Nhà thầu Việt đi qua "cơn bĩ cực": Hoà Bình, Coteccons lãi lớn trở lại, 6 DN của ông Nguyễn Bá Dương đạt kỷ lục mới và cú huých trong kỷ nguyên vươn mình

Liên tục gặp thách thức, từ đại dịch Covid-19 đến suy thoái kinh tế, sự chững lại của thị trường bất động sản… các nhà thầu Top đầu vẫn khép lại năm 2024 với những kết quả khả quan.

Kết quả năm 2024 khả quan

Sau cơn bĩ cực, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán HBC) có lãi trong quý 4/2024 với 12 tỷ đồng. Được biết, Công ty có lãi nhờ khoản thu nhập khác 45 tỷ, chủ yếu từ thanh lý tài sản.

Luỹ kế cả năm 2024, Hoà Bình đạt 6.375 tỷ, giảm 15% so với năm 2023 và cũng là mức doanh thu thấp nhất kể từ 2016. Nhờ khoản lãi đột biến do bán tài sản nên cả năm, Công ty ghi nhận 852 tỷ lãi sau thuế. Lãi ròng năm 2024 Hoà Bình đạt 849 tỷ, cải thiện mạnh so với năm 2023 thua lỗ 1.111 tỷ đồng.

Tương tự, Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) cũng có quý đầu tiên đạt lãi 100 tỷ trở lại. Theo BCTC quý 2/2025 (từ 1/10-31/12/2024), Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 6.886 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng - tăng 54% so với quý 2/2024. Đây là quý đầu tiên Công ty đạt lợi nhuận ba chữ số trở lại.

Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2025, doanh thu đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 47% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỷ, tăng 47% và hoàn thành 46% kế hoạch.

Theo Coteccons, 6 tháng đầu năm Công ty đạt giá trị hợp đồng ký mới đạt 16.800 tỷ đồng, nâng tổng backlog lên gần 35.000 tỷ đồng. Công ty cũng cho biết năm 2025 bắt đầu ghi nhận doanh thu đầu tiên từ thị trường Mỹ và Campuchia.

Hệ sinh thái mới của ông Nguyễn Bá Dương (cựu Chủ tịch Coteccons) cũng đạt kỷ lục mới về doanh thu năm 2024. Cụ thể, hệ sinh thái gồm gồm: Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BoHo Décor và DB công bố doanh thu 27.800 tỷ đồng - vượt kế hoạch đề ra và bỏ xa những đối thủ khác trong ngành xây dựng.

Trong đó, SOL E&C – thành viên trẻ nhất của hệ sinh thái – đạt doanh thu hơn 4.550 tỷ đồng, vượt 8,7% so với kế hoạch đề ra. 2024 cũng là năm đánh dấu sự phát triển của SOL E&C với nhiều dự án từ phân khúc căn hộ cao cấp như LUMI Hanoi, LUMIÈRE SpringBay, Green Tower, đến các nhà máy FDI như Coca-Cola Long An, Nestlé Đồng Nai và Tetra Pak Bình Dương.

Trong tâm thư đầu năm 2025, ông Nguyễn Bá Dương dự báo 2025 sẽ là năm vươn mình của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế Việt Nam dự sẽ đạt quy mô 506 tỷ USD - đứng thứ 33 toàn cầu (theo dự báo của IMF). Ở giai đoạn chuyển tiếp mang tính bước ngoặc của đất nước cũng như thế giới, ông Dương nhấn mạnh cảm thấy luồng sinh khí mới đang len lỏi khắp xã hội.

Thực tế, không chỉ kết quả kinh doanh khả quan, Hoà Bình, Unicons, Coteccons, Newtecons… cũng liên tục công bố loạt hợp đồng thầu mới, làm tiền đề cho chỉ số kinh doanh những năm tới.

2025 - năm bản lề cho loạt dự án lớn

Nguồn: ACBS tổng hợp.

Ngành xây dựng theo các chuyên gia còn đang đứng trước ánh sáng cuối đường hầm khi những dự án lớn được kích hoạt. Đặc biệt, chiến lược thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam kỳ vọng sẽ là cú huých cho các nhà thầu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67,34 tỷ USD.

“Trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khối lượng xây lắp chiếm đến hơn 33 t ỷ USD. Tại Việt Nam chưa bao giờ thực hiện dự án nào có vốn quy mô lớn như vậy. Cho nên, đây có thể là cơ hội thay da đổi thịt đối với các nhà thầu xây dựng” , Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam nhận định trong chia sẻ mới đây.

Báo cáo phân tích từ Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận Chính phủ đang tập trung nguồn lực tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, song song với việc đẩy mạnh hoàn thiện các công trình trọng điểm như tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, sân bay quốc tế Long Thành,tuyến đường sắt Bắc Nam.

Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII, tầm nhìn của Chính phủ về tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 là 7,5 - 8,5%/năm. ACBS cho rằng, yếu tố then chốt để đạt được kế hoạch tăng trưởng GDP này phần lớn sẽ đến từ các hoạt động giải ngân đầu tư công đầy tham vọng.

ACBS kỳ vọng đầu tư công sẽ nhanh chóng được thúc đẩy ngay từ đầu năm 2025, ngay khi các luật mới ban hành đi vào hiệu lực. Bên cạnh đó, giai đoạn 2026-2030, Chính phủ sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai hàng loạt dự án trọng điểm (ví dụ dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam), sẽ giúp các ngành liên quan, bao gồm xây dựng dần hồi phục.