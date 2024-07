Nhà máy Samsung đầu tiên ứng dụng giải pháp Robot Pallet Mover của Phenikaa-X

SEVT trở thành nhà máy đầu tiên của Samsung Điện tử trên toàn cầu ứng dụng Robot AMR Pallet Mover vào vận hành, hỗ trợ công việc nặng nhọc của công nhân, góp phần tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ứng dụng Robot Tự động hóa thông minh (Intelligent Automation) vào vận hành: Hướng đến phát triển sản xuất thông minh và bền vững

Tốc độ tăng trưởng thị trường robot theo từng khu vực

Nhà máy thông minh là thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất những năm gần đây. Chuyển đổi số đã mở ra những cơ hội mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới ứng dụng vào nhà máy thông minh như Industry IoT, BigData, điện toán đám mây, học máy Machine Learning... nhằm giúp tối ưu quy trình và nguồn lực trong quản lí sản xuất kinh doanh và mang lại nhiều giá trị bền vững trong tương lai. Điều này tạo động lực giúp các doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp trong chuyển đổi số để tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng lợi nhuận, trong đó, một số doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới đã chọn triển khai Robot Tự động hóa thông minh (Intelligent Automation) vào vận hành tại nhà máy.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường robot toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng 42,59 tỉ USD vào năm 2024 và đạt 79,87 tỉ USD vào năm 2029, CAGR (2024-2029) là 13,4%, trong đó thị trường tăng trưởng nhanh nhất là Châu Á Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, theo báo cáo của Statics, thị trường robot công nghiệp được kì vọng đạt 309,8 triệu USD, trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nói chung và robot IA để nâng cao năng suất và tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững.



Việc triển khai thành công Robot IA Phenikaa-X tại nhà máy SEVT không chỉ khẳng định năng lực vững chắc và nền tảng vững mạnh của Phenikaa-X trong việc tiên phong phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến "Make in Việt Nam", đồng hành cùng các nhà máy sản xuất hàng đầu nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu tác động môi trường, thực hiện hóa mục tiêu ESG, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam theo hướng hiện đại và thông minh.

Ưu điểm vượt trội của Robot AMR Pallet Mover của Phenikaa-X

Phenikaa-X với kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu phát triển vượt trội, đã nghiên cứu và phát triển hàng loạt các giải pháp robot tự động hóa thông minh như AGV, AMR, và nhiều sản phẩm khác. Đặc biệt, Phenikaa-X đã phát triển thành công AMR Pallet Mover, một giải pháp tự hành tiên tiến giúp tối ưu hóa quy trình vận chuyển và quản lí hàng hóa, hỗ trợ con người trong việc kéo, chở, nâng và sắp xếp hàng tải trọng lớn và tăng cường năng suất lao động cho nhà máy.

Được thiết kế chuyên biệt dành cho nhà máy/ doanh nghiệp sản xuất điện- điện tử, may mặc, sản xuất phụ tùng ôtô…Robot AMR Pallet Mover của Phenikaa-X đáp ứng hiệu suất tải nặng lên đến 1.000kg, khả năng cảm biến tải động, điều chỉnh tốc độ và khả năng tăng tốc dựa trên trọng lượng của tải. Áp dụng chuẩn API VDA5050, AMR Pallet Mover tích hợp liền mạch với các hệ thống quản lí kho (WMS) và thiết bị tự động hóa có sẵn một cách thuận lợi.

Robot AMR Pallet Mover của Phenikaa-X

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được trang bị phần mềm quản lí PNKX MMG - được thiết kế chuyên dụng và phù hợp với môi trường nhà xưởng ở Việt Nam, giúp con người và robot có thể phối hợp hiệu quả trong hệ sinh thái vận hành, góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc. Hiện tại, phần mềm quản lí này đang được ứng dụng tại nhà máy của SEVT.



Đặc biệt, AMR Pallet Mover là robot được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn ISO 3691-4 với 03 lớp bảo vệ: Camera AI phát hiện người và vật thể, cảm biến an toàn LiDAR mức độ PL-d và cảm biến va chạm. Đây là tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho robot di động, quy định các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì robot để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Phenikaa-X đã và đang áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất như: AI, IoT, Big Data vào việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm thông minh

Theo chia sẻ của ông Lê Anh Sơn – Tổng Giám đốc Phenikaa-X: "Với việc làm chủ công nghệ lõi, robot của Phenikaa-X có thể tùy biến phù hợp với những yêu cầu khác nhau và có khả năng tích hợp cao với các hệ thống khác đã hoạt động trước đây. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh khác biệt của Công ty tại thị trường trong nước. Bên cạnh đó, với thế mạnh là công ty có trụ sở tại Việt Nam, Phenikaa-X còn đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của hệ thống robot tự động trong nhà máy, hạn chế thời gian chờ khi cần bảo trì, hoặc có sự cố - yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và đạt được mục tiêu phát triển bền vững."

