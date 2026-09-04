Mstar Corp và Synology cùng kiến tạo nền tảng dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng AI cho doanh nghiệp tại InnoEx 2026

Khi AI được đưa vào hoạt động thực tế, doanh nghiệp không chỉ đứng trước bài toán lựa chọn công cụ AI, mà còn cần chuẩn bị một nền tảng dữ liệu đủ vững để công nghệ này có thể tạo ra giá trị. Dữ liệu cần được tổ chức, bảo vệ và truy cập hiệu quả trước khi có thể trở thành nền tảng cho các ứng dụng AI.

Nắm bắt được những nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp hiện nay, Mstar Corp và Synology mang đến InnoEx 2026 cách tiếp cận tập trung vào nền tảng dữ liệu – từ lưu trữ, bảo vệ, quản trị đến cộng tác và sẵn sàng cho AI, hướng đến giải quyết những nhu cầu thực tế trong quá trình chuyển đổi công nghệ của doanh nghiệp.

Toàn cảnh sự kiện InnoEx 2026

Khi dữ liệu trở thành nền tảng của năng lực AI

Diễn ra ngày 19 - 20/08/2026 tại Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh , InnoEx 2026 với chủ đề "THE INFLECTION POINT – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention" quy tụ hơn 30.000 lượt tham dự, 4.000+ lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, 300+ doanh nghiệp tiêu biểu cùng hơn 70 quỹ đầu tư , với sự tham gia của cộng đồng đổi mới sáng tạo đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khách tham quan được tư vấn và trải nghiệm thực tế sản phẩm của Synology tại sự kiện

Sự kiện tập trung vào những chuyển dịch đang định hình lại môi trường kinh doanh, trong đó AI, dữ liệu và tự động hóa đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách doanh nghiệp vận hành và tăng trưởng. Doanh nghiệp cần có nền tảng dữ liệu được tổ chức tốt, hạ tầng đủ năng lực, cơ chế bảo vệ phù hợp và khả năng truy cập dữ liệu an toàn.

Dữ liệu phải được tổ chức. Hạ tầng phải đủ năng lực. Hệ thống phải được bảo vệ. Và người dùng phải có khả năng tiếp cận dữ liệu một cách an toàn.

Đây cũng là điểm giao giữa công nghệ của Synology và năng lực triển khai của Mstar Corp tại InnoEx 2026.

Synology và Mstar Corp: Kết nối nền tảng công nghệ với thực tế doanh nghiệp

Là một tập đoàn công nghệ hàng đầu đã có mặt ở hơn 120 quốc gia, Synology phát triển hệ sinh thái giải pháp phục vụ lưu trữ, quản lý, bảo vệ và phục hồi dữ liệu, cùng các công cụ hỗ trợ cộng tác và làm việc số. Trên nền tảng đó , Mstar Corp - công ty công nghệ đã có 18 năm kinh nghiệm, am hiểu khách hàng và môi trường công nghệ đặc thù ở Việt Nam sẽ là đơn vị đồng hành để tư vấn, thiết kế, triển khai và hỗ trợ , giúp doanh nghiệp lựa chọn và ứng dụng giải pháp phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Hệ sinh thái giải pháp phục vụ lưu trữ, quản lý, bảo vệ và phục hồi dữ liệu, cùng các công cụ hỗ trợ cộng tác và làm việc số

Sự kết hợp giữa hai bên hướng đến một cách tiếp cận xuyên suốt: không chỉ cung cấp thiết bị hay phần mềm, mà xây dựng giải pháp phù hợp với quy mô, nhu cầu dữ liệu và định hướng phát triển của từng doanh nghiệp.

Từ tư vấn ban đầu, thiết kế giải pháp đến triển khai và hỗ trợ vận hành, Mstar Corp hướng đến việc giúp doanh nghiệp tối ưu nền tảng công nghệ và từng bước nâng cao năng lực quản trị dữ liệu.

Bốn bài toán dữ liệu trên hành trình chuyển đổi số

Mstar Corp và Synology tập trung vào những bài toán phổ biến mà doanh nghiệp đang đối mặt trong quá trình xây dựng nền tảng công nghệ:

Lưu trữ & quản trị dữ liệu : Xây dựng hạ tầng lưu trữ tập trung, đồng bộ và linh hoạt, giúp doanh nghiệp quản lý khối lượng dữ liệu ngày càng gia tăng.

Bảo vệ & phục hồi dữ liệu : Tăng cường khả năng sao lưu, phục hồi và kiểm soát dữ liệu, góp phần giảm thiểu rủi ro từ sự cố hệ thống, mất dữ liệu và các mối đe dọa an ninh mạng.

Cộng tác & làm việc số : Hỗ trợ chia sẻ, đồng bộ và truy cập dữ liệu trên nhiều thiết bị, tạo môi trường làm việc linh hoạt và kết nối hơn.

Sẵn sàng dữ liệu cho AI : Tạo nền tảng để dữ liệu được tổ chức, bảo vệ và sẵn sàng phục vụ các nhu cầu phân tích, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI trong tương lai.

Cách tiếp cận này chuyển bài toán lưu trữ từ việc đơn thuần "lưu dữ liệu ở đâu" sang câu hỏi rộng hơn: "doanh nghiệp có thể quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị?"

AI Readiness bắt đầu từ Data Readiness

AI đang mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, nhưng khả năng tận dụng AI phụ thuộc đáng kể vào chất lượng và mức độ sẵn sàng của dữ liệu phía sau.

Một nền tảng dữ liệu được tổ chức tốt giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quản trị thông tin, bảo vệ tài sản số và chuẩn bị cho những nhu cầu công nghệ mới. Đây là nền tảng để doanh nghiệp từng bước chuyển từ Data Readiness sang AI Readiness .

Với định vị là chuyên gia về Data - Security - AI Readiness , Mstar Corp tiếp tục mở rộng vai trò từ cung cấp giải pháp công nghệ sang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và nâng cao năng lực hạ tầng.

Sau 18 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh nghiệm triển khai cho hơn 1.000 khách hàng , Mstar Corp mang đến góc nhìn từ thực tiễn triển khai – từ tư vấn, thiết kế hạ tầng đến ứng dụng và hỗ trợ vận hành.

Mstar chào đón các doanh nghiệp đến tham quan và trải nghiệm gian hàng của Mstar - Synology

Thông qua sự hiện diện tại InnoEx 2026, Mstar Corp cùng Synology hướng đến việc đưa câu chuyện về dữ liệu đến gần hơn với doanh nghiệp: sẵn sàng cho AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mới, mà bắt đầu từ việc xây dựng một nền tảng dữ liệu đủ vững ngay hôm nay.

Thông tin về Mstar Corp

Mstar Corp là một trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực CNTT, cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp. Với 18 năm kinh nghiệm và hơn 1.000 khách hàng đã triển khai, Mstar Corp tập trung vào việc tư vấn, triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng hạ tầng công nghệ, môi trường làm việc số và năng lực sẵn sàng cho những xu hướng công nghệ mới.

Mstar Corp - Chuyên gia về Data - Security - AI Readiness

Liên hệ Mstar Corp ngay hôm nay để được tư vấn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp

Website: https://mstarcorp.com.vn

Hotline: 0943 199 449

Địa chỉ: 75 Đ. Hoàng Văn Thụ, Cầu Kiệu, Hồ Chí Minh