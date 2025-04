Oyster Bay Vũng Tàu: Đón đầu xu hướng tăng trưởng mới

Sức bật mạnh mẽ từ nội lực dự án

Oyster Bay Vũng Tàu được đầu tư phát triển bởi chủ đầu tư VietPearl Group. Dự án có thiết kế tân cổ điển cùng hệ thống tiện ích hiện đại mang chuẩn tiện ích khách sạn 4* thu hút khách hàng, nhà đầu tư khi công bố mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng/ căn hộ.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Trần Phú sầm uất, từ Oyster Bay Vũng Tàu, cư dân dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu như Tượng Chúa Jesus trên đỉnh núi Tao Phùng, miếu Hòn Bà, Thích Ca Phật Đài, chợ đêm, nhà thờ đá..., hay khu vực trung tâm thành phố. Vị trí này cũng tạo lợi thế giúp Oyster Bay Vũng Tàu không chỉ là nơi lý tưởng để sinh sống mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư. Việc di chuyển từ TP.HCM đến dự án chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe, rất thuận tiện cho những ai yêu thích không gian biển mà không muốn di chuyển quá xa.

Với quy mô 17 tầng và tổng cộng 277 căn hộ, mỗi căn hộ tại Oyster Bay Vũng Tàu đều sở hữu ban công hướng biển, được thiết kế tối ưu mặt thoáng nhằm đón trọn ánh sáng tự nhiên và luồng không khí trong lành, mang đến sự thông thoáng và ngập tràn sức sống cho không gian sống.

Các căn hộ Oyster Bay Vũng Tàu được bàn giao với nội thất hoàn thiện, cao cấp.

Các phòng chức năng tại dự án cũng được phân bổ hợp lý, đi kèm hệ thống tiện ích đa dạng như: dịch vụ phòng 24/7, nhà hàng Á – Âu, phòng hội nghị, sảnh đón khách sang trọng, quán cà phê, khu gym – spa chăm sóc sắc đẹp, hồ bơi chân mây, Lounge, Sky Bar… Tất cả kiến tạo trải nghiệm "all in one" trọn vẹn cho cư dân và du khách.

Hồ bơi vô cực ngắm hoàng hôn cực đẹp tại Oyster Bay Vũng Tàu.

Nhiều tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản

Tình tới thời điểm hiện tại, các căn hộ tại Oyster Bay Vũng Tàu đã đi vào hoạt động gần 1 năm, kế hoạch vận hành 4 tháng đầu năm 2025 vượt ngoài mong đợi và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Chị Hải Anh, nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết: Ngay khi nghe thông tin Vũng Tàu sẽ sáp nhập vào TP.HCM trong tương lai, tôi đã chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư sớm. Và Oyster Bay Vũng Tàu là lựa chọn tôi tin tưởng nhất. Với vị trí đắc địa, view biển đẹp hiếm có, lại nằm trong khu vực được dự báo sẽ bùng nổ về hạ tầng và du lịch sau sáp nhập, tôi tin rằng giá trị bất động sản tại đây sẽ tăng trưởng vượt bậc".

Du khách nghỉ dưỡng tại dự án dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2025.

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Vietpearl Group, so với thời kỳ đầu mở bán, hiện nay giá thứ cấp các căn hộ dự án đã tăng 10%-15%. Với vị trí đắc địa và các tiện ích cao cấp, Oyster Bay Vũng Tàu không chỉ thu hút cư dân đến sinh sống mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Dự án nằm trong khu vực phát triển du lịch mạnh mẽ, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Điều này giúp gia tăng giá trị bất động sản tại đây trong tương lai.

Bên cạnh đó, với mô hình nghỉ dưỡng kết hợp căn hộ cho thuê, nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế của dự án để kinh doanh dịch vụ ngay khi sở hữu. Các sản phẩm tại Oyster Bay Vũng Tàu được thiết kế để tối ưu hóa không gian sử dụng và trải nghiệm, giúp tăng trưởng giá trị cho nhà đầu tư.

Hiện chủ đầu tư Vietpearl Group đang dành nhiều ưu đãi cho khách hàng sở hữu căn hộ Oyster Bay Vũng Tàu trong tháng 4 và tháng 5 /2025 như: Chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ nhận nhà ngay, tiến độ thanh toán linh hoạt cùng chiết khấu ưu đãi lên tới 10%.

