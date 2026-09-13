Thu nhập của Trấn Thành

Nghệ sĩ đa năng, nhiều nguồn thu nhập

Trong nhiều năm, Trấn Thành là một trong những gương mặt có độ phủ sóng dày đặc nhất trên truyền hình và các nền tảng giải trí Việt Nam. Từ MC, diễn viên, đạo diễn đến nhà sản xuất, nam nghệ sĩ cùng lúc xuất hiện ở nhiều vai trò. Với tần suất phủ sóng mạnh mẽ và danh tiếng sẵn có, điều khiến khán giả tò mò nhất chính là thu nhập thật sự của Trấn Thành. Dù bản thân anh chưa bao giờ công khai con số cụ thể, nhưng trong giới sản xuất, mức thù lao của Trấn Thành luôn nằm trong nhóm cao nhất Vbiz.

MC Trấn Thành không nhận lương cố định, nguồn thu của Trấn Thành chủ yếu đến từ từng chương trình, sự kiện, quảng cáo và các dự án điện ảnh. Một trong những con số được nhắc đến nhiều là khoảng 450 triệu đồng cho mỗi tập Rap Việt. Với các gameshow khác như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi, mức thù lao được cho là không chênh lệch quá nhiều.

Nếu lấy con số 450 triệu đồng làm mốc tham khảo, một mùa chương trình 16 tập có thể tương đương khoảng 7,2 tỷ đồng tiền cát-xê. Tuy nhiên Trấn Thành chưa từng lên tiếng xác nhận mức thu nhập này.

Là một nghệ sĩ đa năng, Trấn Thành còn sở hữu kênh YouTube Trấn Thành Town với khoảng 5,96 triệu người đăng ký và hơn 1,8 tỷ lượt xem theo dữ liệu Social Blade cập nhật tháng 9/2026.

Social Blade hiện ước tính doanh thu quảng cáo của kênh ở mức thay đổi theo lượng lượt xem từng ngày. Chẳng hạn, trong một số ngày đầu tháng 9/2026, nền tảng này ước tính doanh thu quảng cáo của kênh dao động từ vài chục đến hơn 1.000 USD/ngày. Đây là số liệu ước tính của bên thứ ba, không phải thu nhập thực nhận của Trấn Thành, do đó không thể cộng trực tiếp vào tổng thu nhập cá nhân.

Ngoài nền tảng số, điện ảnh đang trở thành một mảng hoạt động ngày càng quan trọng của Trấn Thành.

Đạo diễn nghìn tỷ top đầu Việt Nam

Tính đến tháng 3/2026, 5 phim điện ảnh liên tiếp có sự tham gia của Trấn Thành ở vai trò đạo diễn đều đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng. Các tác phẩm gồm Bố già với 427 tỷ đồng, Nhà bà Nữ 475 tỷ đồng, Mai 551 tỷ đồng, Bộ tứ báo thủ 332 tỷ đồng và Thỏ ơi!! hơn 430 tỷ đồng tại thời điểm ghi nhận. Tổng doanh thu 5 phim đã chạm khoảng 2.000 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc này.

Trấn Thành vừa là đạo diễn vừa là diễn viên trong phim Thỏ Ơi...

Doanh thu phòng vé tất nhiên không đồng nghĩa với thu nhập của đạo diễn hay diễn viên. Sau doanh thu còn có nhiều khoản chi phí, tỷ lệ phân chia giữa rạp, nhà phát hành, nhà sản xuất và các bên liên quan. Đầu tháng 3/2026, mạng xã hội từng xuất hiện bảng thù lao trong đó một số diễn viên được cho là nhận từ vài trăm triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Trấn Thành sau đó trực tiếp phủ nhận, cho rằng bảng lương này “trật lất”. "Bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật lất. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật luôn. Lạ thật ấy”, Trấn Thành chia sẻ. Anh còn hài hước cho biết diễn viên Lê Khuyến Dương (còn được biết đến với tên gọi Chị Phiến) lương cao nhất phim.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Trấn Thành thuộc nhóm nghệ sĩ Việt có khả năng tạo ra nguồn thu lớn từ nhiều hoạt động cùng lúc. Truyền hình mang đến những hợp đồng có giá trị cao theo từng tập, sự kiện bổ sung nguồn thu theo lần xuất hiện, trong khi điện ảnh và nền tảng số mở ra những dòng doanh thu khác.

Vì thế, câu hỏi “Trấn Thành nhận lương bao nhiêu mỗi tháng?” thực tế khó có một đáp án chính xác. Những con số này phần nào cho thấy giá trị thương mại của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở danh tiếng, mà còn ở khả năng xuất hiện đồng thời trong nhiều “mặt trận” của ngành công nghiệp giải trí.