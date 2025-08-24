Nhà tâm lý học: Khuôn mặt trẻ "ẩn giấu" mật mã tính cách - Con bạn thuộc loại nào, tròn, vuông, kim cương hay dài?

Theo Tâm lý học nhân cách, di truyền chỉ là cái khung tổng thể, còn tính cách của trẻ lại chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường sau này. Tính cách quyết định thành bại. Ngoài sức khỏe và sự thông minh, cha mẹ rất coi trọng việc con có tính cách thế nào.

Người xưa thường nói "3 tuổi xem nhỏ, 7 tuổi xem già" hay "tướng do tâm sinh". Thế hệ trước tin rằng diện mạo của trẻ có thể phản ánh đặc điểm tính cách.

Tất nhiên, chúng ta không thể tuyệt đối tin vào chuyện "xem tướng định mệnh", nhưng một số nghiên cứu nước ngoài cũng cho thấy đặc điểm khuôn mặt của trẻ có mối liên hệ nhất định với tính cách. Vậy con bạn thuộc kiểu nào?

Ảnh minh hoạ

Nghiên cứu khoa học về gương mặt và tính cách

Một nhóm nhà tâm lý học Anh từng làm nghiên cứu: họ lấy 40 bức ảnh đàn ông làm mẫu để tìm mối liên hệ giữa hình dạng khuôn mặt với tính cách và IQ. Kết quả cho thấy: những người có tính cách tốt và IQ cao thường sở hữu các đặc điểm như: khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt dài, khoảng cách hai mắt rộng và mũi to hơn bình thường.

Dù đây chỉ là nghiên cứu trên nam giới, không thể áp dụng cho tất cả, nhưng cũng gợi mở một góc nhìn đáng suy ngẫm.

Năm 2014, các nhà tâm lý học thuộc Đại học Northumbria (Anh) còn nghiên cứu linh trưởng (vượn, tinh tinh). Họ phát hiện: loài nào có gương mặt rộng thì tỷ lệ có tính cách lãnh đạo cao hơn.

Thực tế, gương mặt của mỗi đứa trẻ sẽ thay đổi theo thời gian lớn lên. Các nhà tâm lý học cho rằng, sự thay đổi này cũng phản ánh quá trình trưởng thành. Vì vậy, giữa gương mặt và tính cách vẫn có mối liên hệ nhất định.

Các dạng khuôn mặt và đặc điểm tính cách

Mặt tròn: Má tròn trịa, tự nhiên, dễ thương: Trẻ mặt tròn thường mang nét "baby face" dù đã lớn, trông ngoan ngoãn, dễ thương, được mọi người yêu mến, nhân duyên tốt. Tuy nhiên, vì để lại ấn tượng "dễ nói chuyện", trẻ có thể khó từ chối người khác. Cha mẹ nên dạy con biết nói "không" khi cần.

Mặt vuông: Đường nét rõ ràng, cứng cáp. Còn gọi là "mặt chữ điền", tạo cảm giác kiên định. Trẻ thường bền bỉ, dũng cảm, là "người làm thực tế". Bé gái vừa có nét mềm mại vừa mạnh mẽ.

Điểm hạn chế: dễ cứng nhắc, làm việc thẳng thắn, ít khéo léo. Cha mẹ cần dạy con linh hoạt ứng xử mà không phá vỡ nguyên tắc.

Mặt kim cương (hình thoi): Gò má cao, gương mặt góc cạnh. Thường được gọi là "mặt cao cấp", dễ tạo cảm giác lạnh lùng, khiến người khác e ngại tiếp cận. Người có khuôn mặt này thường suy nghĩ toàn diện, tính toán trước sau, chú ý đến tiểu tiết, sẵn sàng bỏ thời gian vào việc nhỏ nhặt.

Nhưng trong giao tiếp xã hội có thể gặp thiệt thòi vì ít khi giải thích hoặc không thích giải thích với người khác. Cần rèn thêm kỹ năng này.

Mặt dài: Dáng mặt thon dài, tính cách chu toàn. Người mặt dài thường suy nghĩ cẩn trọng, nhìn xa trông rộng, có kế hoạch rõ ràng. Điểm yếu: đôi khi vì quá chú trọng tiểu tiết mà trở nên bảo thủ hoặc khép kín.

Yếu tố di truyền và môi trường

Xét về di truyền: sự kết hợp nhiễm sắc thể khi thụ tinh là ngẫu nhiên, không thể khẳng định chắc tính cách trẻ sẽ giống ai. Nhưng có một điều quan trọng: do sự truyền dẫn các chất thần kinh trong não, cảm xúc của người mẹ trong thai kỳ ảnh hưởng lớn đến thai nhi. Vì vậy, khi mang thai, mẹ nên duy trì tâm trạng tích cực để sinh ra một em bé có EQ cao và tính cách tốt.

Tạp chí Science từng công bố một nghiên cứu: nhà di truyền học Han Brunner (ĐH Nijmegen, Hà Lan) phát hiện trong một gia đình có xu hướng bạo lực, đàn ông ở đó đều thiếu gene mã hóa enzym monoamine oxidase.

Điều này cho thấy: về sinh học, tính cách trẻ có thể di truyền từ cha mẹ hoặc ông bà. Nhưng môi trường và sự giáo dục sau này cũng có vai trò cực kỳ quan trọng.

Một gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ lạc quan, tự tin, biết bao dung. Ngược lại, gia đình bất hòa hoặc biến cố nếu không được can thiệp kịp thời có thể khiến trẻ trở nên tự ti, thậm chí tiêu cực.

Ví dụ: một đứa trẻ hiếu thắng, nếu được cha mẹ giáo dục đúng cách, sẽ biến sự cạnh tranh thành động lực tiến bộ. Nhưng nếu chỉ biết ghen tỵ và than trách, rất có thể sẽ trở thành người hư vinh, thậm chí tìm cách sai trái để đạt mục tiêu.

Có thể nói, gương mặt trẻ phần nào phản ánh tính cách. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là sự giáo dục, định hướng và môi trường sống. Cha mẹ mới là người giữ vai trò lớn nhất trong việc hình thành tính cách và tương lai của con.

Bạn có tin rằng "tướng mặt phản ánh tính cách" của trẻ không?