Nhà thầu dự án sân bay lớn nhất Việt Nam vừa báo tin vui cho hàng nghìn người ở Đồng Nai

Cảng hàng không Quốc tế Long Thànhsẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12. Ảnh: ACV

Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), nhà thầu của dự án sân bay Long Thành vừa công bố kế hoạch ngày hội tuyển dụng việc làm tại cảng hàng không lớn nhất Việt Nam. Theo đó, sự kiện tuyển dụng quy mô lớn với hơn 3.000 chỉ tiêu, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động ở Đồng Nai và khu vực lân cận.

Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp, thuộc xã An Phước, Đồng Nai.

Theo ACV, tại ngày tuyển dụng này, các đơn vị sẽ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cho các vị trí then chốt trong giai đoạn 1 của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Do đó, người tham dự có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ trực tiếp với doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đơn vị và các doanh nghiệp liên quan có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau không yêu cầu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, chẳng hạn như kỹ thuật, hàng hóa, hành lý, check in, vệ sinh, suất ăn...

Các đơn vị tham gia ngày tuyển dụng này gồm có CTCP hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), CTCP Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).﻿

Đặc biệt, ACV cần tuyển khoảng 140 vị trí. Trong đó có nhiều ngành nghề không liên quan đến hàng không như pháp chế, hành chính, kế toán, y tế, lái xe, giám sát... Hơn nữa, nhiều vị trí tuyển dụng không yêu cầu trình độ cao, chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện ứng tuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa phương tham gia.

Đại diện lãnh đạo ACV cho biết, đơn vị xác định sẽ ưu tiên bố trí việc làm cho người dân Đồng Nai, nhất là những hộ dân đã nhường đất, ủng hộ chủ trương xây dựng sân bay.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 “chốt” ngày về đích

Sau khi hoàn thành, sân bay Long Thành có khả năng tiếp nhận nhiều loại máy bay cỡ lớn. Ảnh: ACV

S au khi Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Văn phòng Chính phủ ngày 12/8 đã thông báo kết luận của Thủ tướng yêu cầu các đơn vị điều chỉnh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để ngày 19/12 khánh thành theo quy định.

Trước đó, vào ngày 31/7, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV, cho biết, ngày 19/12 tới đây, nhân sự kiện khánh thành đồng loạt nhiều dự án hạ tầng lớn trên cả nước, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Máy bay sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng và hoàn thành thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.