Từ thiết bị đến giải pháp: Công Ty CP Thiết Bị Thắng Lợi đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

‏Victory hướng đến vai trò đối tác giải pháp kỹ thuật‏

‏Trong lĩnh vực kỹ thuật, một thiết bị có thông số kỹ thuật cao chưa chắc là lựa chọn tối ưu nếu không phù hợp với mục tiêu, môi trường sử dụng hay quy trình vận hành hiện tại của doanh nghiệp. ‏Giải pháp tốt‏‏ ‏là thiết bị đúng nhu cầu, đúng mục tiêu và phù hợp với thực tế. Vì vậy, trước khi lựa chọn thiết bị, cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết, điều kiện sử dụng và hiệu quả đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp.‏

‏Giải pháp được xây dựng từ nhu cầu thực tế‏

‏Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi - Victory Instrument JCS được thành lập từ năm 1993. Hoạt động chuyên về lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật. Với phương châm lấy chất lượng sản phẩm, sự chuyên nghiệp và uy tín làm nền tảng. Victory không ngừng phát triển và từng bước xây dựng hệ sinh thái giải pháp phục vụ nhiều nhóm khách hàng‏

‏Thay vì bắt đầu từ một sản phẩm cụ thể, chúng tôi sẽ bắt đầu từ nhu cầu ứng dụng của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật sẽ phối hợp với khách hàng để cùng làm rõ; điều kiện, yêu cầu dữ liệu, môi trường vận hành và những tiêu chí cần ưu tiên trước khi đề xuất phương án. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp hạn chế được việc lựa chọn thiếu chức năng cần thiết cũng như không phải thay đổi thiết bị sau một thời gian sử dụng do không phù hợp.‏

‏Trong sản xuất, kiểm tra và bảo trì công nghiệp, Victory là đại diện phân phối của HIOKI và Fluke Industrial Group (Fluke IG) tại Việt Nam. Fluke IG tập trung mạnh vào an toàn điện, kiểm tra hiện trường và camera nhiệt. Trong khi HIOKI đi sâu vào đo lường điện, phân tích, ghi dữ liệu và hỗ trợ công tác bảo trì. Qua đó, Victory có thể đáp ứng từ nhu cầu kiểm tra, chẩn đoán tại hiện trường đến đo lường chuyên sâu và lựa chọn thiết bị phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của từng doanh nghiệp.

Công ty CP Thiết Bị Thắng Lợi vinh dự nhận giải thưởng ‘’Đơn vị tăng trưởng 6 năm liên tiếp‘’ từ Hioki

‏Đối với quan trắc phân tích chất lượng nước và phòng thí nghiệm, Victory hiện đang là đại diện phân phối thiết bị của thương hiệu HACH và OTT In-Situ tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị kết nối với hệ sinh thái của HACH và OTT In-Situ phục vụ nhu cầu kiểm soát chất lượng tại phòng thí nghiệm, nhà máy nước, hệ thống xử lý nước thải và các ứng dụng công nghiệp.‏

‏Ở đây, thiết bị chỉ là một phần của quy trình. Doanh nghiệp nên cân nhắc chỉ tiêu cần phân tích, phương pháp, tần suất mẫu và cách chuẩn hóa thao tác. Vì vậy, mục tiêu không đơn thuần là "đo ra một con số", mà là giúp doanh nghiệp xây dựng được nguồn dữ liệu ổn định và có thể sử dụng trong hoạt động kiểm soát chất lượng.‏

‏Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi‏ ‏ tham gia Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ nhất‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏Nếu dữ liệu trong nhà máy và phòng thí nghiệm phục vụ kiểm soát vận hành thì tại công trường yêu cầu chuyển dịch sang tốc độ và độ chính xác của dữ liệu hiện trường.‏

‏Trong lĩnh vực trắc địa và xây dựng, Công ty CP Thiết Bị Thắng Lợi là đại diện‏ phân phối ủy quyền‏ ‏của hãng TOPCON phục vụ đo đạc, định vị, bố trí điểm và thu thập dữ liệu tại công trường. Khi yêu cầu về tiến độ và số hóa ngày càng cao, thiết bị cần được lựa chọn dựa trên quy mô dự án, độ chính xác cần đạt và cách dữ liệu được sử dụng trong các bước tiếp theo.‏

