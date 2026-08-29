Venesa chuyển mình: Từ làm đẹp công nghệ cao đến tăng sinh và tái tạo đa tầng

Dấu mốc mở đầu cho định hướng này là sự hợp tác giữa Venesa và VA BIO, đơn vị phân phối chính thức Linerase Collagen tại Việt Nam, cùng lộ trình xây dựng hệ thống phòng khám đạt chuẩn Bộ Y tế trên toàn hệ thống.

Bắt nhịp xu hướng mới của ngành làm đẹp

Ngành làm đẹp thế giới đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những giải pháp hướng tới tăng sinh và tái tạo. Thay vì một phương pháp đơn lẻ, xu hướng mới hướng đến việc kết hợp nhiều giải pháp để tác động toàn diện hơn đến chất lượng làn da và các cấu trúc mô.

Sau 11 năm hoạt động với 13 trung tâm trên toàn quốc, hệ thống làm đẹp Venesa đang từng bước mở rộng cách tiếp cận: thay vì chỉ tập trung vào công nghệ vốn là thế mạnh, hệ thống hướng tới kết hợp công nghệ cao với các giải pháp tăng sinh và tái tạo mô đa tầng, xây dựng những phác đồ chăm sóc và trẻ hóa toàn diện hơn. Đây không phải là sự thay thế cho nền tảng công nghệ cao đã theo đuổi hơn 11 năm, mà là một bước phát triển tiếp theo trên chính nền tảng đó.

Công nghệ cao được kết hợp cùng các giải pháp tăng sinh, tái tạo mô đa tầng trong định hướng chăm sóc và trẻ hóa da của Venesa.

Nền tảng an toàn y khoa - điều kiện tiên quyết

Khi mở rộng sang các giải pháp tăng sinh, tái tạo mô, Venesa xác định an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu, song hành cùng hiệu quả. Bởi các thủ thuật tiêm sinh học yêu cầu điều kiện thực hiện và kiểm soát chuyên môn chặt chẽ hơn so với các dịch vụ chăm sóc da thông thường. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Venesa đưa các giải pháp mới vào ứng dụng một cách an toàn và có kiểm soát.

Vì vậy, song song với mở rộng danh mục giải pháp, Venesa đang từng bước phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa Da liễu trên toàn hệ thống. Tại Venesa Nguyễn Thông, khách hàng được thực hiện các thủ thuật da liễu trong môi trường đạt chuẩn phòng khám chuyên khoa, dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên môn. Đây là bước khởi đầu cho lộ trình chuẩn hóa toàn diện, hướng tới nhân rộng mô hình này tại các trung tâm còn lại.

Venesa đang từng bước phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa Da liễu trên toàn hệ thống.

Việc chuẩn hóa môi trường thực hiện không chỉ là một bước trong quá trình phát triển hệ thống, mà còn thể hiện nguyên tắc Venesa đặt ra khi ứng dụng các giải pháp làm đẹp công nghệ cao. Theo đó, mọi thủ thuật ít xâm lấn, đặc biệt là các liệu trình tiêm sinh học và công nghệ tăng sinh, đều được thực hiện trong môi trường kiểm soát chặt chẽ về y khoa, hướng tới hiệu quả tối ưu và mức độ an toàn cao nhất cho khách hàng.

Khi việc lựa chọn đối tác trở thành một phần của chiến lược

Để hiện thực hóa định hướng này, Venesa chú trọng lựa chọn đối tác và giải pháp phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống. Một trong những hợp tác gần đây là với VA BIO - đơn vị phân phối chính thức Linerase Collagen tại Việt Nam . Đến từ Italy, Linerase Collagen hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia. Sản phẩm chứa Collagen Type I được phân loại là trang thiết bị y tế loại D theo quy định của Bộ Y tế - nhóm phân loại có mức độ quản lý nghiêm ngặt nhất, áp dụng cho các sản phẩm có chỉ định tiêm, cấy ghép trực tiếp vào cơ thể.

Các giải pháp tăng sinh được Venesa lựa chọn đều có nền tảng khoa học và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Việc hợp tác cùng VA BIO nằm trong định hướng nhất quán mà Venesa theo đuổi: mọi hoạt chất tăng sinh đưa vào hệ thống đều phải được công nhận rộng rãi trên thế giới, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chặt chẽ theo quy định trong nước. Bên cạnh chất làm đầy da Linerase Collagen, danh mục hoạt chất tăng sinh tại Venesa - trong đó có Profhilo, cái tên quen thuộc với nhiều khách hàng làm đẹp - hiện đã mở rộng ở nhiều phân khúc và mức chi phí khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận giải pháp phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người.

Sự hợp tác giữa Venesa và VA BIO còn bao gồm hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn cho đội ngũ. Thông qua workshop tổ chức tại Venesa Nguyễn Thông, các chuyên gia và đội ngũ Venesa có cơ hội cập nhật kiến thức về xu hướng tăng sinh, tái tạo và những hướng tiếp cận mới trong chăm sóc, trẻ hóa da.

Workshop là cầu nối để Venesa và VA BIO chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng cùng đội ngũ và khách hàng.

Một chương mới sau hơn 11 năm phát triển

Bước chuyển mới của Venesa không nằm ở việc từ bỏ thế mạnh công nghệ đã theo đuổi nhiều năm, mà là phát triển trên chính nền tảng đó - với hệ tiêu chuẩn an toàn y khoa và chất lượng hoạt chất được nâng lên một tầm cao hơn. Từ công nghệ cao, Venesa hướng tới sự kết hợp công nghệ – tăng sinh – tái tạo mô đa tầng, đặt trên nền tảng phòng khám đạt chuẩn Bộ Y tế và hoạt chất đạt chuẩn phân loại y tế nghiêm ngặt. Hợp tác cùng VA BIO và cập nhật Linerase Collagen là một trong những dấu mốc đầu tiên cho định hướng này - nơi công nghệ cao tiếp tục là nền tảng, kết hợp cùng các hướng tiếp cận mới về tăng sinh, tái tạo, và luôn đặt an toàn của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu.

Trung tâm Venesa Nguyễn Thông

(Thuộc chi nhánh Venesa Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Venesa)

Địa chỉ: 60B Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động số: 08714/HCM-GPHĐ

Thời gian làm việc hàng ngày: Từ 8:30 đến 20:30

Đơn vị chịu trách nhiệm thiết bị y tế

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm VA Bio

Địa chỉ: 160 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội