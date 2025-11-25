Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà sản xuất UAV Trung Quốc nhận hàng nghìn đơn đặt hàng sau Triển lãm hàng không Dubai

25-11-2025 - 21:59 PM | Tài chính quốc tế

Nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc đã nhận được 1.600 đơn đặt hàng cho các mẫu máy bay không người lái công nghiệp sau Triển lãm hàng không Dubai, đánh dấu đơn hàng đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp Trung Quốc tại sự kiện này.

Theo SCMP , thương vụ này được đảm bảo bởi tập đoàn United Aircraft Group (UAG) có trụ sở tại Thâm Quyến, bao gồm máy bay không người lái (UAV) công nghiệp được sử dụng cho hậu cần tầm thấp, vận chuyển y tế và ứng dụng nông nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các thị trường khác. Tổng giá trị đơn hàng không được tiết lộ.

Người đứng đầu bộ phận kinh doanh quốc tế tại United Aircraft Group cho biết: "Nhu cầu về thiết bị hàng không hiệu quả và đáng tin cậy tại Trung Đông đang tiếp tục tăng mạnh".

Nhà sản xuất UAV Trung Quốc nhận hàng nghìn đơn đặt hàng sau Triển lãm hàng không Dubai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

UAG cho hay sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực và mở rộng ứng dụng UAV ở nhiều lĩnh vực mới. Tập đoàn cũng đang hợp tác với một nền tảng giao hàng theo yêu cầu tại Abu Dhabi để triển khai dịch vụ giao đồ ăn bằng máy bay không người lái trong thời gian tới.

"Các quốc gia Trung Đông đang quan tâm mạnh mẽ đến giải pháp vận tải tầm thấp nhằm cải thiện hiệu quả giao nhận ở những khu vực địa hình khó khăn, dân cư thưa thớt, đồng thời giảm phát thải carbon. Hiệu suất vận hành của UAV Trung Quốc trong điều kiện khắc nghiệt, từ khu vực mỏ dầu đến môi trường đô thị và sa mạc là yếu tố then chốt khiến sản phẩm được ưa chuộng", đại diện UAG khẳng định, và đồng thời nhấn mạnh rằng, công nghệ UAV của Trung Quốc đã bước vào nhóm cạnh tranh ở phân khúc hàng không cao cấp toàn cầu.

Nhu cầu gia tăng đang củng cố vị thế của Trung Quốc như nhà sản xuất và xuất khẩu UAV dân sự hàng đầu thế giới. Trước đó vào tháng 7, Autocraft (UAE) đã ký thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Tcab Tech (Thượng Hải) để mua 350 máy bay điện eVTOL.

Trung Quốc xác định nền kinh tế tầm thấp, bao gồm máy bay không người lái và máy bay eVTOL, là một ngành công nghiệp chiến lược mới. Nhiều địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ và thương mại hóa lĩnh vực này.

Cũng trong tháng 7, Thâm Quyến công bố lộ trình nâng giá trị ngành lên hơn 130 tỷ nhân dân tệ (18,3 tỷ USD) vào cuối năm 2026, với kế hoạch mở hơn 1.000 tuyến bay thương mại tầm thấp và mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái tới các khu vực có 70% dân số sinh sống.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Trung Quốc, nước này hiện là nhà xuất khẩu UAV dân sự lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% lượng bằng sáng chế toàn cầu.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

