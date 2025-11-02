Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

02-11-2025 - 15:57 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và Trung Quốc tạm dừng các hạn chế mới đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm.

Ngày 1/11, Nhà Trắng công bố chi tiết về thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế nhất nhì thế giới. 

Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ sẽ giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn khoảng 47%. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl từ 20% xuống còn 10%.

Chính phủ Mỹ nhất trí tạm dừng một năm đối với "danh sách đen" mở rộng của Bộ Thương mại cấm các công ty mua hàng hóa công nghệ Mỹ, trong đó có thiết bị sản xuất bán dẫn, vốn nhằm ngăn chặn việc lợi dụng các công ty con và các công ty khác để “lách” các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Ngoài ra,, Mỹ cũng sẽ tạm dừng một năm đối với các khoản phí cảng mới áp dụng cho các tàu do Trung Quốc đóng, sở hữu và mang cờ nước này.

Thông báo của Nhà Trắng cũng nêu rõ phía Trung Quốc nhất trí tạm dừng một năm đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm. Trung Quốc cũng sẽ cấp giấy phép chung cho việc xuất khẩu đất hiếm, gali, germani, antimon và than chì. Nhà Trắng nhận định điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ trên thực tế các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc áp dụng từ tháng 4/2025 và tháng 10/2022.

Trung Quốc đồng ý thực hiện các biện pháp tiếp tục cho phép các cơ sở của nhà sản xuất chip Nexperia ở Trung Quốc sản xuất, qua đó tiếp tục cung cấp các dòng chip truyền thống quan trọng ra thị trường thế giới. Bắc Kinh cũng sẽ bãi bỏ các biện pháp đáp trả cuộc điều tra theo Mục 301 của Mỹ về ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc, và loại bỏ các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với các thực thể trong ngành vận tải biển.

Trung Quốc cũng nhất trí đình chỉ tất cả các loại thuế đối ứng với hàng hóa Mỹ được công bố kể từ ngày 4/3 vừa qua, trong đó có thuế quan đối với lúa mì, ngô, bông, đậu nành, thịt lợn, thịt bò... Bắc Kinh cũng sẽ đình chỉ hoặc dỡ bỏ tất cả các biện pháp phi thuế quan đối phó với Mỹ được áp dụng kể từ ngày nói trên, đồng thời chấm dứt các cuộc điều tra liên quan đến chống độc quyền và chống bán phá giá nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Theo thông báo, Chính phủ Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới, nối lại việc nhập khẩu một số sản phẩm khác, trong đó có gỗ.

Theo Nguyễn Hằng

VTV

