Nhà máy Nệm Việt Hàn nâng cấp năng suất - Đáp ứng nhu cầu thị trường

Quá trình hình thành và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ máy móc tiên tiến



Nệm Việt Hàn đã có hơn 15 năm từ nghiên cứu thị trường ở nhu cầu người tiêu dùng, đến loại hình, kiểu dáng, chất liệu, tính năng… của sản phẩm cùng các công nghệ sản xuất hàng đầu để quyết định lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến học tập, ứng dụng quy trình sản xuất hiện đại, với những nguyên vật liệu cao cấp bậc nhất, nhằm thực hiện sứ mệnh mang đến giấc ngủ ngon sâu cho người tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, chặng đường phát triển của Nệm Việt Hàn luôn đi kèm với những cột mốc quan trọng, tự hào là thương hiệu quốc dân khi có đến hàng triệu gia đình Việt đặt niềm tin, cùng việc khẳng định chất lượng khi đạt yêu cầu kiểm duyệt nghiêm ngặt sản phẩm đầu ra của Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn thế giới ISO 9001:2015, chính thức trở thành TOP 100 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng ở Việt Nam.

Quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng, chiếm trọn niềm tin yêu của nhiều đối tác và người tiêu dùng trên cả nước



Lấy sản phẩm nệm cao su thiên nhiên làm chủ đạo, cùng nhiều dòng nệm khác như nệm foam cao cấp, nệm lò xo, nệm bông ép, chăn, gối, drap,... với sự đa dạng về chất liệu, màu sắc, thiết kế, công năng,... Nệm Việt Hàn đã dần chiếm lấy thiện cảm của người tiêu dùng và các nhà phân phối với sự gia tăng về số lượng cửa hàng, sự mở rộng về diện tích nhà máy, sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu…

Tính đến thời điểm hiện tại, Nệm Việt Hàn đã phục vụ cho hơn 13 triệu khách hàng cá nhân, hơn 500 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực khách sạn, resort, bệnh viện…

Các sản phẩm Nệm Việt Hàn được phân phối trên khắp các đại lý nệm lớn và uy tín toàn quốc, đặc biệt là thương hiệu đại diện độc quyền của chuỗi hệ thống chính hãng Kho Nệm Sỉ với hơn 100 showroom trả dài 3 miền Bắc - Trung - Nam như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Nha Trang,...

Phát triển nhà máy sản xuất diện tích cực lớn, năng lực sản xuất ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, nhằm đảm bảo chủ động nguồn sản phẩm lớn, kịp thời cung ứng ra thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người tiêu dùng cùng các đối tác, Nệm Việt Hàn đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất với hệ thống kho bãi khổng lồ tại TPHCM, Long An, Hóc Môn, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội.

Trong đó, đáng kể nhất đó chính là 2 nhà máy sản xuất công suất lớn tại KCN Long An và Hóc Môn có diện tích hơn 15.000 m2, cùng nguồn nhân lực gồm khoảng 350 công nhân viên và cán bộ kỹ thuật ngày đêm miệt mài làm việc để cho ra những dòng sản phẩm phòng ngủ có giá thành hợp lý mà vẫn giữ vững chất lượng tốt nhất.

Nhờ sự góp sức mạnh mẽ từ đội ngũ cán bộ nhân viên, kỹ sư nhà máy đã được đào tạo bài bản - chuyên nghiệp, Nệm Việt Hàn tự hào vì đã kế thừa được tinh hoa từ sự ứng dụng của công nghệ hiện đại, lắp đặt dây chuyền khép kín được chuyển giao trực tiếp từ Hàn Quốc với khả năng: Tiết kiệm nhân công; giảm tối đa chi phí sản phẩm và gia tăng gấp 3 lần công suất với hơn 8000 tấm nệm/tháng.

Đảm bảo sản xuất kịp thời, đáp ứng các nhu cầu về mẫu mã, chất lượng, tính năng và giá cả của hàng triệu khách hàng cũng như đối tác trên khắp cả nước, mở rộng ra các nước Châu Á như Campuchia, Lào, Thái Lan,...

Hệ thống kho bãi rộng lớn, sản phẩm đa dạng

Chính sách ưu đãi tốt nhất thị trường - Chăm sóc hậu mãi tận tình, chu đáo



Nệm Việt Hàn đi tiên phong trong cam kết hàng chính hãng 100%, mang đến tận tay người tiêu dùng các dòng sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc nhưng giá cả lại rất Việt Nam, với mong muốn để cho hàng triệu gia đình Việt được tiếp cận đến với những sản phẩm cao cấp nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế.

Toàn bộ sản phẩm của Nệm Việt Hàn đều được ưu đãi "Mua lẻ giá nhà máy", tặng kèm những quà tặng thiết thực, giúp không gian phòng ngủ thêm đầy đủ, sang trọng. Đặc biệt, chúng tôi luôn kiểm soát để sản phẩm được mua mà không qua bất kỳ trung gian nào, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí nhưng vẫn được trải nghiệm những sản phẩm nệm, chăn, gối, drap… cao cấp nhất.

Nệm Việt Hàn không chỉ hỗ trợ về mua hàng với các chính sách 7 ngày trải nghiệm đổi trả - Giao hàng tận nơi - Lắp đặt miễn phí trên cả nước để khách hàng được thuận lợi nhất, nhanh chóng sở hữu những sản phẩm ưng ý mà việc chăm sóc hậu mãi cũng rất được chúng tôi chú trọng. Những sản phẩm Nệm cao su thiên nhiên có bảo hành lên đến 15 năm về chất lượng, tất cả sản phẩm khác cũng đều có những gói bảo hành lên đến hàng chục năm để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn và sử dụng.

Chuỗi cửa hàng rộng khắp - Đối tác uy tín trên khắp cả nước

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm, các chuyên viên của Nệm Việt Hàn luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 với phương châm mang đến Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ chuyên nghiệp - Chăm sóc tận tâm.

Nệm Việt Hàn - Nệm Hàn Cho Người Việt

Hệ thống sản phẩm: nemviethan.com.vn/cua-hang

Hotline: 1800 888 909

Văn phòng và Showroom: 274 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Và hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc.