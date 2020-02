Nhà thuốc An Tâm triển khai tặng 2000 chai nước rửa tay khô

Cháy hàng nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang từ chỗ giá tăng phi mã cho đến trở thành thứ hàng hoá khan hiếm trên mọi mặt trận. Trong khi đó, chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra bệnh viêm đường hô gấp tại Việt Nam khiến người dân lo lắng. Trước tình hình đó, mới đây, hệ thống chuỗi nhà thuốc An Tâm đã triển khai chuỗi các hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng cộng đồng trong mùa dịch.



Cụ thể, bên cạnh việc giữ nguyên giá bán cho khẩu trang, các loại sản phẩm bảo vệ sức khoẻ trong mùa dịch, cũng như duy trì nguồn hàng ổn định để cung cấp cho khách hàng. An Tâm còn đồng thời triển khai chương trình tặng 2000 chai nước rửa tay khô (70ml/chai) chất lượng, diễn ra từ ngày 17/02 đến ngày 15/04 tại các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội như:

Quận Tây Hồ: Nhà thuốc An Tâm 149A Thụy Khuê.

Quận Đống Đa: Nhà thuốc An Tâm 104, ngõ 34 Hoàng Cầu

Quận Ba Đình: Nhà thuốc An Tâm 93 Nguyễn Trường Tộ

Quận Hà Đông: Nhà thuốc An Tâm Số No.05 LK148, Khu Dịch vụ Cây Quýt, Phường La Khê

Chương trình tặng nước rửa tay khô cho hàng ngàn khách hàng của hệ thống nhà thuốc An Tâm

Đặc biệt, vào ngày 20/2 vừa qua, nhân dịp khai trương cơ sở mới tại số 149A Thuỵ Khuê, An Tâm đã dành tặng 500 chai nước rửa tay cho 500 khách hàng đầu tiên ghé thăm cửa hàng. Với chuỗi các hoạt động trên, An Tâm hy vọng sẽ góp sức mình, chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống đại dịch nCoV đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Hệ thống nhà thuốc An Tâm được thành lâp từ năm 2015 và đến nay trở thành một trong những chuỗi nhà thuốc lớn với hơn 20 chi nhánh trải dài tại Hà Nội và Đà Nẵng. Tất cả các cửa hàng của An Tâm đều vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe để đạt chuẩn GPP với sản phẩm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh, tư vấn tận tình, quy trình bán hàng nhanh chóng cũng như chuyên nghiệp trong khâu quản lý hàng hoá.

Với phương châm hoạt động 3 "đúng" đó là: "Thuốc đúng - Giá đúng - Tư vấn đúng", dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng An Tâm ngày càng chinh phục nhiều các khách hàng với sự uy tín và tin cậy. An Tâm cũng là chuỗi nhà thuốc bán lẻ tiên phong ứng dụng quy mô và hệ thống đồng bộ từ khâu nhập hàng, quản lý sản phẩm đến phân phối tại các cơ sở, khâu lưu trữ đều được chuyên nghiệp hoá, hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Đặc biệt, An Tâm nói không với hàng hoá không rõ nguồn gốc, hàng xách tay và hàng không được phân phối chính hãng.

Không chỉ mang tới sản phẩm chất lượng cao, uy tín hàng đầu trên thị trường chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng, An Tâm còn chú trọng đẩy mạnh các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết như tích điểm, tặng quà giá trị.

An Tâm ra mắt phòng khám nhi vào đầu năm 2020

Vừa qua hệ thống An Tâm đã triển khai đẩy mạnh tài trợ 1000 chai Nước Rửa Tay Khô cho quỹ từ thiện Gió Ấm phát tặng 500 chai cho các gia đình trong phường và hơn 500 chai phát tại 149A Thuỵ khuê vào 8h sáng thứ 5 ngày 20/2/2020.

An Tâm hiện đang là đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn trên thế giới như: Cetaphil, Sanofi, Zuellig Pharma… .Với tầm nhìn tăng trưởng nhanh và mạnh, hệ thống nhà thuốc dự kiến phủ sóng với 100 cửa hàng từ nay đến năm 2025 để phục vụ tốt nhất cho khách hàng khắp cả nước.