Dễ tiếp cận nguồn vốn với chương trình giảm tới 1,5% lãi suất của VPBank

‏Tiên phong giảm lãi suất, tiếp sức khách hàng sản xuất kinh doanh‏

‏Mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng gần đây đang khiến bài toán vốn trở nên khó khăn hơn đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân. Áp lực này đặc biệt rõ với các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, với nguồn lực hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu vốn để duy trì vòng quay kinh doanh vẫn diễn ra thường xuyên. Bởi vậy, khi chi phí vốn gia tăng, nhu cầu tìm kiếm những nguồn vốn linh hoạt hơn, phù hợp với khả năng tài chính và đặc thù dòng tiền của hộ kinh doanh cũng trở nên cấp thiết hơn.‏

‏Thấu hiểu những khó khăn đó, ngay từ tháng 7/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏ ‏VPBank; HoSE:VPB‏ ‏) đã triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh dành cho các ngành nghề trọng điểm. Chương trình bao gồm hai nhóm sản phẩm: Cho vay sản xuất kinh doanh nông nghiệp và cho vay sản xuất kinh doanh 6 ngành nghề trọng điểm. ‏

‏Với khách hàng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, mức lãi suất được giảm 1-1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn. Cụ thể, khoản vay dưới 3 tỷ đồng được giảm 1%/năm, trong khi khoản vay từ 3 tỷ đồng trở lên được giảm tới 1,5%/năm.‏

‏Trong khi đó, khách hàng thuộc 6 ngành nghề trọng điểm bao gồm: Kinh doanh dược; bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; kinh doanh vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản; sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ; có thể tiếp cận gói tín dụng giảm 0,5-1%/năm, tùy theo quy mô khoản vay. ‏

‏Song song với chương trình dành cho hộ kinh doanh, VPBank cũng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bằng gói tín dụng ưu đãi với quy mô 10.000 tỷ đồng, giảm ngay 1% lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực như: Nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, công nghệ cao, kinh tế số, AI và bán dẫn. ‏

‏Bên cạnh lãi suất ưu đãi, các chương trình còn mang đến nhiều điều kiện vay linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của hộ kinh doanh. VPBank áp dụng thời gian ân hạn gốc tối đa 12 tháng đối với khoản vay phục vụ mục đích đầu tư tài sản cố định. Với những khách hàng đang mở rộng cửa hàng, đầu tư cơ sở vật chất hoặc máy móc mới, thời gian ân hạn giúp có thêm khoảng đệm để đưa tài sản vào vận hành, tạo dòng tiền trước khi bắt đầu trả nợ gốc.‏

‏Chương trình cũng linh hoạt về yêu cầu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu gói vay, khách hàng khởi nghiệp vay vốn để đầu tư tài sản cố định, mở cửa hàng không yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh; trong khi với các khoản vay phục vụ những mục đích sản xuất kinh doanh khác, khách hàng chỉ cần có kinh nghiệm kinh doanh liên tục tối thiểu 6 tháng.‏

‏Hưởng ứng định hướng giảm lãi suất, đưa dòng vốn vào sản xuất kinh doanh‏

‏Việc liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất thể hiện cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc ưu tiên vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm, bền vững và động lực tăng trưởng mới, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất kinh doanh.‏

‏Tại Văn bản số 7125 ngày 7/8/2026, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó lãi suất cho vay bằng VND thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. ‏

‏Thông qua chính sách lãi suất cạnh tranh cùng các điều kiện vay linh hoạt, VPBank đồng hành cùng khách hàng trong từng nhu cầu vốn, giúp tăng thêm dư địa tài chính để duy trì dòng tiền, đầu tư và thực hiện các kế hoạch mở rộng kinh doanh. Đây cũng là nguồn lực tài chính thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và chủ động nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong những lĩnh vực được định hướng là động lực mới của nền kinh tế.‏

‏Bên cạnh các gói vay danh cho hộ kinh doanh và SME, VPBank cũng triển khai chương trình "Đồng hành vững bước", mang đến giải pháp vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm, hạn mức lên tới 20 tỷ đồng. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, với mức tài trợ tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm và thời gian vay linh hoạt.‏

‏Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, ngân hàng đã rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay xuống chỉ 1 phút đối với hồ sơ đủ điều kiện, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn giải pháp vay tín chấp với lãi suất từ 10%/năm, hạn mức lên tới 2 tỷ đồng.‏