Xuân Son chấn thương & mối lo cho ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký của Thép Xanh Nam Định ở chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng tại vòng 2 V.League 2026/27 (thua 0-3). Trước đó, tiền đạo này cũng chỉ vào sân từ phút 67 trong trận mở màn gặp Hoàng Anh Gia Lai (Thắng 4-0 trên sân nhà).

Sự vắng mặt liên tiếp khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, nhất là khi FIFA ASEAN Cup 2026 đã ở rất gần. Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban huấn luyện Thép Xanh Nam Định, Xuân Son chỉ gặp chấn thương nhẹ và đội bóng thành Nam quyết định không mạo hiểm sử dụng anh.

HLV Vũ Hồng Việt cũng cho biết tình trạng của Xuân Son không quá nghiêm trọng. Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, chân sút sinh năm 1997 có thể sớm trở lại trạng thái tốt nhất.

Đây là thông tin đáng lo nhưng may thay mọi thứ chưa vượt tầm kiểm soát. Bởi trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik, Xuân Son không đơn thuần là một tiền đạo có khả năng ghi bàn. Anh đang giữ một vai trò đặc biệt trong cách vận hành hàng công của đội tuyển.

HLV Vũ Hồng Việt không mạo hiểm với Xuân Son (Ảnh: CLB Nam Định).

Xuân Son không chỉ là một chân sút

Từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son nhanh chóng chứng minh giá trị bằng khả năng tạo ra khác biệt ở khu vực cuối sân. Sức mạnh, khả năng tì đè, tốc độ, khả năng dứt điểm và đặc biệt là sự chủ động trong những tình huống một đối một giúp anh trở thành mẫu tiền đạo mà bóng đá Việt Nam từng thiếu.

Điểm đáng nói là sự hiện diện của Xuân Son còn tạo ra tác động vượt ra ngoài những bàn thắng. Khi có anh trên sân, hàng thủ đối phương buộc phải dành sự quan tâm đặc biệt cho trung phong này. Điều đó mở ra khoảng trống cho những cầu thủ chơi phía sau hoặc ở hai biên. Với một đội tuyển đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức hay các nhân tố nhập tịch khác, việc Xuân Son thu hút hậu vệ đối phương có thể trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tấn công.

Nói cách khác, Xuân Son vừa có thể là người kết thúc, vừa có thể trở thành điểm hút người để đồng đội khai thác khoảng trống. Đó là lý do sự có mặt của anh mang lại cho HLV Kim Sang-sik nhiều lựa chọn hơn. Và ngược lại, nếu Xuân Son không thể thi đấu, đội tuyển Việt Nam không chỉ mất đi một trung phong chất lượng mà còn phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Đây mới là tổn thất đáng kể nhất.

FIFA ASEAN Cup sẽ là bài kiểm tra khác hẳn

Sau khi đăng quang ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với một vị thế khác. Giải đấu này được kỳ vọng quy tụ những đội hình mạnh hơn, trong đó Indonesia và Thái Lan đều hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Trong một sân chơi như vậy, những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt càng trở nên quan trọng. Xuân Son được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố như thế.

Đội tuyển Việt Nam có thể kiểm soát thế trận trước những đối thủ yếu hơn, nhưng khi chạm trán những đội bóng có chất lượng tương đương hoặc nhỉnh hơn, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc.

Một pha xử lý cá nhân, một tình huống làm tường, một cú dứt điểm quyết đoán hay khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm có thể thay đổi cả trận đấu. Xuân Son sở hữu những phẩm chất phù hợp với yêu cầu ấy.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể là sân khấu để tiền đạo này tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong đội tuyển Việt Nam. Sau những gì đã thể hiện, kỳ vọng dành cho Xuân Son chắc chắn không còn dừng ở việc trở thành một phương án trên hàng công. Anh được chờ đợi sẽ là một trong những điểm tựa để HLV Kim Sang-sik xây dựng phương án tấn công.

Xuân Son là chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam. Ở AFF Cup 2026 vừa rồi, anh cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng Đình Bắc, với 5 bàn thắng.

Nếu thiếu Xuân Son, HLV Kim Sang-sik mất gì?

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể xây dựng kế hoạch theo hướng phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân. Chấn thương hay sự vắng mặt của bất kỳ cầu thủ nào đều là một phần của bóng đá và HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị phương án thay thế.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận khoảng trống mà Xuân Son để lại sẽ rất lớn. Thứ nhất, đội tuyển Việt Nam mất một tiền đạo có khả năng tự tạo ra cơ hội. Đây là phẩm chất đặc biệt quan trọng trong những trận đấu mà hệ thống tấn công không vận hành trơn tru.

Thứ hai, sức ép lên hàng thủ đối phương sẽ giảm xuống. Không có Xuân Son, đối thủ có thể dễ dàng hơn trong việc tổ chức phòng ngự, từ đó tập trung nguồn lực để khóa những mũi tấn công khác.

Thứ ba, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại cách bố trí hàng công. Những phương án từng được xây dựng với Xuân Son làm trung tâm có thể không còn phù hợp và đội tuyển cần thêm thời gian để thích nghi.

Đó là lý do chấn thương nhẹ hiện tại chưa phải vấn đề lớn, nhưng lại là lời nhắc nhở đúng thời điểm. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào một giải đấu mà yêu cầu về chất lượng và tính cạnh tranh sẽ cao hơn. Việc bảo đảm thể trạng cho những nhân tố chủ chốt, trong đó có Xuân Son, vì vậy càng trở nên quan trọng.

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của Hoàng Hên, Tài Lộc cùng những cầu thủ tấn công giàu khả năng tạo đột biến cũng giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án. Hàng công Việt Nam hiện không thiếu nhân sự chất lượng, nhưng để tìm được sự kết nối tốt nhất giữa các cá nhân vẫn là bài toán cần lời giải. Và nếu Xuân Son kịp trở lại, đây sẽ là tin vui lớn với đội tuyển.

Không nên mạo hiểm với Xuân Son

Trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến gần, quyết định không sử dụng Xuân Son của Thép Xanh Nam Định là hợp lý. Một trận đấu tại V.League không đáng để đánh đổi bằng nguy cơ khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt với một cầu thủ từng trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương, việc quản lý thể trạng càng cần được đặt lên hàng đầu.

Đội tuyển Việt Nam cần Xuân Son ở trạng thái tốt nhất, chứ không phải một Xuân Son cố gắng thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Sau chức vô địch ASEAN Cup, đối thủ chắc chắn sẽ dành nhiều sự chuẩn bị hơn cho Việt Nam. Khi đó, những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Xuân Son sẽ càng có giá trị.

Bởi vậy, chấn thương hiện tại có thể chưa đáng lo, nhưng nó cũng cho thấy một điều: ĐT Việt Nam cần Xuân Son khỏe mạnh và sẵn sàng hơn bao giờ hết.

Nếu anh trở lại đúng thời điểm, HLV Kim Sang-sik có thêm một "mũi khoan" đủ sức xuyên phá những hàng thủ mạnh nhất Đông Nam Á. Còn nếu Xuân Son buộc phải vắng mặt, đó sẽ không chỉ là sự thiếu hụt về nhân sự, mà còn là bài toán chiến thuật lớn đối với tham vọng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.