Nhà trên diện tích 220m2 với sân vườn, vườn rau ngay trong sân

Ngôi nhà nằm trên khu đất 220m², được thiết kế như một không gian sống tối giản nhưng mềm mại, ưu tiên sự chậm rãi và gắn kết với thiên nhiên.

Mặt tiền gây ấn tượng với tông terracota ấm áp và những ô cửa tròn hiện đại. Bao quanh là mảng xanh: sân trước để xe, hành lang cây bên hông và khu vườn sau 4m nơi gia chủ có thể trồng rau sạch. Hệ mái ngói truyền thống vừa hòa nhập văn hóa địa phương, vừa đảm bảo cách nhiệt hiệu quả.

Bên trong, ngôn ngữ thiết kế tiếp nối sự uyển chuyển với tường cong, cửa vòm và vật liệu tự nhiên như gỗ sáng, terrazzo, tông kem trung tính. Điểm nhấn là cầu thang xoắn trắng vừa là kết nối giao thông, vừa như tác phẩm điêu khắc trung tâm.

Tầng trệt mở thoáng với bếp + ăn liên thông ra vườn bên hông; phòng ngủ chính sở hữu cửa kính lớn kết nối trực tiếp thiên nhiên. Tầng trên bố trí hai phòng nhỏ, phòng làm việc và khu giặt.

KTS đề cao chất lượng không gian và sức khỏe tinh thần, mang đến một lối sống chậm rãi, gần gũi thiên nhiên.