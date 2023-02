Nhà trong ngõ, hẻm khu vực nào đang hạ giá?

Có thể thấy, trong hai năm qua, nhu cầu tìm kiếm nhà đất bán duy trì ở mức cao. Ngoại trừ thời điểm dịch Covid-19 và quý 4/2022 khi thị trường ảnh hưởng bởi các chính sách tín dụng.

Trong quý 4/2022, theo các đơn vị nghiên cứu thị trường số lượng tìm kiếm nhà đất bán trong ngõ, hẻm giảm 32% so với quý 2/2022. Trong khi đó nhu cầu cho thuê tăng dần từ quý 3/2021 và đạt định vào quý 2 và quý 3 năm 2022. Chỉ số này sau đó đã giảm 16% trong quý 4/2022.

Giá nhà hẻm, ngõ chào bán trung bình tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM đạt 121 triệu đồng/m2. Tốc độ tăng giá nhà đất đã chậm lại trong những quý gần đây. Nếu so với quý 4/2021, giá chào nhà đất đã tăng 6.5%, tuy nhiên nếu so với quý 2/2021, giá chỉ tăng 0.8%.

Sau Tết âm lịch, nhu cầu tìm kiếm nhà đất 2023 gần bằng 72% năm 2022. Chỉ số tìm kiếm nhà đất tuần thứ 3 sau Tết 2023 đã tăng 82% so với trước Tết. Tuy nhiên, nếu so với các năm trước, nhu cầu tìm kiếm nhà đất năm 2023 sau Tết chỉ bằng 72% so với 2022 và bằng 65% so với năm 2021.

Tương tự, chỉ số tin đăng nhà đất sau Tết 2023 chỉ bằng 85% so với cùng thời điểm năm 2022 và 70% so với thời điểm năm 2021.

Tại Tp.HCM, nhu cầu tìm kiếm nhà mặt phố suy giảm trong quý 4/2022. Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm nhà mặt phố cho thuê giảm 10%, nhà mặt phố giảm 31% so với quý 2/2022.

Nhu cầu tìm kiếm nhà mặt phố bán trong quý 4/2022 tập trung vào những sản phẩm có diện tích từ 50-100 m2 tại các quận Bình Tân, Quận 7, Quận 12 và quận Tân Phú. Khoảng giá nhà mặt phố được tìm nhiều ở Bình Tân và Quận 12 trong khoảng từ 5-8 tỷ, trong khi tại Quận 7 và quận Tân Phú là từ 10 đến 20 tỷ.​

Bên cạnh đó, nhà mặt phố cho thuê được tìm nhiều trong khoảng giá 10- 20 triệu/tháng tại quận Tân Phú, quận Bình Tân và Quận 7 tại cùng mức diện tích từ 50 đến 100 m2.

Trái ngược với thị trường tại Tp.HCM, xu hướng tìm kiếm nhà mặt phố tại Hà Nội ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2022. So với quý 2/2022, nhu cầu tìm kiếm nhà mặt phố cho thuê tăng 37%, nhà mặt phố bán không giảm.​

Các sản phẩm nhà mặt phố bán được tìm nhiều tập trung tại quận Cầu Giấy, quận Hoàng Mai, quận Hà Đông, và quận Long Biên. Mức diện tích và giá chào được tìm nhiều trong khoảng 30-50m2 và từ 3-5 tỷ. Riêng quận Cầu Giấy, sản phẩm nhà phố bán được tìm nhiều trong khoảng 50- 100 m2 có giá chào từ 10 đến 20 tỷ.​​

Đối với nhà mặt phố cho thuê, sản phẩm được tìm nhiều trong quý 4/2022 bao gồm: nhà mặt phố quận Hà Đông, diện tích 30-50 m2 từ 5-10 triệu/tháng; quận Cầu Giấy từ 50-100 m2, giá thuê từ 20 – 50 triệu /tháng; quận Hoàng Mai từ 50-100 m2, giá nhà từ 10 – 20 triệu/tháng.​

Theo ghi nhận, nhu cầu tìm thuê, tìm bán nhà trong ngõ tại Hà Nội ổn định trong năm 2022. Cụ thể, chỉ số tìm kiếm nhà ngõ bán và cho thuê trong quý 4/2022 lần lượt tăng nhẹ 5.3% và giảm nhẹ 4.4% so với quý 2/2022. ​

Tại Hà Nội sản phẩm nhà ngõ bán được tìm nhiều trong quý 4/2022 bao gồm: nhà ngõ quận Hoàng Mai diện tích 30-50 m2 có giá chào từ 3-5 tỷ; nhà ngõ quận Cầu Giấy diện tích 30-50m2 có giá chào từ 3-5 tỷ; nhà ngõ quận Hà Đông diện tích 30-50 m2 có giá chào từ 2-3 tỷ; nhà ngõ quận Đống Đa diện tích 30-50m2 có giá chào từ 3-5 tỷ.​

Nhà ngõ cho thuê quý 4/2022 được tìm nhiều tập trung vào các sản phẩm: nhà ngõ quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa có diện tích 30-50 m2 có giá chào thuê từ 5-10 triệu/tháng.​

Như vậy, Tp.HCM và Hà Nội có 2 xu hướng trái chiều. Tại Hà Nội, nhà ngõ, hẻm và nhà mặt phố đều có sự gia tăng về cả nhu cầu tìm mua và tìm thuê. Trong khi tại Tp.HCM, 2 loại hình này đều có xu hướng giảm.​