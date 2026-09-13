Tin vui cho những ai đang dùng iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 16

Đã gần 4 năm kể từ khi Apple đưa kết nối vệ tinh lên iPhone, người dùng vẫn chưa phải trả tiền cho tính năng này.

Apple mới đây tiếp tục gia hạn thời gian miễn phí, cho thấy hãng chưa có dấu hiệu sớm áp dụng mô hình thu phí đối với một trong những tính năng an toàn đáng chú ý nhất trên iPhone.

Theo thông báo mới của Apple, hãng sẽ tiếp tục kéo dài thời gian sử dụng miễn phí các tính năng kết nối vệ tinh thêm một năm cho người dùng iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 16 hiện tại.

iPhone 14 Pro và iPhone 14. (Ảnh minh hoạ: TGDĐ)

Chính sách này áp dụng cho những thiết bị được kích hoạt tại các quốc gia hỗ trợ tính năng vệ tinh trước 0h ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương (PT). Thông tin được Apple công bố trong thông cáo báo chí về bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây là lần thứ ba Apple gia hạn thời gian sử dụng miễn phí các tính năng vệ tinh trên iPhone 14. Khi ra mắt vào tháng 11/2022, Apple dự kiến cung cấp miễn phí dịch vụ trong hai năm. Tuy nhiên, thời hạn này sau đó liên tục được kéo dài, lần lượt vào năm 2025 và 2026.

Với iPhone 15, thời gian dùng thử miễn phí vốn dự kiến kết thúc trong năm nay cũng được Apple gia hạn thêm một năm. Trong khi đó, người dùng iPhone 16 lần đầu được đưa vào chính sách gia hạn tương tự.

Các tính năng vệ tinh của Apple bao gồm Emergency SOS via Satellite, cho phép liên lạc với dịch vụ khẩn cấp khi không có Wi-Fi hoặc mạng di động; Messages via Satellite để gửi tin nhắn; Find My via Satellite để chia sẻ vị trí; cùng Roadside Assistance via Satellite nhằm yêu cầu hỗ trợ khi phương tiện gặp sự cố. Tùy từng quốc gia, một số tính năng có thể không được hỗ trợ. Hệ thống này sử dụng hạ tầng vệ tinh của Globalstar, đối tác của Apple.

Điểm đáng chú ý là Apple vẫn chưa công bố liệu các tính năng vệ tinh có trở thành dịch vụ trả phí sau khi thời gian miễn phí kết thúc hay không. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, người dùng iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 16 đáp ứng điều kiện kích hoạt trước thời hạn của Apple vẫn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng này mà không phải trả thêm phí trong ít nhất một năm tới.

Việc tiếp tục gia hạn cũng cho thấy Apple chưa vội đưa ra mô hình thu phí đối với kết nối vệ tinh trên iPhone. Trước đó, thời gian miễn phí dành cho iPhone 14 đã nhiều lần được kéo dài thay vì chuyển sang hình thức thuê bao như dự kiến ban đầu.

Tóm lại, người dùng iPhone 14, 15 và 16 hiện chưa cần lo về việc mất quyền truy cập các tính năng vệ tinh trong năm nay. Apple tiếp tục duy trì quyền sử dụng miễn phí thêm ít nhất 12 tháng, trong khi kế hoạch dài hạn và mức phí nếu có vẫn chưa được công bố.