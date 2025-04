Hào hùng diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4

Chi tiết hướng đi của các khối diễu binh

Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc, Khối Sĩ quan Đại diện 5 cánh quân, Khối Chiến sĩ Giải phóng quân, Khối Sĩ quan Lục quân, Khối Sĩ quan Hải quân, Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, Khối Sĩ quan Biên phòng.

Hướng 2: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển, Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Khối Nữ sĩ quan Thông tin, Khối Nữ sĩ quan Quân y, Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng, Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hướng 3: Khối Chiến sĩ Lục quân, Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Khối Chiến sĩ Đặc công, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Khối Nam Dân quân biển, Khối Nữ Du kích miền Nam, Khối Nữ Dân quân miền Bắc.

Hướng 4: Khối Sĩ quan Công an nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, Khối Nữ CSGT, Khối Sĩ quan Công an TP HCM, Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Khối Sĩ quan Cảnh sát Cơ động, Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Khối Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.