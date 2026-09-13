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Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình ngay trong đêm

| | Lifestyle

Đây có thể xem là động thái đầu tiên của Nhã Phương giữa lúc Trường Giang đang bị búa rìu dư luận bủa vây.

Đêm qua, diễn viên Nhã Phương đã thu hút sự chú ý khi đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân của mình. Bức ảnh được chụp đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, nhiều ẩn ý. Trong ảnh, Nhã Phương và Trường Giang ôm chặt nhau nhìn về phía trước, ảnh được chụp từ phía sau lưng.

Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình ngay trong đêm - Ảnh 1.


Chỉ vài giờ sau khi đăng tải ảnh đại diện, Nhã Phương nhận gần trăm nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận. Đây có thể xem là động thái đầu tiên của Nhã Phương giữa lúc Trường Giang đang gặp bị búa rìu dư luận bủa vây, bị cư dân mạng chỉ trích vì loạt ồn ào trong quá khứ.

Hành động của Nhã Phương nhận được nhiều khen ngợi và động viên từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người nhận định, Nhã Phương rất thông minh và tinh tế, không cần nói một lời nào để thêm dầu vào lửa, chỉ bằng một bức ảnh để bảo vệ chồng mình và gia đình giữa sóng gió.

Đồng thời, việc đổi ảnh đại diện mới cũng là một lời khẳng định với công chúng rằng, gia đình Trường Giang – Nhã Phương vẫn đang rất bình yên, vững chãi. Vợ chồng cô vẫn hạnh phúc và sát cánh bên nhau.

Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình ngay trong đêm - Ảnh 2.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trường Giang vướng phải scandal đời tư và Nhã Phương vẫn giữ được sự khôn ngoan và xử lý mọi việc rất tinh tế, khéo léo. Cô không bao giờ lên tiếng, luôn chọn cách ở cạnh chồng, giữ vững hậu phương gia đình để cùng chồng vượt qua sóng gió.

Nhờ đó, Trường Giang cũng nhận về nhiều động viên. Nhiều khán giả cho rằng, Trường Giang phải là một người chồng tốt, đối xử tử tế, chu toàn với gia đình, vợ con thì Nhã Phương mới ứng xử như vậy.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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