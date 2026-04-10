Nhà ở xã hội Flora Cera Garden: Cơ hội sở hữu tổ ấm tại Phú Thọ

Dự án nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ – tỉnh Vĩnh Phúc cũ) do Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc, đơn vị thành viên của IEC Corp, làm chủ đầu tư. Công trình đang được triển khai xây dựng theo đúng lộ trình pháp lý và kế hoạch tiến độ đã công bố.

Dự án có quy mô 2,8 ha, bao gồm 4 tòa nhà cao 15 tầng với 1.337 căn hộ có diện tích đa dạng từ 46-70m² và 52 căn nhà liền kề.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, IEC Corp là một trong những nhà phát triển dự án nhà ở xã hội hàng đầu Việt Nam với các dự án được trải dài từ miền Bắc đến miền Trung. Tiêu biểu có thể nói đến dự án IEC Residences (Tứ Hiệp, Thanh Trì), dự án IEC Residences Quy Nhơn tại khu đô thị mới Long Vân (Gia Lai)...

Với hơn một thập kỷ phát triển nhà ở, chủ đầu tư IEC cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế uy tín triển khai Flora Cera Garden với định hướng đầu tư bài bản, chú trọng chất lượng và tính phù hợp với nhu cầu của người lao động.

Dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín trong lĩnh vực xây dựng, trong đó CIR Việt Nam đảm nhiệm tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công; POLYTEC Việt Nam tham gia tư vấn thiết kế; INCONS là tổng thầu thi công, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch.

Thiết kế cảnh quan được vẽ nên bởi "bàn tay vàng" hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan - Eden Landscape, từng thực hiện nhiều dự án như Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn (Phú Quốc), Xanh Villas, La Saveur (Hòa Bình), Ecopark (Hưng Yên)... Việc có sự tham gia của đơn vị thiết kế chuyên nghiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng không gian, tổ chức tiện ích và cảnh quan nội khu của dự án.

Tên thương mại "Flora Cera Garden - Vườn Hoa Gốm" được sử dụng thống nhất trong quá trình triển khai với sự đầu tư chuyên nghiệp, chỉn chu ở mọi hạng mục. Tên gọi được xây dựng trên sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và vật liệu truyền thống. "Flora" (hoa) đại diện cho hệ sinh thái xanh, trong khi "Cera" (gốm - Ceramic) gợi liên tưởng đến tính bền vững và ổn định trong kiến trúc.

Hoa và gốm được xem là "linh hồn" trong thiết kế cảnh quan Flora Cera Garden

Thiết kế của Flora Cera Garden chú trọng hệ tiện ích nội khu và không gian xanh, với quảng trường, các vườn chủ đề, đường dạo bộ và tiện ích được bố trí đan xen, tạo nên môi trường sống thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Không gian tổ chức theo hướng mở, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, vừa mang lại cảm giác thư giãn, an nhiên cho cư dân sau mỗi ngày làm việc.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại TTP - đơn vị phát triển dự án, dự án khởi công vào tháng 11/2025, hiện đang thi công đến tầng 3 và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch.

Dự kiến, công trình đầu tiên sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý II/2027, toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2028.

Về kế hoạch bán hàng, dự án dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ Quý II/2026. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận và xét duyệt theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Đối với giá bán, mức giá dự kiến khoảng 16,5 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT).

Flora Cera Garden góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội phục vụ người lao động. Việc phát triển các dự án nhà ở có quy hoạch bài bản, tích hợp không gian xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú, mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.