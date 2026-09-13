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Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng: "Tôi nói chuyện này ra để ai đến với tôi thì không lặp lại"

| | Lifestyle

"Tới giờ tôi vẫn không quên cái ngày chuyện này xảy đến với tôi, như trong phim luôn" – Băng Tâm nói.

Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng: "Tôi nói chuyện này ra để ai đến với tôi thì không lặp lại"- Ảnh 1.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ hải ngoại Băng Tâm đã tiết lộ về chuyện tình yêu của mình với người cũ.

Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng: "Tôi nói chuyện này ra để ai đến với tôi thì không lặp lại"- Ảnh 2.

Cô nói: "Tới giờ tôi vẫn không quên cái ngày chuyện này xảy đến với tôi, như trong phim luôn. Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ đến trong phim nhưng không ngờ lại xảy đến với tôi. Tôi nói chuyện này ra để ai đến với tôi thì không lặp lại.

Tôi rất ngây thơ và tin người. Người cũ của tôi trong một lần nói chuyện với tôi đã kêu lộn tên tôi sang tên người khác. Nhưng tôi không giận, tôi liên lạc với thầy tôi là nhạc sĩ Nhật Ngân để nhờ viết ngay cho tôi một bài hát.

Tới giờ tôi không nhớ tên bài hát đó nhưng có đoạn lời là "Anh đã quên nhưng lòng em khó quên tên người gọi tên em đã lầm tên khác". Thầy tôi viết lời rất hay và thấm".

Về bản thân trong công việc, Băng Tâm nói: "Tôi là người kỹ tính nên trong công việc luôn dốc toàn tâm toàn sức, làm tốt nhất theo ý mình muốn. Vì thế, những tai nạn xảy ra không như ý trong công việc của tôi không nhiều.

Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng: "Tôi nói chuyện này ra để ai đến với tôi thì không lặp lại"- Ảnh 3.

Tôi có một kiểu, dù đang buồn đang giận đến đâu, chỉ cần thu âm xong một bài hát là vui vẻ, quên hết mọi chuyện. Tôi thu xong về là tươi tỉnh rủ người này người kia đi ăn.

Vì kỹ tính nên mỗi lần hát xong bước vào cánh gà, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là không biết mình đã làm hài lòng khán giả chưa. Tôi không bao giờ hài lòng với chính mình, không bao giờ nghĩ mình làm thế đã được rồi.

Dù tôi đã dốc toàn tâm toàn ý ra để trình diễn rồi nhưng hát xong vẫn luôn tự hỏi mình làm thế đã được chưa, có gì chưa được hay không. Tôi hay hỏi mọi người xung quanh ở hậu trường xem tôi hát thế ổn chưa.

Mẹ tôi cũng bảo sao thấy người ta đi hát sướng mà tôi đi hát cực quá. Tới tận bây giờ cha mẹ tôi vẫn luôn luốn tôi làm công việc khác, không muốn tôi làm ca sĩ vì thấy con mình đi hát cực quá. Mà cái cực này là tôi tự làm cho mình cực chứ không phải ai làm.

Nhưng nếu không đi làm ca sĩ, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khác".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
ca sĩ

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