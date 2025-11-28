Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi

28-11-2025 - 09:46 AM | Lifestyle

Ngôi nhà là món quà người con gái tha hương dành tặng bố mẹ. Cả gia đình đều mong muốn ở trong một ngôi nhà với mái ngói truyền thống Việt Nam, nhưng vẫn mang được hơi thở của nhịp sống hiện đại.

Sau khi nghiên cứu kỹ nhu cầu của gia đình thì ngôi nhà được thiết kế mái ngói nhưng với những đường nét cách điệu kết hợp với hình khối bê tông. Thiết kế tạo được sự thân thuộc nhưng vẫn có sự tươi mới khác biệt vươn lên của thế hệ trẻ.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 1.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 2.

Ngôi nhà được bao bọc bởi sảnh trước, sau và hàng hiên chạy dọc theo hai bên hông nhà giúp ngôi nhà vừa che mưa che nắng hiệu quả và tạo ra lớp không gian đệm chuyển tiếp từ ngoài trời vào nhà, giúp gia chủ không bị sốc nhiệt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 3.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 4.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 5.

Sảnh và hàng hiên bao quanh nhà giúp cho nhà thông thoáng mà không sợ gió mưa. Hàng hiên dài tạo gian sinh hoạt hàng hiên thoáng mát, có thể giao tiếp hàng hằng ngày gần gũi thân tình mà không mất sự riêng tư trong nhà. Thể hiện rõ nếp sống văn hóa sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 6.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 7.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 8.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 9.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 10.

Ngoài sự thông thoáng khi mở nhiều cửa hướng ra sân vườn theo chiều ngang của ngôi nhà. Còn có sự thông thoáng và gần gũi theo phương đứng giữa tầng trệt và lầu , giữa bố mẹ và con được kết nối qua một ô thông tầng giữa nhà giúp không gian được liền mạch. Và với nội thất được thiết kế đơn giản gọn gàng nhường chỗ cho sự thoải mái sinh hoạt giúp cho các thành viên ai cũng có không gian riêng, ai cũng muốn ở trong ngôi nhà này.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 11.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 12.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 13.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 14.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 15.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 16.

Nhà mái ngói quanh sân vườn rộng rãi- Ảnh 17.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