‏Bên cạnh các giải pháp trắc địa, Victory mở rộng hệ sinh thái thu thập dữ liệu hiện trường thông qua DJI Enterprise. Với vai trò đại diện phân phối chính hãng tại Việt Nam, Victory cung cấp thiết bị bay không người lái, tư vấn lựa chọn cảm biến và phương án triển khai phù hợp với từng nhu cầu khảo sát, lập bản đồ, kiểm tra hạ tầng hay giám sát hiện trường.‏

‏Khi kết hợp cùng các công nghệ trắc địa, thiết bị bay không người lái có thể góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi quan sát, giảm thời gian khảo sát hiện trường và xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ quản lý hiệu quả hơn. Bên cạnh các nhóm giải pháp tiêu biểu trên, Victory còn hợp tác và phân phối nhiều thương hiệu thiết bị chuyên ngành như A&D, SKC, Ono Sokki…, qua đó mở rộng khả năng đáp ứng các nhu cầu đo lường, kiểm tra và nghiên cứu trong doanh nghiệp. ‏

Victory tham dự hội thảo khoa học quốc tế TISDIC‏





CEO Nguyễn Thanh Hằng - Giám Đốc Công Ty CP Thiết Bị Thắng Lợi

Từ tư vấn đến hỗ trợ sau bán hàng: Một quy trình xuyên suốt‏

‏Đối với thiết bị kỹ thuật B2B, giao hàng không phải là điểm kết thúc.‏

‏Sau khi thiết bị được đầu tư, doanh nghiệp cần giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến cài đặt, vận hành, phụ kiện, phương pháp đo, bảo trì, hiệu chuẩn, bảo hành và xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế.‏

‏Đây là lý do Victory xây dựng quy trình đồng hành theo nhiều giai đoạn.‏

- ‏Tư vấn trước bán hàng xác định đúng yêu cầu và cấu hình phù hợp.‏

- ‏Demo giúp khách hàng trực tiếp đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.‏

- ‏Bàn giao và hướng dẫn vận hành giúp người sử dụng nhanh chóng làm quen với thiết bị và hạn chế sai sót trong quá trình thao tác.‏

- ‏Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng tiếp tục đóng vai trò duy trì khả năng khai thác thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.‏

‏Chuỗi hoạt động này đặc biệt quan trọng với những thiết bị có tính chuyên môn cao, nơi giá trị đầu tư không chỉ nằm ở phần cứng mà còn phụ thuộc vào cách thiết bị được sử dụng.‏

‏Từ nhà cung cấp sản phẩm đến đối tác giải pháp kỹ thuật‏

‏Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng hiệu suất, an toàn và số hóa, nhu cầu đối với thiết bị kỹ thuật vì thế cũng chuyển dịch từ việc đơn thuần đầu tư thiết bị sang tìm kiếm một giải pháp có khả năng giải quyết đúng bài toán thực tế.‏

‏Bởi xét cho cùng, giá trị của một thiết bị không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật hay thương hiệu, mà nằm ở giá trị sử dụng giúp doanh nghiệp đo đúng, hiểu đúng dữ liệu và đưa ra những quyết định tốt hơn trong quá trình vận hành.‏

‏Đó cũng là định hướng Công Ty CP Thiết Bị Thắng Lợi - Victory Instrument JCS theo đuổi: kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế, đồng hành cùng doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn thiết bị đến triển khai hướng dẫn vận hành và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.‏

‏Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thắng Lợi - VICTORY INSTRUMENTS JSC‏

‏Hà Nội: Số 6 Hòa Mã, Hai Bà Trưng ‏

‏TP. HCM: 91 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định ‏

‏Đà Nẵng: 234B Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê‏

‏Hotline: 098 599 7462‏

‏Website:‏ https://victory.com.vn‏

‏Email: Info@victory.com.vn‏