‏Khi đóng thùng gỗ không còn là "làm một chiếc thùng"‏

‏Thực tế cho thấy, rất nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc hàng hóa được đặt trong một chiếc thùng gỗ chắc chắn mà chưa chú trọng đến các yếu tố như tải trọng, kết cấu chịu lực, phương thức nâng hạ hay yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.‏

‏Đối với các lô hàng xuất khẩu, một chiế‏ ‏c thùng gỗ đạt chuẩn ISPM 15 ‏ ‏không chỉ giúp bảo vệ hàng hóa mà còn là điều kiện quan trọng để hạn chế nguy cơ bị từ chối nhập khẩu, phát sinh chi phí xử lý hoặc kéo dài thời gian thông quan.‏

‏Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng yêu cầu quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong từng công đoạn thiết kế, gia công và nghiệm thu sản phẩm.‏

‏Đóng thùng gỗ theo yêu cầu – Giải pháp phù hợp với từng loại hàng hóa

‏Khác với các mẫu thùng sản xuất sẵn, ‏ ‏đóng thùng gỗ theo yêu cầu‏ ‏ được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm của từng lô hàng. Đội ngũ kỹ thuật sẽ khảo sát trực tiếp hoặc dựa trên bản vẽ, kích thước, tải trọng và phương thức vận chuyển để xây dựng phương án phù hợp.‏

‏Tùy từng sản phẩm, Kiến Đỏ có thể thiết kế thùng gỗ kín cho máy móc và thiết bị giá trị cao, thùng gỗ nan giúp giảm trọng lượng và tối ưu chi phí, thùng gỗ chịu tải lớn cho máy công nghiệp nhiều tấn, thùng gỗ kết hợp khung thép đối với thiết bị siêu trường, siêu trọng và thùng gỗ có cửa mở phục vụ kiểm tra hoặc lắp đặt tại công trình. Việc thiết kế riêng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vật tư nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn trong quá trình vận chuyển.‏

‏Tiêu chuẩn ISPM 15 – Điều kiện quan trọng đối với thùng gỗ xuất khẩu‏

‏Một trong những yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bao bì gỗ trong xuất khẩu là tiêu chuẩn ‏ ‏ISPM 15.‏

‏Theo quy định quốc tế, gỗ sử dụng để sản xuất pallet hoặc thùng gỗ phải được xử lý nhiệt nhằm loại bỏ côn trùng và sinh vật gây hại trước khi đưa vào lưu thông quốc tế. Sau quá trình xử lý, sản phẩm sẽ được đóng dấu ISPM 15 theo đúng quy định.‏

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, việc sử dụng thùng gỗ đạt chuẩn ISPM 15 giúp đáp ứng yêu cầu của hải quan nhiều quốc gia, hạn chế rủi ro bị giữ hàng để xử lý lại bao bì, giảm chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu và đảm bảo tiến độ giao hàng theo hợp đồng.‏

Quy trình sản xuất được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO‏

Ngoài việc đáp ứng ISPM 15 cho thùng gỗ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp còn ưu tiên lựa chọn đơn vị có quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.‏

Tại Kiến Đỏ, toàn bộ quá trình từ khảo sát, thiết kế, lựa chọn vật liệu, gia công, lắp ráp đến nghiệm thu đều được kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng sản phẩm.‏

Mỗi dự án đều được tính toán dựa trên tải trọng thực tế, trọng tâm hàng hóa, phương án nâng hạ và hình thức vận chuyển để đảm bảo thùng gỗ vừa chắc chắn vừa phù hợp với yêu cầu logistics.‏

Đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ hàng hóa trong cùng một dự án‏

Điểm khác biệt của Kiến Đỏ không chỉ nằm ở khả năng sản xuất thùng gỗ mà còn ở giải pháp đóng gói tổng thể, bao gồm đóng kiện gỗ xuất khẩu, pallet gỗ và pallet thép, đóng gói hút chân không, lashing hàng hóa, gia cố container, vận chuyển và đóng gói tại nhà máy. Việc triển khai đồng bộ giúp doanh nghiệp giảm số lượng nhà cung cấp, đồng thời tối ưu thời gian và chi phí.

‏Kiến Đỏ đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trên toàn quốc‏

Trong hơn 25 năm hoạt động, Kiến Đỏ đã thực hiện hàng nghìn dự án‏ ‏ đóng thùng gỗ theo yêu cầu cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như cơ khí ch‏ ‏ế tạo, năng lượng, điện, thực phẩm, thiết bị y tế, khuôn mẫu và máy công nghiệp.‏

Các dự án được triển khai linh hoạt tại nhà máy, khu công nghiệp, ICD, và cảng biển ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.‏

Đối với những lô hàng cần xuất khẩu container Open Top, Flat Rack hoặc hàng siêu trường siêu trọng, đội ngũ kỹ thuật sẽ trực tiếp khảo sát để xây dựng phương án đóng gói, gia cố và chằng buộc phù hợp.

‏‏Với kinh nghiệm thực tế, hệ thốn‏ ‏g nhà xưởng hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, Kiến Đỏ mang đến giải pháp đóng thùng gỗ theo yêu cầu đạt chuẩn ISO và ISPM 15, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế.‏

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm đơn vị đóng thùng gỗ theo yêu cầu, đóng thùng gỗ xuất khẩu đạt chuẩn ISPM 15, đóng kiện gỗ máy móc, thùng gỗ công nghiệp hoặc giải pháp đóng gói đồng bộ cho thiết bị xuất khẩu, Kiến Đỏ sẵn sà‏ ‏ng khảo sát trực tiếp, tư vấn phương án phù hợp với từng loại hàng hóa và yêu cầu vận chuyển thực tế.‏

Liên hệ ngay với Công ty Cổ phần Kiến Đỏ Việt Nam để được tư vấn dịch vụ đóng thùng gỗ theo yêu cầu đạt chuẩ‏n ISO và ISPM 15. Hotline Miền Bắc: 0914 729 911 | Hotline Miền Nam: 0963 212 127.

