành – WeWin Education. Có lẽ từ những trải nghiệm trong công việc, cùng sự quan tâm sâu sắc dành cho hành trình học tập của các con, giáo dục ngày càng trở thành một lĩnh vực gần gũi và nhiều ý nghĩa với chị.

Khi một câu chuyện nhỏ có thể truyền thêm niềm tin

Niềm vui ngày tốt nghiệp không chỉ dừng lại ở một cột mốc cá nhân. Chị Nhã Mai mong câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những phụ nữ đang bận rộn với gia đình và công việc, những người trưởng thành còn ngần ngại trước một khởi đầu mới, hay những bạn trẻ đang cần thêm niềm tin để bước tiếp.

Không phải ai cũng cần một tấm bằng Thạc sĩ, và việc học cũng không chỉ diễn ra trong trường lớp. Mỗi người có thể chọn cho mình một điều đáng để theo đuổi: một kỹ năng mới, một ngoại ngữ, một dự định còn dang dở hay đơn giản là mong muốn ngày mai tốt hơn hôm nay.

Điều quan trọng không phải chúng ta bắt đầu ở độ tuổi nào, mà là còn giữ được sự ham học hỏi, niềm tin vào bản thân và mong muốn tiến về phía trước.

Ngày nhận bằng khép lại một chặng đường của Nguyễn Tri Nhã Mai, nhưng việc học vẫn tiếp tục. Bởi giá trị đẹp nhất phía sau tấm bằng không chỉ nằm ở kết quả đạt được, mà còn ở tinh thần học tập suốt đời và khát vọng không ngừng hoàn thiện chính mình.

Và đôi khi, sự cố gắng của một người có thể âm thầm lan tỏa đến những người xung quanh. Từ cha mẹ đến con cái, từ gia đình đến đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng – một tấm gương tích cực có thể gieo thêm niềm tin để người khác mạnh dạn bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Để rồi khi nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 50, giữa nhiều vai trò và trách nhiệm, vẫn dành thời gian để học hỏi và hoàn thành điều mình đã chọn, một ai đó đang chần chừ trước dự định riêng có thể tìm thấy thêm một chút động lực và tự nhủ:

"Có lẽ, mình vẫn chưa quá muộn để bắt đầu."

Phòng khám răng hàm mặt thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Nha khoa Tân Định – Số 00492/HCM-GPHĐ

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